Urlopy: co powinien wiedzieć pracownik? [Checklista]
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Sezon urlopowy już się rozpoczął. Od czerwca do września obserwowana jest większa liczba wniosków o urlop wypoczynkowy. Co każdy pracownik powinien sprawdzić i wiedzieć o urlopach? Oto nasza checklista.
Urlop podstawą zaangażowania i efektywności
Prawo pracy przyznaje pracownikowi urlop wypoczynkowy jako jedno z podstawowych uprawnień pracowniczych. Co do zasady nabywa się prawo do pełnej puli dni urlopowych z początkiem każdego roku kalendarzowego. Nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. Przeznaczeniem urlopu jest jego wykorzystanie w roku nabycia. To okres niezbędny do regeneracji, odpoczynku od obowiązków pracowniczych i zachowania zdrowia psycho-fizycznego. Jego znaczenie jest coraz mocniej podkreślane wraz z przybieraniem na sile zjawiska wypalenia zawodowego. W celu uniknięcia dużej liczby zwolnień lekarskich z powodów problemów natury psychicznej jednym z podstawowych zaleceń dla pracowników i pracodawców jest pilnowanie systematycznego korzystania z dni urlopowych oraz okresów dobowego i tygodniowego odpoczynku. Zaangażowany i efektywny pracownik to przede wszystkim pracownik wypoczęty.
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Urlopy - checklista dla pracownika
- Sprawdź, ile dni urlopu pozostało do wykorzystania. Można to zrobić w aplikacji kadrowej, z której korzysta się w firmie albo bezpośrednio zapytać pracowników działu kadr i płac. Zasadą jest, że przysługuje 20 (staż pracy mniej niż 10 lat) lub 26 dni (staż pracy co najmniej 10 lat) urlopu na rok kalendarzowy.
- Zgłoś urlop z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby pracodawca mógł zorganizować pracę w czasie nieobecności.
- Pracodawca powinien zaakceptować wniosek o urlop. W przeciwnym razie nieobecność w pracy będzie nieusprawiedliwiona, a nawet będzie mogła stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Sprawdź, czy wniosek na pewno został zaakceptowany.
- Jeśli planujesz urlop w okresie wakacyjnym, zgłoś wniosek jeszcze wcześniej. Ze względu na oblegane terminy urlopów pracodawca będzie mógł odmówić wykorzystania tego uprawnienia we wskazanym we wniosku okresie. Zgodnie z prawem pracy nieobecność pracowników, która spowodowałaby poważne zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, uzasadnia odmowę urlopu lub przesunięcie go na inny termin.
- Przed urlopem zakończ najważniejsze sprawy lub przekaż je osobie zastępującej. Poinformuj współpracowników o swojej nieobecności. Ustaw autoodpowiedź na skrzynce e-mail.
- Zadbaj o bezpieczeństwo danych firmowych. Wyloguj się z systemów i zamknij komputer. Zabezpiecz dane do logowania.
- Pamiętaj, że możesz skorzystać z 4 dni urlopu wypoczynkowego w trybie na żądanie. Taki urlop najpóźniej zgłasza się w dniu jego rozpoczęcia, przed godziną rozpoczęcia pracy. Pracodawca może odmówić tego urlopu tylko w szczególnych sytuacjach, gdy zagrożone jest dobro lub mienie firmy.
- Urlop zaległy, czyli z poprzedniego roku kalendarzowego należy wykorzystać do 30 września roku następnego.
- Za czas urlopu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
- Co do zasady pracodawca nie powinien kontaktować się z pracownikiem podczas urlopu. Uzasadniają to wyłącznie szczególne okoliczności, np. konieczność powrotu pracownika do firmy.
- Odwołanie z urlopu jest możliwe, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, których nie dało się przewidzieć wcześniej, a wymagają obecności pracownika w firmie. Wówczas pracodawca pokrywa koszty związane z odwołaniem z urlopu.
- Jeśli zachorujesz w trakcie urlopu wypoczynkowego, pozostałe dni urlopu wracają do puli dni do wykorzystania (na które zostało wystawione zwolnienie lekarskie). Uwaga: nie dotyczy to zwolnienia lekarskiego na opiekę na chore dziecko.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277)
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