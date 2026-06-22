Dodatkowa wpłata do PPK. Taką możliwość ma uczestnik programu, a także pracodawca

Dodatkowa wpłata do PPK? Uczestnik programu ma możliwość oprócz wpłaty podstawowej finansować dodatkową wpłatę do PPK. Składa wówczas deklarację w tej sprawie swojemu pracodawcy. Ile może wynosić wysokość zadeklarowanej przez uczestnika wpłaty dodatkowej? Co więcej, również pracodawca może sfinansować dodatkową wpłatę swoim pracownikom.

Uczestnik PPK może finansować dodatkową wpłatę do tego programu

Uczestnik PPK finansuje wpłatę podstawową do PPK w wysokości 2% jego wynagrodzenia (uczestnik, którego miesięczne wynagrodzenie, osiągane z różnych źródeł, nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej - nawet do 0,5%). Oprócz wpłaty podstawowej, uczestnik PPK może (nie musi) finansować wpłatę dodatkową do PPK - w wysokości do 2% jego wynagrodzenia. Wpłata ta, tak jak wpłata podstawowa, jest obliczona i pobierana z wynagrodzenia uczestnika PPK przez podmiot zatrudniający w terminie wypłaty wynagrodzenia, a następnie przekazywana do instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK uczestnika do 15. dnia następnego miesiąca. Podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować uczestnika PPK o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej oraz o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej.

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Zadeklarowanie wpłaty na PPK

Uczestnik PPK, który chce finansować wpłatę dodatkową do PPK, składa podmiotowi zatrudniający deklarację, w której określa wysokość tej wpłaty. Wpłata dodatkowa, w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika, obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik złożył deklarację w tej sprawie.

Przykład Pracownik został „zapisany” do PPK 8 maja i 11 maja złożył pracodawcy deklarację finansowania wpłaty dodatkowej do PPK (w wysokości 1% wynagrodzenia). Pierwsze wynagrodzenie po „zapisaniu” pracownika do PPK zostało wypłacone mu 28 maja. Z tego wynagrodzenia pracodawca pobrał finansowaną przez uczestnika wpłatę podstawową. Zadeklarowana przez uczestnika wpłata dodatkowa została pobrana po raz pierwszy z wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK w czerwcu.

Pracodawca może finansować pracownikom dodatkową wpłatę na PPK

Również podmiot zatrudniający może (nie musi) finansować wpłatę dodatkową uczestnikom PPK – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Zależy to jednak od decyzji tego podmiotu. Finansowanie przez uczestnika PPK wpłaty dodatkowej nie powoduje, że podmiot zatrudniający ma obowiązek finansowania mu wpłaty dodatkowej.

Przykład Pracodawca zamierza finansować uczestnikom PPK wpłatę dodatkową i chce, aby wysokość tej wpłaty była powiązana z wysokością wpłaty dodatkowej uczestnika PPK (1% wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę za 1% wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK). Można skorzystać z takiego rozwiązania, jeżeli u pracodawcy obowiązuje regulamin wynagrodzeń lub układ zbiorowy pracy – pracodawca musi zastrzec to w jednym z tych aktów oraz w umowie o zarządzanie PPK, zawartej przez niego z instytucją finansową. Natomiast złożenie przez uczestnika PPK deklaracji finansowania wpłaty dodatkowej nie powoduje, że pracodawca ma obowiązek finansowania mu tej wpłaty.

Ważne Wpłaty do PPK, zarówno podstawowe, jak i dodatkowe, stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o PPK, „wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Zmiana wysokości wpłaty na PPK

Uczestnik PPK może, w formie zmiany deklaracji, zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej finansowania. Zmieniona wysokość wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z jej finansowania obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji.

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Przykład Uczestnik PPK w styczniu zadeklarował finansowanie wpłaty dodatkowej do PPK (w wysokości 2% jego wynagrodzenia), w związku z czym – poczynając od wynagrodzenia wypłaconego mu w lutym – pracodawca pobierał z jego wynagrodzenia wpłatę dodatkową w tej wysokości. W czerwcu uczestnik PPK złożył zmianę deklaracji dot. wpłaty dodatkowej (obniżył tę wpłatę do 1%). Poczynając od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK w lipcu, pracodawca będzie pobierał z wynagrodzenia tego uczestnika wpłatę dodatkową w wysokości 1%.

Uczestnik PPK ma wpływ na to, jaka część jego wynagrodzenia zostanie przekazana do PPK. Jeśli uczestnik zadeklarował finansowanie wpłaty dodatkowej do PPK, może zrezygnować z finansowania tej wpłaty, a jeśli nie chce finansować żadnych wpłat do PPK - może złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a następnie, gdy zmieni zdanie, wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

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Przykład Uczestnik PPK od stycznia finansował także dodatkową wpłatę do PPK (1% wynagrodzenia), ale na początku czerwca złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co spowodowało, że od wynagrodzenia wypłaconego mu w czerwcu (po złożeniu tej deklaracji) nie zostały już obliczone i pobrane żadne wpłaty do PPK. Załóżmy, że w lipcu uczestnik PPK zmieni zdanie i złoży pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. W takim przypadku, poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu po złożeniu tego wniosku, z wynagrodzenia tego uczestnika pracodawca będzie pobierał wpłatę podstawową oraz wpłatę dodatkową w zadeklarowanej wcześniej przez uczestnika wysokości, czyli 1%.

Podstawa prawna Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192), Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 199 ze zm.).

Autorka: Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK