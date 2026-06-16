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Jakie świadczenia w razie urlopu wypoczynkowego? Dofinansowanie do odpoczynku pracownika

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16 czerwca 2026, 12:46
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Jakie świadczenia w razie urlopu wypoczynkowego? Dofinansowanie do odpoczynku pracownika
Shutterstock

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Za czas urlopu wypoczynkowego, oprócz wynagrodzenia urlopowego, pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe dofinansowanie. Zasady dofinansowania zależą od tego, czy u danego pracodawcy działa ZFŚS, czy nie.

Wczasy pod gruszą u pracodawcy z ZFŚS

Pracodawcy, u których działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), mogą ze środków funduszu wypłacać dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego przez pracownika we własnym zakresie. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik korzysta z wykupionego w specjalistycznej firmie wyjazdu np. na zagraniczną wycieczkę, czy też po prostu odpoczynek polega na spędzeniu urlopu w domu lub na działce.

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Warunkiem uzyskania dofinansowania do wczasów pod gruszą jest skorzystanie w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W celu skorzystania ze świadczenia pracownik składa pracodawcy odpowiedni wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach swoich i swojej rodziny. Dofinansowanie należy wypłacić przed urlopem, aby umożliwić pracownikowi skorzystanie z pieniędzy podczas odpoczynku.

Ile dostaje się pieniędzy za wczasy pod gruszą?

Wysokość dofinansowania do wczasów pod gruszą powinien określać regulamin ZFŚS. Należy podkreślić, że kwota świadczenia nie powinna być ustalona jednakowo dla każdego pracownika. O wysokości dofinansowania powinny decydować kryteria socjalne, tj. sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika.

Wczasy pod gruszą powinny być wsparciem dla pracowników w gorszej sytuacji materialnej. Uwzględnianie kwestii socjalnych oznacza, że pracownicy mogą otrzymywać świadczenie w różnej wysokości.

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Świadczenie urlopowe u pracodawcy bez ZFŚS

Często spotykaną formą dofinansowania wypoczynku jest świadczenie urlopowe. Świadczenie mogą wypłacać pracodawcy spoza sfery budżetowej, którzy nie tworzą ZFŚS.

Należy podkreślić, że świadczenie urlopowe mogą otrzymać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Dofinansowanie nie przysługuje osobom zatrudnionym na innej podstawie, np. samozatrudnionym albo osobom świadczącym pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

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Świadczenie urlopowe przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego. W przeciwieństwie do wczasów pod gruszą wysokość dofinansowania nie zależy od kryterium socjalnego. Pracodawca wypłaca świadczenie nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Ile wynosi świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS. W 2026 roku jest to:

  • 2943,23 zł na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach,
  • 3924,30 zł na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych,
  • 392,43 zł na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki,
  • 470,92 zł na jednego pracownika młodocianego w drugim roku nauki,
  • 549,40 zł na jednego pracownika młodocianego w trzecim roku nauki.

Świadczenie urlopowe jest ustalane proporcjonalnie do wymiaru etatu pracownika.

Podstawa prawna

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  • ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 288 z późn. zm.)
  • obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r. (M.P. z 2026 r. poz. 232)
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Źródło: INFOR
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nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
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