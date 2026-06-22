Bezpłatne badanie krwi w pracy. Polscy pracownicy chcą większej profilaktyki zdrowotnej od pracodawcy

Bezpłatne badanie krwi w pracy - aż 85% Polaków zadeklarowało gotowość skorzystania z bezpłatnych badań krwi organizowanych przez pracodawcę. Polscy pracownicy chcą większej profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy.

Bezpłatne badanie krwi w pracy

Europion Polska opublikowała wyniki reprezentatywnego badania opinii publicznej poświęconego profilaktyce zdrowotnej i benefitom medycznym w miejscu pracy. Badanie przeprowadzono w dniach 11–13 czerwca 2026 roku na próbie 1 041 dorosłych Polaków (16+), zważonej metodą IPF według płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości oraz preferencji wyborczych (PE 2024). Wyniki ujawniają wysoki, niemal powszechny poziom otwartości na profilaktykę zdrowotną finansowaną przez pracodawcę.

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Bezpłatne badania krwi w pracy: 85% Polaków zadeklarowało gotowość skorzystania z bezpłatnych badań krwi organizowanych przez pracodawcę (65% „zdecydowanie", 20% „prawdopodobnie, w zależności od organizacji"). Najwyższy entuzjazm odnotowano w grupach wiekowych 30–39 lat (68%) i 50–59 lat (67%) oraz wśród mieszkańców dużych miast (68%).

(65% „zdecydowanie", 20% „prawdopodobnie, w zależności od organizacji"). Najwyższy entuzjazm odnotowano w grupach wiekowych 30–39 lat (68%) i 50–59 lat (67%) oraz wśród mieszkańców dużych miast (68%). Regularność badań: 44% Polaków robi badania profilaktyczne krwi regularnie — przynajmniej raz w roku. W grupie 60+ ten wynik sięga 63%, najwyższy spośród wszystkich grup wiekowych. Łącznie ponad dwie trzecie społeczeństwa ma jakiś kontakt z profilaktycznymi badaniami krwi.

Benefity zdrowotne od pracodawcy: 18% Polaków deklaruje dostęp do pakietu medycznego (np. Medicover, LuxMed), a w dużych miastach odsetek ten rośnie do 29%. Najmłodsi pracownicy (16–29 lat) mają najlepszy dostęp do takich pakietów ze wszystkich grup wiekowych (26%).

Najważniejsze benefity zdrowotne: Pakiet medyczny z dostępem do specjalistów to benefit numer jeden dla wszystkich grup demograficznych — chce go 73% respondentów (w dużych miastach nawet 81%). Młodzi Polacy szczególnie cenią konsultacje psychologiczne (29%), a seniorzy — szczepienia przeciw grypie w pracy (23%).

Telemedycyna domowa: Model, w którym lekarz lub pielęgniarka przyjeżdża do domu lub biura (jak uPacjenta.pl), zyskuje akceptację ponad 66% Polaków. Kobiety są najbardziej entuzjastyczne bez warunków (31% „tak, bardzo"), mężczyźni częściej akceptują model warunkowo, w zależności od ceny (47%).

Pracownicy chcą większej profilaktyki zdrowotnej od pracodawców

- Wyniki tego badania jasno pokazują, że Polacy są gotowi na lepszą profilaktykę zdrowotną — potrzebują tylko odpowiedniej okazji ze strony pracodawców. To, że pakiet medyczny okazał się benefitem łączącym wszystkie pokolenia, płcie i miejscowości, jest rzadkim i bardzo wyraźnym sygnałem rynkowym. Dla pracodawców to jasna wskazówka, gdzie inwestować w zdrowie zespołu, a dla rynku telemedycyny — wyraźna ścieżka wzrostu, zwłaszcza wśród kobiet i mieszkańców dużych miast. - tłumaczy Lidia Przybysławska, Country Manager, Europion Polska.

Metodologia badania:

Badanie przeprowadziła platforma Europion Polska w dniach 11–13 czerwca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1 041 dorosłych Polaków (16+). Dobór próby był reprezentatywny pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości oraz preferencji wyborczych (PE 2024). Wyniki zważono metodą IPF (iteracyjnego dopasowania proporcjonalnego). Wartości procentowe zaokrąglono do liczb całkowitych.

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Źródło: Europion Polska

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