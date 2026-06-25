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Strona główna » Kadry » BHP » Bezpieczeństwo pracy » Fala upałów w pracy: koniecznie woda dla pracowników. Ministerstwo zaleca dodatkowe przerwy, skrócony czas pracy lub system rotacyjny. Rekomendacje dla pracodawców na czas gorących dni w Polsce [PORADNIK]

Fala upałów w pracy: koniecznie woda dla pracowników. Ministerstwo zaleca dodatkowe przerwy, skrócony czas pracy lub system rotacyjny. Rekomendacje dla pracodawców na czas gorących dni w Polsce [PORADNIK]

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25 czerwca 2026, 22:32
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
praca w upały bhp obowiązki pracodawcy wysokie temperatury woda dla pracowników
Fala upałów w pracy: koniecznie woda dla pracowników. Ministerstwo zaleca dodatkowe przerwy, skrócony czas pracy lub system rotacyjny. Rekomendacje dla pracodawców na czas gorących dni w Polsce [PORADNIK]
Shutterstock

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W Polsce trwa fala upałów. W związku z niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia obywateli MRPiPS wystosowało komunikat dotyczący pracy podczas wysokich temperatur. Pracodawca koniecznie zapewnia wodę dla pracowników. Jakie są jeszcze zalecenia dla pracodawców na czas gorących dni?

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Praca podczas upałów

Wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Szczególnie narażone są seniorzy i seniorki, osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore, osoby w kryzysie bezdomności oraz małe dzieci. W czasie fali upałów warto zadbać nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale także zwrócić uwagę na ludzi w naszym otoczeniu, którzy mogą potrzebować wsparcia.

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Bezpieczeństwo podczas upałów

Podczas upałów pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu, unikaniu przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz ograniczaniu wysiłku fizycznego. Warto również sprawdzić, czy nasi bliscy, sąsiedzi lub znajomi mają dostęp do wody, odpowiednio chłodnych pomieszczeń i nie potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. Dbajmy o siebie nawzajem. Czasem jeden telefon, krótka rozmowa lub zaoferowana pomoc mogą uchronić drugiego człowieka przed poważnymi konsekwencjami upałów.

Obowiązki pracodawców podczas upałów

Upały wpływają również na warunki pracy. Pracodawcy mają obowiązek organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania. Oznacza to m.in. zapewnienie pracownikom dostępu do wody pitnej, odpowiedniej wentylacji lub innych rozwiązań ograniczających skutki wysokich temperatur.

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia nieodpłatnych napojów pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25°C oraz na stanowiskach pracy, gdzie temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C. Pracodawca może również wprowadzić dodatkowe przerwy, skrócić czas pracy lub zastosować system rotacyjny. Takie rozwiązania nie mogą jednak skutkować obniżeniem wynagrodzenia pracowników.

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Osoby wykonujące pracę na zewnątrz powinny mieć zapewnioną odpowiednią odzież i nakrycia głowy chroniące przed słońcem. Ważne jest także korzystanie z zacienionych miejsc podczas przerw oraz regularne uzupełnianie płynów.

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Praca podczas upałów - poradnik "Dobry klimat w pracy"

MRPiPS przygotowało poradnik „Dobry klimat w pracy”, w którym zebrano najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznej pracy podczas upałów, obowiązków pracodawców oraz praw pracowników. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Wiedza o zasadach bezpieczeństwa i przysługujących uprawnieniach pomaga skuteczniej chronić zdrowie i reagować w sytuacjach zagrożenia związanych z wysokimi temperaturami.

Pobierz poradnik ministerstwa "Dobry klimat w pracy" »

Osoby szczególnie zagrożone podczas wysokich temperatur

W czasie upałów szczególnej troski wymagają osoby starsze, samotne, niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie bezdomności oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Warto utrzymywać z nimi regularny kontakt, pomagać w ograniczaniu przebywania na słońcu oraz zwracać uwagę na objawy odwodnienia czy pogorszenia stanu zdrowia. W przypadku osób starszych lub niesamodzielnych należy upewnić się, że mają dostęp do wody pitnej, możliwość schłodzenia pomieszczeń oraz odpowiednie warunki do bezpiecznego funkcjonowania podczas wysokich temperatur.

MRPiPS zwróciło się do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o objęcie szczególnym monitoringiem osób najbardziej narażonych na skutki upałów. Resort rekomenduje m.in. zwiększenie liczby kontaktów telefonicznych i wizyt środowiskowych, monitorowanie stanu zdrowia osób z grup ryzyka, zapewnienie dostępu do wody pitnej oraz rozwijanie lokalnych form wsparcia, w tym pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu. Jednostki pomocy społecznej zostały również zachęcone do wzmacniania współpracy z samorządami, służbą zdrowia, policją, strażą miejską oraz organizacjami pozarządowymi.

Ochrona pracowników w czasie upałów

Rekomendacje działań w związku z falami upałów wystosowało również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, tłumacząc, że fale upałów stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń pogodowych dla zdrowia publicznego. Długotrwałe utrzymywanie się wysokich temperatur może prowadzić do odwodnienia, wyczerpania cieplnego, udaru cieplnego, pogorszenia stanu zdrowia osób przewlekle chorych, zwiększonej liczby pożarów oraz przeciążenia infrastruktury energetycznej i wodociągowej. W związku z tym zaleca się podjęcie szeregu wymienionych na stronie internetowej działań, a punkt 7 dotyczy ochrony pracowników. Powinni więc stosować się do niego wszyscy pracodawcy:

  1. Stosowanie środków ochrony pracowników wykonujących pracę w wysokich temperaturach, w tym wykonywanie cyklicznych pomiarów temperatury w miejscu pracy, skracanie czasu pracy, wprowadzenie rotacji pracowników na stanowiskach oraz zapewnienie napojów.
  2. Stosowanie aktualnych zaleceń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących ochrony pracowników przed wysokimi temperaturami.
  3. Dostosowywanie organizacji pracy do warunków atmosferycznych, w szczególności w przypadku prac wykonywanych na otwartej przestrzeni.
  4. Stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy pt. „Praca w wysokich i niskich temperaturach”.
  5. Zalecenia dla pracodawców w Poradniku „Dobry klimat w pracy” www.gov.pl/rodzina.

Pobierz zalecenia PIP "Praca w wysokich i niskich temperaturach" »

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Źródło: INFOR
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