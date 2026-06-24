Egzoszkielet uchroni przed L4 – technologia z filmów SF trafia do polskich firm i już działa

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Egzoszkielety w pracy – jak technologia odciąża kręgosłup i zmniejsza absencję chorobową

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24 czerwca 2026, 13:40
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Pracownik magazynu w egzoszkielecie
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materiały prasowe Wurth Polska
Materiały prasowe

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Egzoszkielety – jeszcze niedawno kojarzone wyłącznie z science-fiction – dziś wspierają pracowników w polskich magazynach, halach produkcyjnych i na budowach. Technologia odciążająca kręgosłup i mięśnie pozwala ograniczyć zwolnienia lekarskie, poprawić ergonomię i zwiększyć wydajność. Są już takie, które zakładasz w kilkanaście sekund – bez kabli i baterii, za to z natychmiastową ulgą dla pleców.

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Czym jest egzoszkielet i dlaczego firmy w niego inwestują?

Egzoszkielet to zewnętrzna konstrukcja wspierająca ciało podczas pracy fizycznej – w praktyce to taki zakładany mechanizm, który odciąża kręgosłup, mięśnie i stawy. W przeciwieństwie do aktywnych systemów napędzanych silnikami i bateriami, egzoszkielety pasywne działają całkowicie mechanicznie – dzięki sprężynom, amortyzatorom i systemowi dźwigni. Nie wymagają ładowania, są lekkie (poniżej 3 kg) i gotowe do pracy natychmiast po założeniu.Rosnące zainteresowanie tą technologią w polskim przemyśle ma trzy główne przyczyny.

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  1. Po pierwsze – dramatyczny niedobór rąk do pracy, szczególnie w logistyce, budownictwie i produkcji. Starzejące się społeczeństwo i emigracja zarobkowa sprawiają, że firmy muszą dbać o utrzymanie obecnych pracowników i atrakcyjność oferty dla nowych. Egzoszkielet to konkretny argument rekrutacyjny i sposób na przedłużenie aktywności zawodowej starszych pracowników.
  2. Po drugie – gigantyczne koszty zwolnień lekarskich. Według danych ZUS ponad 30% wszystkich L4 w pracy fizycznej dotyczy schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego – bólów kręgosłupa, przepuklin, urazów stawów. Każdy dzień zwolnienia to dla pracodawcy koszt 150–300 zł (wynagrodzenie chorobowe plus konieczność zastępstwa), a przeciętny pracownik magazynu czy budowy generuje kilkanaście dni absencji rocznie. Egzoszkielet to inwestycja, która zwraca się w perspektywie dwóch lat.
  3. Po trzecie – realna poprawa wydajności. Pracownik odciążony mechanicznie wykonuje zadania szybciej, popełnia mniej błędów i rzadziej potrzebuje przerw regeneracyjnych. To nie teoria – firmy, które wdrożyły egzoszkielety, raportują wzrost efektywności o 15–25% na stanowiskach wymagających częstego podnoszenia ciężarów.

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Gdzie egzoszkielety są już stosowane?

W budownictwie i wykończeniówce egzoszkielety wspierają monterów podczas przenoszenia płyt gipsowo-kartonowych (25–30 kg), instalowania sufitów podwieszanych i długotrwałej pracy z narzędziami udarowymi. Model Ottobock IX Shoulder Air odciąża barki i szyję podczas pracy z podniesionymi rękoma – typowej dla elektryków, instalatorów czy malarzy.

W logistyce i magazynach technologia sprawdza się wszędzie tam, gdzie pracownik wykonuje setki skłonów podczas jednej zmiany. Sortowanie paczek, załadunek transportów, podnoszenie towarów z poziomu podłogi – wszystkie te czynności obciążają kręgosłup lędźwiowy, który przejmuje główny ciężar. Ottobock IX Back Air redystrybuuje to obciążenie na biodra i uda, odciążając plecy nawet o 30 kg przy każdym ruchu.

egzoszkielet Ottobock

Egzoszkielet Ottobock IX Shoulder Air

Materiały prasowe

„Pracownicy fizyczni w Polsce każdego dnia podnoszą łącznie tysiące ton towarów, co generuje ogromne koszty zdrowotne. Egzoszkielet z linii Ottobock waży niespełna trzy kilogramy, nie wymaga zewnętrznego zasilania i można go założyć w kilkanaście sekund, a korzyść dla kręgosłupa jest natychmiastowa" – mówi Ewa Paprocka, Product Manager Würth Polska.

W przemyśle i branży automotive egzoszkielety ułatwiają montaż ciężkich komponentów silnikowych, obsługę linii produkcyjnych wymagających ręcznego pozycjonowania części oraz pracę w wymuszonej pozycji – na przykład pod samochodem czy przy niskich stanowiskach montażowych. To branże, gdzie pełna automatyzacja często nie jest możliwa ze względu na różnorodność zadań i krótkie serie produkcyjne.

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Jak wygląda praca z egzoszkieletem?

Zakładanie egzoszkieletu pasywnego zajmuje około 15 sekund – przypomina zakładanie plecaka z regulowanymi pasami, które następnie przypinasz do bioder i ud dla stabilizacji. Lekka konstrukcja z włókna węglowego i aluminium waży poniżej 3 kg, więc nie czujesz dodatkowego obciążenia. System nie ogranicza swobody ruchów – możesz normalnie chodzić, schylać się, siadać i wykonywać wszystkie codzienne czynności.

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Podczas podnoszenia ciężaru egzoszkielet przejmuje część obciążenia z kręgosłupa i przekazuje je przez sztywną ramę na miednicę i nogi. W praktyce oznacza to, że twoje plecy pracują o 40–60% mniej intensywnie przy tym samym zadaniu. Nie wymaga to żadnego szkolenia – większość pracowników opanowuje obsługę w kilka minut i po kilku godzinach zapomina, że ma urządzenie na sobie.

Ekonomia ergonomii – ile to kosztuje i czy się opłaca?

Cena egzoszkieletów pasywnych w ofercie Würth Polska mieści się w przedziale 8 000–15 000 zł za sztukę, zależnie od modelu i zakresu wsparcia. Dla wielu menedżerów to wciąż znacząca kwota, ale kalkulacja zwrotu z inwestycji jest prosta i bardzo konkretna.

Przykład

Przykładowa sytuacja: magazyn zatrudniający trzech pracowników, z których każdy generuje średnio 10 dni zwolnienia lekarskiego rocznie z powodu bólów kręgosłupa. Koszt takiej absencji to minimum 2000 zł na osobę (tylko wynagrodzenie chorobowe, bez kosztów zastępstw i opóźnień). Łącznie 6000 zł rocznie. Inwestycja w trzy egzoszkielety (30 000 zł) zwraca się w ciągu pięciu lat – a to przy bardzo konserwatywnych założeniach, bez uwzględnienia wzrostu wydajności, zmniejszonej rotacji kadry czy lepszego wizerunku pracodawcy.

„Wdrażając model Ottobock IX Back Air do naszej oferty, kierowaliśmy się przede wszystkim pragmatyzmem rynkowym i realnymi potrzebami przedsiębiorstw. Dla nowoczesnego menedżera inwestycja w takie rozwiązanie to nie wydatek, ale twarda kalkulacja biznesowa – mniej zwolnień lekarskich, większa wydajność i silny argument w rekrutacji nowych pracowników" – podkreśla Ewa Paprocka, Product Manager Würth Polska.

Kto za tym stoi? Egzoszkielety od Ottobock i Würth Polska

Egzoszkielety Ottobock to produkty niemieckiego lidera technologii medycznej i protetycznej, który od ponad 100 lat specjalizuje się w rozwiązaniach wspierających mobilność człowieka. Seria IX (Industrial Exoskeleton) to najnowsza linia produktów dedykowanych specjalnie dla przemysłu, łącząca doświadczenie medyczne z wymogami środowiska produkcyjnego.

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Würth Polska, lider w dystrybucji produktów dla profesjonalistów obecny na polskim rynku od ponad 35 lat, zatrudnia ponad 800 pracowników i obsługuje klientów przez sieć 51 sklepów stacjonarnych oraz rozbudowany sklep internetowy. Od 2026 roku firma jako oficjalny dystrybutor wprowadza egzoszkielety Ottobock do swojej oferty, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na rozwiązania wspierające ergonomię pracy.

Podsumowanie – czy egzoszkielety to przyszłość pracy fizycznej?

Egzoszkielety to nie futurologia, a odpowiedź na realne problemy współczesnego przemysłu. Firmy, które zainwestują w tę technologię dziś, zyskują przewagę konkurencyjną jutro – niższe koszty absencji, wyższą wydajność, lepszą pozycję w rekrutacji i realną troskę o zdrowie pracowników, która nie jest już tylko hasłem w raporcie CSR.

Korzyść

Efekt dla firmy

Mniej L4 pracowników

Oszczędność 2000-4000 zł na pracownika w ciągu roku

Wyższa wydajność

Wzrost efektywności o 15-25%

Lepsza rekrutacja

Niższa rotacja pracowników, silniejsza marka

Dłuższa aktywność zawodowa

Utrzymanie doświadczonych pracowników w zespole

FAQ - pytania i odpowiedzi o egzoszkielety pasywne dostępne dla polskich firm

Czym jest egzoszkielet pasywny w pracy fizycznej?

Egzoszkielet pasywny to zewnętrzna konstrukcja wspierająca ciało podczas pracy fizycznej, odciążająca kręgosłup, mięśnie i stawy. Działa mechanicznie dzięki sprężynom, amortyzatorom i systemowi dźwigni, bez silników i baterii.

Jak szybko zakłada się egzoszkielet pasywny i ile waży?

Zakładanie egzoszkieletu pasywnego zajmuje około 15 sekund i przypomina zakładanie plecaka z regulowanymi pasami. Lekka konstrukcja z włókna węglowego i aluminium waży poniżej 3 kg.

Gdzie stosowany jest model Ottobock IX Back Air?

Ottobock IX Back Air sprawdza się w logistyce i magazynach przy sortowaniu paczek, załadunku transportów i podnoszeniu towarów z poziomu podłogi. Redystrybuuje obciążenie na biodra i uda, odciążając plecy nawet o 30 kg przy każdym ruchu.

Jakie efekty firmy raportują po wdrożeniu egzoszkieletów na stanowiskach z podnoszeniem ciężarów?

Firmy, które wdrożyły egzoszkielety, raportują wzrost efektywności o 15–25% na stanowiskach wymagających częstego podnoszenia ciężarów. Korzyści obejmują też mniej zwolnień lekarskich i oszczędność 2000-4000 zł na pracownika w ciągu roku.

Ile kosztują egzoszkielety pasywne w ofercie Würth Polska?

Cena egzoszkieletów pasywnych w ofercie Würth Polska mieści się w przedziale 8 000–15 000 zł za sztukę, zależnie od modelu i zakresu wsparcia. Przykładowa inwestycja w trzy egzoszkielety (30 000 zł) zwraca się w ciągu pięciu lat.

Źródło: Würth Polska

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