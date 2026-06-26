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Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Komunikat ZUS: 26 i 27 czerwca mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do usług elektronicznych

Komunikat ZUS: 26 i 27 czerwca mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do usług elektronicznych

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26 czerwca 2026, 08:34
[Data aktualizacji 26 czerwca 2026, 08:47]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
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Komunikat ZUS: 26 i 27 czerwca mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do usług elektronicznych
Shutterstock

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych. Ograniczenia mogą występować w dniach 26 i 27 czerwca br.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych w dniach 26 i 27 czerwca 2026 roku mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej.

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Ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS mogą wystąpić od godz. 17.00 w dniu 26 czerwca do godz. 08.00 w dniu 27 czerwca w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS, mZUS dla Lekarza i mZUS dla Płatnika.

Ponadto mogą wystąpić ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS od godz. 22.00 w dniu 26 czerwca do godziny 01.00 dnia następnego w dostępie do portalu eZUS i wszystkich jego funkcji.

Ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS mogą również wystąpić od godz. 16.00 w dniu 26 czerwca do godziny 01.00 w dniu 27 czerwca w dostępie do następujących wniosków: DS-D, DS-D-ODW, DS-D-WYC, DS-O, DS-ODW, DS-R, DS-S, DS-WYC, IWA, PR-4, RUD, RWS, US-1, US-2, US-3, US-4, US-31, US-32, US-36.

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Jednocześnie z kont na portalu eZUS zostaną usunięte wszystkie wymienione wyżej formularze, które mają status dokumentu roboczego albo są w zakładce [Zlecenia] – czyli takie, które nie zostały wypełnione albo wysłane do ZUS.

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ZUS informuje także, że 26 czerwca od godz. 18.00 do godz. 23.30 planowane jest wdrożenie nowej metryki 327 dla wersji 10.02.002 programu Płatnik. Metryka wprowadza zmiany w zakresie weryfikacji kodów PKD 2025 wykazywanych w dokumencie ZUS IWA. Metryka będzie automatycznie pobierana podczas aktualizacji.

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Źródło: ZUS
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