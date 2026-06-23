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Nagroda jubileuszowa – kiedy należy wypłacić? Od kiedy zaczyna się bieg przedawnienia?

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23 czerwca 2026, 12:02
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Nagroda jubileuszowa – kiedy należy wypłacić? Od kiedy zaczyna się bieg przedawnienia?
Shutterstock

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Roszczenie pracownika samorządowego do wypłaty nagrody jubileuszowej staje się wymagalne od dnia nabycia do niej prawa i ten dzień należy przyjąć za początek biegu terminu przedawnienia. Wypłata świadczenia powinna nastąpić niezwłocznie po udokumentowaniu okresów zatrudnienia.

Ustawa stażowa nadal budzi wątpliwości pracodawców i pracowników

Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r. poz. 1423) czyli tzw. ustawa stażowa, wprowadziła możliwość dostępu do niektórych uprawnień pracowniczych i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego dla osób wykonujących działalność zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy lub stosunek służbowy.

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Zgodnie z tą ustawą do okresu zatrudnienia wliczane są m.in.: okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą taką działalność, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe. Do stażu zalicza się również okresy wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług oraz okresy pozostawania osobą współpracującą, w których dana osoba fizyczna podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

W prawie pracy obowiązuje generalna zasada określona w Kodeksie pracy, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 291 Kodeksu pracy). Pracodawcy i pracownicy mają wątpliwości dotyczące wypłaty nagród jubileuszowych za okresy, które minęły przed zmianą przepisów i terminu ich przedawnienia. Kiedy roszczenie pracownika do wypłaty nagrody jubileuszowej staje się wymagalne i jaki dzień należy przyjąć za początek biegu terminu przedawnienia?

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Termin wejścia w życie ustawy stażowej

W związku z powyższymi wątpliwościami posłowie Adam Dziedzic i Henryk Smolarz wystąpili z interpelacją dotyczącą przepisów tzw. ustawy stażowej (interpelacja nr 19916). Chodziło m.in. o to, od kiedy należy liczyć okres przedawnienia prawa do nagrody jubileuszowej, której moment nabycia po przeliczeniu stażu pracy przypadał przed 1 stycznia 2026 r.

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister wskazała, że na podstawie art. 6 ustawy stażowej uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia nowych okresów do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia do nich prawa, ale nie wcześniej niż:

  • od 1 stycznia 2026 r. w stosunku do pracownika zatrudnionego u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych;
  • od 1 maja 2026 r. w stosunku do pracownika zatrudnionego u pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.

Dopiero od wskazanych terminów uprawnienia pracownicze mogły być ustalane z uwzględnieniem wyższego stażu pracy – pod warunkiem, że zostały właściwie udokumentowane.

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Kiedy zaczyna się bieg przedawnienia prawa do świadczenia

Dziemianowicz-Bąk w odpowiedzi na interpelację podkreśla, że przed dniem wejścia ustawy stażowej w życie pracownik nie mógł nabyć prawa do świadczenia, gdyż nie posiadał odpowiedniego stażu pracy. Staż zaczął posiadać w dniu, gdy przepis ustawy pozwolił na zaliczenie jego zatrudnienia niepracowniczego do stażu, od którego przysługują uprawnienia pracownicze. Odpowiedni staż pracy dany pracownik uzyskał więc w pierwszym dniu obowiązywania ustawy stażowej.

W tej sytuacji roszczenie pracownika staje się wymagalne od dnia nabycia prawa i ten dzień należy przyjąć za początek biegu terminu przedawnienia. Interpretacja, zgodnie z którą okres przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym pracownik nabyłby prawo do świadczenia gdyby obowiązywały wówczas regulacje wprowadzane ustawą stażową - nie jest prawidłowa. Roszczenie w takim dniu nie mogło być wymagalne, bowiem nie obowiązywały wówczas przepisy umożliwiające wliczenie odpowiednich okresów zatrudnienia do warunkującego uprawnienia do świadczenia stażu pracy.

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

W interpelacji posłowie zapytali konkretnie o nagrodę jubileuszową. Szefowa resortu pracy poinformowała, że to świadczenie nie jest bezpośrednio regulowane przez Kodeks pracy. Pracownicy samorządowi mają do niego prawo na warunkach określonych przepisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Według wyjaśnień, pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie nowych przepisów o stażu pracy posiada po przeliczeniu okres zatrudnienia dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą należy wypłacić w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po udokumentowaniu nowych okresów zatrudnienia. Wypłaty dokonuje pracodawca właściwy z uwagi na dzień nabycia uprawnienia do tej nagrody.

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Źródło: INFOR
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