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Strona główna » Kadry » Urlopy » Urlop na żądanie » Pracowniku, masz prawo do 4 dni urlopu na żądanie w roku. Kiedy złożyć wniosek o urlop? [Wniosek pdf, doc]

Pracowniku, masz prawo do 4 dni urlopu na żądanie w roku. Kiedy złożyć wniosek o urlop? [Wniosek pdf, doc]

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27 czerwca 2026, 17:24
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Urlop na żądanie 2026 - wniosek i odmowa
Pracowniku, masz prawo do 4 dni urlopu na żądanie w roku. Kiedy złożyć wniosek o urlop? [Wniosek pdf, doc]
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Pracowniku, masz prawo do 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym - to uprawnienie przewidziane w Kodeksie pracy. Kiedy należy zgłosić wniosek o urlop na żądanie? Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Artykuł zawiera wzór wniosku o urlop na żądanie w formacie doc i pdf.

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Urlop na żądanie a urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy urlop na żądanie reguluje w art. 1672-3. To prawo pracownika będące częścią urlopu wypoczynkowego. Co wyróżnia urlop na żądanie od zwykłego urlopu wypoczynkowego? Urlop na żądanie pozwala na uzyskanie wolnego od pracy w nagłym wypadku. Tymczasem zwykły urlop wypoczynkowy udziela się na podstawie planu urlopów. Taki plan ustala się na cały rok kalendarzowy albo na krótsze okresy czasu jak kwartał.

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Ile dni urlopu na żądanie na rok?

Kodeks pracy przyznaje prawo do nie więcej niż 4 dni urlopu na żądanie w każdym roku kalendarzowym. Jest to stała liczba i przysługuje niezależnie od tego czy pracownik ma prawo do 20 czy do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Wymiar urlopu na żądanie wynosi 4 dni. 

Ważne

Pracownik zatrudniony u kilku pracodawców może maksymalnie wykorzystać łącznie 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym.

Czy urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok? Nie. Niewykorzystany przejdzie na kolejny rok, ale jako zwykły urlop wypoczynkowy. Będzie to tzw. urlop zaległy, który należy wykorzystać do 30 września roku następującego po roku nabycia prawa do urlopu. 

Przykład

Pracownica nabyła prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia 2025 roku. Wykorzystała 22 dni urlopu. 4 dni trzymała na wszelki wypadek, gdyby potrzebowała wziąć urlop na żądanie. 4 dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przechodzą jej więc na kolejny rok. Pracownica musi wykorzystać te dni do 30 września 2026 roku. W 2026 roku zaległy urlop wypoczynkowy będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności.

Urlop na żądanie - ile płatny?

Za czas urlopu na żądanie przysługuje wynagrodzenie takie samo jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Jak ustala się wynagrodzenie urlopowe? Sprawdź: Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - jak obliczyć

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Kiedy zgłosić wniosek o urlop na żądanie?

Urlop na zadanie można wykorzystać pod rząd np. dwa, trzy lub cztery dni, ale można też wnioskować o pojedyncze dni urlopu na żądanie. Kiedy należy zgłosić urlop na żądanie, aby pracodawca go udzielił? W świetle Kodeksu pracy pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

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Co to dokładnie oznacza? Zgodnie z orzecznictwem uznaje się, że zgłoszenie urlopu na żądanie powinno nastąpić przed godziną rozpoczęcia pracy wynikającą z harmonogramu czasu pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wniosek o urlop został zgłoszony dzień wcześniej.

Przykład

Pracownik napisał smsa do przełożonego z prośbą o urlop na żądanie o godzinie 7:30 w poniedziałek. Zgodnie z grafikiem dzień pracy rozpoczyna w tym dniu o godzinie 7:00. Pracodawca może, ale nie musi uwzględnić wniosku pracownika.

Ważne

W regulaminie pracy pracodawca może określić późniejszy termin niż wynikający z KP na złożenie wniosku o urlop na żądanie.

Wniosek o urlop na żądanie [Wzór doc i pdf]

Jak napisać wniosek o urlop na żądanie? Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują szczególnej formy tego wniosku. Zgłoszenia chęci skorzystania z urlopu na żądanie można więc dokonać na różne sposoby: telefonicznie, smsem, e-mailem, pisemnie w formie papierowej, a nawet osobiście.

Jednak bezpiecznej jest złożyć wniosek w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej). Warto mieć dowód na wypadek dochodzenia czy wniosek został faktycznie złożony i czy nieobecność w pracy była usprawiedliwiona.

Czy konieczne jest podanie we wniosku powodu korzystania z urlopu na żądanie? Pracownik nie ma obowiązku wymieniania przyczyny. Mimo wszystko pracownicy często uzasadniają swoje wnioski. Na pewno jest to dobrze postrzegane przez pracodawców. 

Co może być powodem korzystania z urlopu na żądanie? Oto kilka przykładów:

  • śmierć bliskiej osoby (jeśli nie korzysta się z urlopu okolicznościowego),
  • wypadek,
  • kradzież samochodu,
  • nagła choroba bliskiej osoby,
  • awaria środku transportu.

Wniosek o urlop na żądanie – pobierz wzór doc i pdf

Wniosek o urlop na żądanie - wzór infor

 

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Kiedy możliwa jest odmowa urlopu na żądanie przez pracodawcę? Co do zasady pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza jednak wyjątkowe sytuacje uzasadniające odmowę urlopu na żądanie. Kiedy pracodawca może odmówić urlopu? Uznaje się, że jest to dozwolone w przypadku, gdy nieobecność pracownika zaszkodziłaby interesom firmy i kolidowałaby z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy (Wyrok Sądu Najwyższego II PK 123/09, OSNP 2011/11–12/148).

Kolejnym przypadkiem, kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie jest złożenie wniosku po terminie. Taka sytuacja została omówiona w jednym z powyższych przykładów.

Czy ze skorzystaniem z urlopu na żądanie należy zaczekać aż do udzielenia zgody przez pracodawcę? Kodeks pracy nie wymaga przecież akceptacji wniosku. Mimo wszystko samowolne udanie się na urlopu może skutkować nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2001 r. (I PKN 306/00). Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy. Dodatkowo samowolne powstrzymanie się od wykonywania pracy może być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Urlop na żądanie po angielsku

Urlop na żądanie po angielsku to leave at request.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465)

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Źródło: INFOR
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