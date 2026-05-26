Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » 10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]

10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]

26 maja 2026, 13:08
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
urlop wypoczynkowe dział kadr i płac obowiązki przed sezonem
10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]
Sezon urlopowy 2026 r. już za chwilę. Przygotowaliśmy miniporadnik dla działów kadr i płac, szczególnie początkujących pracowników kadrowych, dotyczący dziesięciu podstawowych obowiązków związanych z urlopami. Co należy zrobić przed sezonem urlopowym?

Obowiązki kadrowe przed sezonem urlopowym 2026 r.

Przed sezonem urlopowym warto uporządkować kilka kluczowych spraw kadrowo-płacowych, żeby uniknąć chaosu organizacyjnego, błędów w ewidencji czasu pracy i problemów z zastępstwami.

10 obowiązków działów kadr i płac

Oto 10 najważniejszych obowiązków działu HR i pracodawcy:

1. Weryfikacja zaległych urlopów

Sprawdzenie, którzy pracownicy mają niewykorzystany urlop z poprzedniego roku i zaplanowanie jego wykorzystania zgodnie z terminami wynikającymi z prawa pracy. Zgodnie z przepisami - czas na wykorzystanie urlopu zaległego jest do 30 września br. Uwaga: Pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody!

2. Aktualizacja planu urlopów

Jeśli firma prowadzi plan urlopów, należy go zaktualizować względem potrzeb biznesowych i dostępności pracowników. W związku ze zwolnieniami lekarskimi często te terminy przesuwają się i wtedy łatwo o kumulację absencji.

3. Kontrola limitów urlopowych

Zweryfikowanie wymiaru urlopu każdego pracownika (20/26 dni, proporcjonalność, zmiany etatu, staż pracy) z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2026 roku i dokumentów doniesionych przez pracowników.

4. Zapewnienie zastępstw

Ustalenie osób zastępujących podczas nieobecności i przygotowanie przekazania obowiązków, dostępów oraz kontaktów.

5. Przegląd harmonogramów czasu pracy

Grafik powinien uwzględniać urlopy, normy odpoczynku oraz zapewniać ciągłość pracy działów operacyjnych.

6. Weryfikacja procedur urlopowych

Upewnienie się, że (szczególnie nowi) pracownicy wiedzą:

  • o jak składać wnioski,
  • o z jakim wyprzedzeniem,
  • o kto zatwierdza urlopy,
  • o jak działa urlop na żądanie.

7. Aktualizacja dokumentacji pracowniczej

Sprawdzenie kompletności akt osobowych, badań lekarskich, szkoleń BHP i danych kontaktowych.

8. Przygotowanie naliczeń urlopowych

Dział płac powinien zweryfikować zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego oraz składników zmiennych.

9. Zabezpieczenie ciągłości komunikacji i dostępu do danych

Warto ustalić:

  • o autorespondery,
  • o przekierowania maili,
  • o zastępstwa w systemach,
  • o procedury awaryjne.

10. Komunikacja z zespołem i menedżerami

Przed sezonem urlopowym dobrze przypomnieć zasady planowania nieobecności i terminy składania wniosków. Czasami zastępstwa wiążą się z zatrudnieniem dodatkowych osób na umowę zlecenie.

Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. [Pytania, odpowiedzi, przykłady]
Przeliczanie staży urlopowych pracowników w 2026 r. Konsekwencje finansowe dla pracodawców
Nowe przepisy, które zwiększają wymiar urlopu wypoczynkowego. Ważne dla setek tysięcy pracowników
Źródło: INFOR
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.
9 tygodni urlopu tylko dla ojca. Dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy
25 maja 2026

9 tygodni urlopu tylko dla ojca - to prawo przysługuje od kwietnia 2023 r. Nadal jednak niewielu pracowników-ojców zna swoje uprawnienia. Tymczasem dzięki nowemu prawu coraz więcej mężczyzn wybiera dziecko zamiast pracy. Tego urlopu nie da się przenieść na matkę, a szkoda zrezygnować.
Poradnik ZUS z okazji Dnia Matki 2026: pytania i odpowiedzi w indywidualnych sprawach. Specjalna skrzynka pocztowa dla rodziców
25 maja 2026

Z okazji Dnia Matki 2026 ZUS przygotował poradnik dla rodziców. Odpowiada na wiele pytań dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, działalności gospodarczej, zlecenia, zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, świadczeń przysługujących przed porodem i po narodzinach dziecka. Udziela też wskazówek, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. ZUS założył również specjalną skrzynkę pocztową dla rodziców do zadawania pytań w sprawach indywidualnych.

Dodatkowe pieniądze od pracodawcy za urlop w okresie Bożego Ciała 2026 r. Czym są wczasy pod gruszą?
26 maja 2026

Boże Ciało w 2026 r. wypada 4 czerwca. Jeśli pracownik wykorzystuje dłuższy urlop w tym okresie, może skorzystać z tzw. wczasów pod gruszą. To dodatkowe pieniądze od pracodawcy za wykorzystanie z reguły 14 dni kalendarzowych z rzędu urlopu wypoczynkowego. Sprawdź, czy funkcjonuje w firmie.
Odprawa pośmiertna czy odszkodowanie? Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
25 maja 2026

Wraz ze śmiercią pracownika wygasa jego stosunek pracy. Powoduje to powstanie obowiązku rozliczenia się pracodawcy z rodziną zmarłego. Z czego pracodawca musi się rozliczyć? Kto jest uprawniony do praw majątkowych po pracowniku?
Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. [Pytania, odpowiedzi, przykłady]
22 maja 2026

Wszystko o urlopach wypoczynkowych przed szczytem wakacyjnym 2026 r. - prawo pracy w pigułce. Każdy pracownik i pracodawca powinien znać te pytania, odpowiedzi. Warto przyswoić te przepisy na konkretnych przykładach.
Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy
26 maja 2026

Osoby łączące pobieranie świadczenia przedemerytalnego z pracą zarobkową muszą rozliczyć się z ZUS. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat świadczenia.

45,6 tys. płatników otrzymało zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS
21 maja 2026

Ponad 45,6 tys. płatników otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z 2025 r. ZUS planuje kolejne wypłaty. Sprawdź konto eZUS - czy ZUS automatycznie utworzył wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R)? Co dalej?
Nawet 2140,68 zł miesięcznie - tyle od 1 czerwca wyniesie zasiłek dla bezrobotnych
26 maja 2026

Od 1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane i nowa kwota będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby uzyskać zasiłek?
