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Idziesz na urlop, ale nie możesz się odłączyć od pracy? 20% Polaków stresuje się przed wakacjami

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16 czerwca 2026, 14:18
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
mężczyzna na leżaku na plaży podczas zachodu słońca przy pięknej pogodzie trzyma na kolanach laptop, na którym widać, że łączy się na wideokonferencji ze współpracownikami w sprawie służbowej
Idziesz na urlop, ale nie możesz się odłączyć od pracy i się stresujesz? Jesteś wśród 20 procent
ShutterStock

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Co czwarty pracownik w Polsce pozostaje w kontakcie z firmą podczas urlopu, a niemal połowa zaczyna przygotowywać się do powrotu do pracy jeszcze przed końcem wakacji. Nowe badanie HRK pokazuje, że dla wielu specjalistów i managerów urlop to nie czas pełnego odpoczynku, ale tryb czuwania. A 20% odczuwa stres już na samą myśl o zbliżających się wakacjach. Dlaczego tak jest? Czy musi tak być?

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Stres przed urlopem – dlaczego? To nie powinno przecież tak wyglądać

1 na 5 pracowników przyznaje, że zbliżający się urlop wywołuje u nich napięcie. Nie chodzi o pakowanie walizek ani planowanie trasy, ale o obawy związane z pracą, takie jak:

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  • Zaległości przed wyjazdem;
  • Konieczność zamknięcia wielu spraw w krótkim czasie;
  • Strach przed tym, co zastanie po powrocie;
  • Brak odpowiedniego zastępstwa.

„Osoby zmagające się z niepokojem związanym z urlopem znacznie częściej deklarują, że będą kontaktować się z miejscem pracy jeszcze podczas wczasów" – wynika z raportu HRK „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku".

Ważne

To błędne koło: stres przed urlopem -> sprawdzanie poczty na wakacjach -> brak regeneracji -> większy stres po powrocie zamiast bycia wypoczętym.

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Zawsze online: 25% sprawdza służbową pocztę na urlopie

Co czwarty respondent planuje podczas urlopu sprawdzać służbową pocztę, telefon lub kanały komunikacji związane z pracą. Jak często?

  • Niemal jedna trzecia – codziennie;
  • Podobny odsetek – kilka razy w tygodniu.

„Kontakt z pracą podczas urlopu rzadko zaczyna się od dużych spraw. Częściej od szybkiego sprawdzenia skrzynki, odczytania powiadomienia czy krótkiego spojrzenia na komunikator. To niewielkie działania, ale dla naszego układu nerwowego mogą oznaczać powrót do trybu gotowości" – ostrzega Anna Wygaś, ekspertka ds. rekrutacji i managerka HRK Katowice.

I dodaje: „Dlatego w rozmowie o urlopie z pracodawcą tak ważne jest pojęcie granic. Osoba, która potrafi się wyłączyć dba o zasoby, które pozwalają jej później wrócić do biura z większą koncentracją, cierpliwością i odpornością psychiczną".

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Powrót do pracy przed końcem urlopu

Blisko połowa badanych przygotowuje się do powrotu do obowiązków zawodowych jeszcze przed zakończeniem wypoczynku. Co to oznacza w praktyce?

  • Wcześniejsze planowanie pracy, żeby ograniczyć zaległości;
  • Sprawdzanie służbowej poczty i telefonu pod koniec urlopu;
  • Kontaktowanie się ze współpracownikami kilka dni przed powrotem.

Brzmi znajomo? Nie jesteś sam.

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„Dla wielu specjalistów i managerów najtrudniejsze nie jest techniczne ustawienie autorespondera, ale mentalne oddanie kontroli. To naturalne, szczególnie u osób odpowiedzialnych za projekty, klientów lub zespoły" – tłumaczy Sylwia Kościuszko, coach i ekspertka ds. rozwoju w HRK Consulting.

To nie tylko Twoja odpowiedzialność - prawo do bycia offline wymaga kooperacji

Kościuszko podkreśla kluczową kwestię: „Warto pamiętać, że dobrze zaplanowany odpoczynek nie powinien zależeć wyłącznie od indywidualnej odpowiedzialności pracownika. To proces, w którym uczestniczą trzy strony: pracownik, manager oraz organizacja". Co to oznacza?

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  1. Pracownik: Ustala granice, komunikuje potrzeby, ustawia autoresponder.
  2. Manager: Planuje zastępstwa, nie kontaktuje się z osobą na urlopie (chyba że absolutna nagła sytuacja), daje sygnał, że odpoczynek jest OK.
  3. Organizacja: Buduje kulturę, w której urlop to święty czas, nie wymaga ciągłej dostępności, ma jasne procedury zastępstw.

Jeśli któregoś ogniwa brakuje – urlop zamienia się w tryb czuwania.

Urlop sprawdzianem kultury organizacyjnej

Wyniki badania HRK pokazują, że sposób korzystania z urlopu to test kultury firmy. Firmy, które:

  • Skutecznie planują zastępstwa;
  • Ograniczają kontakt z nieobecnymi pracownikami;
  • Dają jasny komunikat „możesz odpoczywać";

...dają pracownikom rzeczywistą szansę na regenerację.

Natomiast tam, gdzie:

  • Dominuje oczekiwanie ciągłej dostępności;
  • Brak jasnych zastępstw;
  • Manager pisze „tylko jedno pytanie" w weekend;

...urlop staje się jedynie okresem ograniczonej aktywności zawodowej, a nie prawdziwym odpoczynkiem.

Co robić, żeby realizować prawo do bycia offline i w pełni odpocząć podczas urlopu?

Jeśli planujesz urlop:

  • Ustal jasne zastępstwo i przekaż zastępcy dostęp do informacji;
  • Wyłącz powiadomienia służbowe w telefonie;
  • Powiedz managerowi wprost: „będę niedostępny".

Jeśli jesteś managerem:

  • Nie pisz do ludzi na urlopie (chyba że naprawdę dzieje się katastrofa);
  • Zaplanuj zastępstwa z wyprzedzeniem;
  • Daj zespołowi sygnał, że urlop to święty czas.

Jeśli jesteś pracodawcą:

  • Zbuduj kulturę, w której urlop to rzeczywisty odpoczynek;
  • Wprowadź jasne procedury zastępstw;
  • Monitoruj, czy managerowie nie kontaktują się z pracownikami na wakacjach.

W czasach rosnącej dyskusji o wypaleniu zawodowym i dobrostanie pracowników coraz wyraźniej widać: prawdziwy odpoczynek nie zależy wyłącznie od liczby dni wolnych. Równie ważne jest to, czy możesz pozwolić sobie na pełne wylogowanie z pracy – bez poczucia winy i bez konieczności pozostawania w gotowości.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi - urlop wypoczynkowy offline od pracy (FAQ)

Czy powinienem sprawdzać pocztę służbową na urlopie?

Nie – chyba że wcześniej tak się wyraźnie umówiłeś z pracodawcą (np. pilny projekt pilotowany tylko przez Ciebie, gdy sprawujesz funkcję kierowniczą). Urlop to czas na regenerację, nie na tryb gotowości.

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Co zrobić, żeby nie stresować się przed urlopem?

  • Zamknij najważniejsze sprawy z wyprzedzeniem,
  • Ustal jasne zastępstwo,
  • Przekaż dostęp do kluczowych informacji,
  • Ustaw autoresponder z kontaktem do zastępstwa.

Czy mój szef może wymagać ode mnie dostępności na urlopie?

Nie – Kodeks pracy gwarantuje prawo do odpoczynku. Wyjątkiem są nieliczne sytuacje kryzysowe. Możliwe jest odwołanie z urlopu przez pracodawcę, ale za zwrotem przez niego związanych z tym kosztów (w praktyce w zasadzie mało kto z tego korzysta).

Co jeśli pracuję zdalnie i trudno mi się wyłączyć?

Wyloguj się ze służbowych komunikatorów, wyłącz powiadomienia, zostaw służbowy laptop w domu (jeśli wyjeżdżasz).

Jak rozpoznać, że firma ma złą kulturę urlopową?

Manager pisze do Ciebie na urlopie „nieoficjalnie", współpracownicy dzwonią w sprawie, którą mogłoby załatwić zastępstwo, po powrocie dostajesz wyrzuty za „brak reakcji".

O badaniu

Raport HRK S.A. powstał na bazie badania „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku". Wzięło w nim udział 276 respondentów – specjalistów i managerów funkcjonujących w środowisku zawodowym wymagającym odpowiedzialności, planowania zadań i współpracy z innymi. Badanie prowadzono w maju 2026 roku metodą CAWI. Partnerem badania są Wakacje.pl.

Źródło: HRK S.A.

HRK S.A. to jedna z największych firm doradczych z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Oferujemy usługi rekrutacji kadry średniego i wyższego szczebla, badań i rozwoju potencjału zawodowego (łącznie z badaniami Assessment & Development Center), budowanie ścieżek kariery, a także usługi z zakresu employer brandingu oraz obsługi kadr i płac.

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Źródło: INFOR
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