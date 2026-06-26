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Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców w sprawie upałów. Rusza infolinia PIP do zgłaszania wysokich temperatur w pracy

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26 czerwca 2026, 14:21
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Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców w sprawie upałów. Rusza infolinia PIP do zgłaszania wysokich temperatur w pracy
Shutterstock

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Główny Inspektor Pracy apeluje do pracodawców w związku z falą upałów w Polsce. Czynnik ten należy wziąć pod uwagę przy przy wyznaczaniu zadań pracownikom. Jednocześnie rusza specjalna infolinia PIP do zgłaszania wysokich temperatur w miejscu pracy.

Upały w Polsce - Główny Inspektor Pracy zwraca się do pracodawców

W związku z prognozowanymi na obszarze naszego kraju falami upałów zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnienie tego czynnika przy wyznaczaniu zadań pracownikom – apeluje Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki. Wysoka temperatura w okresie letnim wpływa w szczególności na osoby pracujące na otwartej przestrzeni oraz w obiektach niewyposażonych w wentylację mechaniczną, klimatyzację ani inne urządzenia zapewniające wymianę powietrza i możliwość regulacji temperatury.

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Obecnie nie istnieją szczegółowe regulacje w zakresie maksymalnej temperatury na stanowiskach pracy. Jednak przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym do:

  1. organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  2. reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. dostosowywania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
  4. zapewnienia rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
  5. uwzględniania ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

Ekspozycja na działanie wysokich temperatur powoduje, że organizm szybciej się męczy, nasze zmysły są osłabione, jesteśmy mniej uważni, mniej skoncentrowani, a tym samym w naturalny sposób wykonywana przez nas praca jest mniej efektywna. Powolniejsze ruchy są naturalną ochroną organizmu przed przegrzaniem się. Należy na to zwrócić uwagę w szczególności przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym!

Ważne

Pracodawco! W okresie upałów postaraj się zmniejszyć intensywność prac wykonywanych przez pracowników w Twojej firmie, zapewnij im dodatkowe przerwy na odpoczynek lub skróć normy czasu pracy.

Podczas upałów szczególnie istotną rolę odgrywa odpowiednie nawadnianie organizmu. Gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28°C, a na otwartej przestrzeni 25°C, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom nieodpłatnie napoje. Napoje powinny być dostępne dla pracowników przez całą zmianę roboczą!

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Ważne

Pracodawco pamiętaj! Praca w wysokiej temperaturze może przyczynić się do odwodnienia organizmu, udaru, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty życia! Zwróć szczególną uwagę na osoby słabsze, osoby z niepełnosprawnością, kobiety w ciąży oraz młodocianych!

Infolinia PIP - zgłoszenia wysokich temperatur w miejscu pracy

W związku z przetaczającymi się przez Polskę falami upałów w dniu 26 czerwca 2026 r. uruchomiona została dedykowana tej tematyce infolinia pod nr 22 626-43-67, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

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Wobec braku regulacji prawnych dotyczących dopuszczalnej maksymalnej wartości temperatury powietrza w pomieszczeniach pracy, w których temperatura nie jest determinowana względami technologicznymi w przypadku wpłynięcia zawiadomienia inspektorzy pracy mają jedynie możliwość weryfikacji spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa, które są związane z wystąpieniem upałów lub których niespełnienie przez pracodawcę dodatkowo wpływa na pogorszenie warunków pracy w upale.

Bezpieczeństwo pracowników podczas upałów

Napoje dla pracowników

  • Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28⁰C, a na otwartej przestrzeni 25⁰C.
  • Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych oraz odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

Woda do celów higienicznych

  • Pracodawcy zobowiązani są zapewnić pracownikom dostęp do bieżącej wody dla celów higienicznych.
  • Przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia odpowiedniej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika.

Klimatyzacja i wentylacja

  • Należy zapewnić, aby urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne były sprawne i czyste.
  • Klimatyzacja i wentylacja nie może powodować przeciągów ani wyziębień pomieszczeń pracy.
  • Strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Okna i świetliki

  • Okna i świetliki powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. w rolety lub żaluzje.

Organizacja pracy na zewnątrz

  • Pracodawca dokonując oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na zewnątrz powinien uwzględnić narażenie pracownika na promieniowanie słoneczne i zapewnić odpowiednie środki profilaktyczne np. ochronę głowy, odzież ochronną przez którą przenika mniej promieni słonecznych oraz krem z filtrem zabezpieczający przed promieniowaniem UV.
  • Przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku w miejscu zacienionym i zadaszonym.
  • Pracodawcy mogą wprowadzać rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom odpoczynek i regenerację sił.
  • Pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy podczas trwających upałów.
  • Skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.

Młodociani

  • Nie wolno zatrudniać pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30⁰C, a wilgotność względna powietrza – 65%.

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

  • Temperatura w kabinie żurawia nie może być niższa niż 18°C ani przekraczać 28°C.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w czasie upałów

Źródło: PIP

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
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