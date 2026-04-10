Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Jak krok po kroku zweryfikować zaświadczenie o stażu pracy od pracownika? [Instrukcja ZUS]

Jak krok po kroku zweryfikować zaświadczenie o stażu pracy od pracownika? [Instrukcja ZUS]

10 kwietnia 2026, 14:23
Emilia Panufnik
ZUS

Zgodnie z nowymi przepisami o stażu pracy pracownicy występują do ZUS o zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Dzięki temu mogą otrzymać nowe lub wyższe uprawnienia pracownicze (np. dodatki za staż pracy). Jak pracodawca może zweryfikować elektroniczne zaświadczenie?

Zaświadczenia o stażu pracy z ZUS w 2026 r.

Zmiany w stażu pracy obowiązują sektor publiczny już od 1 stycznia 2026 r. Natomiast prywatnych pracodawców obejmą z początkiem maja 2026 r. Nowe przepisy pozwalają na doliczenie do stażu pracy okresów wykonywania pracy także na innej podstawie niż umowa o pracę, np. umowy zlecenia czy działalności gospodarczej. Ważne, aby za ten czas były odprowadzane składki. Jeśli pracownik miał taki okres w swoim życiu, powinien wystąpić do ZUS o wydanie zaświadczenia o stażu pracy, a więc potwierdzenie tego faktu. Zaświadczenie to przedstawia się pracodawcy. Może to być bardzo korzystane dla osoby zatrudnionej. Dla przykładu możliwe jest przyznanie dłuższego urlopu wypoczynkowego, ponieważ 26 dni należy się dopiero po co najmniej 10 latach stażu pracy. Dzięki nowym przepisom można zagwarantować sobie także dodatek za staż pracy czy nagrodę jubileuszową.

Weryfikacja zaświadczenia o stażu pracy przez pracodawcę

W pierwszym kwartale tego roku ZUS otrzymał 587 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Aby pracodawcy mieli pewność co do autentyczności przedstawianych przez pracowników zaświadczeń, ZUS uruchomił narzędzie, które pozwala na weryfikację wskazanych dokumentów. Pracownik składa do ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy na formularzu USP. Następnie ZUS wydaje zaświadczenie w formie elektronicznej, a pracodawca może zdalnie potwierdzić jego autentyczność. W tym celu wchodzi na stronę internetową www.zus.pl, klika w kafelek [Wyszukiwarki i usługi], a następnie link Usługa potwierdzania autentyczności zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniom lub opłacaniu składek, będącego odpowiedzią ZUS na wniosek USP (usługa na portalu eZUS).

Jak krok po kroku zweryfikować zaświadczenie ZUS?

Rzeczniczka ZUS, Iwona Kowalska-Matis przygotowała instrukcję, jak krok po kroku zweryfikować zaświadczenie o stażu pracy z ZUS:

  • Pracownik pobiera ze swojego konta w eZUS zaświadczenie (plik o nazwie „usp-zas-a” lub „usp-zas-r” z rozszerzeniem „.pdf”), a następnie udostępnia je pracodawcy w formie elektronicznej (np. przesyła mejlem albo przynosi na dysku USB).
  • Pracodawca zapisuje plik na dysku i otwiera podstronę „Weryfikacja zaświadczenia”, a następnie klika w link [Kliknij tutaj, aby dodać plik] i wybiera właściwy plik zapisany na dysku komputera lub przeciąga plik na wskazane pole.
  • Usługa zwraca wynik: „Zaświadczenie zostało pomyślnie zweryfikowane” – taki komunikat oznacza, że w bazie ZUS znajduje się zaświadczenie o treści identycznej z tą w przesłanym pliku albo „Zaświadczenie zostało zweryfikowane jako nieprawidłowe” – taki komunikat oznacza, że w bazie ZUS nie ma zaświadczenia o identycznej treści.

Dlaczego zaświadczenie jest uznane za nieprawidłowe? Przyczyny mogą być różne, np. zmiana treści zaświadczenia. W celu wyjaśnienia sytuacji najlepiej, aby pracownik zgłosił się osobiście do ZUS. Można też umówić się na e-wizytę.

Czy po przeliczeniu stażu pracy prawo do nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?
Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy
Dodatkowe okresy zatrudnienia w stażu pracy. MRPiPS wyjaśnia, jak wpływa to na prawo pracownika do nagrody jubileuszowej
Kadry
Ostrzeżenie przed ograniczeniami i przerwami w dostępie do portalu eZUS i strony internetowej ZUS
10 kwi 2026

W piątek od godz. 22.00 do godz. 01.00 w sobotę oraz w sobotę w godz. 18.00 – 24.00, a także w niedzielę w godz. 16.00 – 22.00 mogą wystąpić utrudnienia przy korzystaniu z portalu eZUS. Ponadto w sobotę w godz. 18.00 – 24.00 mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do strony internetowej ZUS.
Po rozwodzie środki z PPK mogą trafić do byłego małżonka
10 kwi 2026

Jeżeli po rozwodzie i podziale majątku wspólnego środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika przypadły jego byłemu małżonkowi, zostają one przekazane temu byłemu małżonkowi w formie wypłaty transferowej albo zwrotu. Były małżonek uczestnika składa w tej sprawie wniosek instytucji finansowej prowadzącej rachunek PPK.
Bezpieczna redukcja wysokich kosztów pracy w 2026 r. o 20-25%. Wyrok Sądu Apelacyjnego (III AUa 1247/24)
10 kwi 2026

Czy benefity tokenowe to sposób na bezpieczną redukcję wysokich kosztów pracy w 2026 r.? Tak, potwierdził to wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 lutego 2025 r. o sygn. akt III AUa 1247/24. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet 20-25% kosztów pracy.

REKLAMA

AI nie podejmuje decyzji, więc kto naprawdę decyduje?
10 kwi 2026

Większość organizacji wierzy, że wdraża sztuczną inteligencję. W rzeczywistości wdraża coś znacznie bardziej niebezpiecznego: brak decyzji. Skoro AI nie podejmuje decyzji to kto naprawdę decyduje?
Nowe przepisy ZUS: kto może stracić prawo do zasiłku chorobowego?
10 kwi 2026

W poniedziałek wejdą w życie nowe przepisy w sprawie kontroli wykorzystywania L4. Doprecyzowane zostaną również sytuacje, w których ubezpieczony może stracić prawo do zasiłku chorobowego - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany obejmą również orzecznictwo lekarskie w ZUS.
Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV wygenerowanych przez AI. Praca w dobie sztucznej inteligencji
09 kwi 2026

Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV, wygenerowanych przez AI. Jak wygląda rynek pracy w dobie sztucznej inteligencji? Jakie 3 najciekawsze zjawiska można zaobserwować? Z jakimi wyzwaniami przychodzi zmierzyć się kadrom w 2026 roku?
Nagrody, ulgi i nie tylko. Nowe prawa zachętą do pozostania w zawodzie
09 kwi 2026

Rząd chce dać nowe uprawnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. To m.in. czas wolny na podnoszenie kwalifikacji czy ulgi w przejazdach. Jednocześnie pojawią się wymogi. Od kiedy można spodziewać się nowych przepisów?

REKLAMA

Rząd walczy z biedą. Jest projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej
10 kwi 2026

MRPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Po zmianach świadczenia rodzinne, będą częścią świadczeń w pomocy społecznej. Projekt ma przeciwdziałać wzrostowi ubóstwa, m. in. przez coroczną weryfikację kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.
Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy
09 kwi 2026

Kwiecień 2026 - ile jest w tym miesiącu dni wolnych od pracy i godzin pracy? Kiedy wypadają święta? Czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy? Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?
