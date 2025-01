Staż urlopowy pracownika jest ważny przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Kodeks pracy przewiduje 10 lat stażu jako granicę nabycia prawa do wyższego wymiaru urlopu. Ile dni urlopu należy się po 10 latach? Ile lat do stażu urlopowego daje liceum, technikum, szkoła zawodowa, szkoła policealna, a ile studia?

rozwiń >

Staż urlopowy - jak liczyć?

W 2025 roku obowiązują dotychczasowe zasady liczenia stażu urlopowego. Zmiany mają wejść w życie w 2026 roku. Obliczenie, ile wynosi staż urlopowy konkretnego pracownika ma znaczenie przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. Do stażu zalicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz okresy nauki. Kodeks pracy w art. 155 podaje przelicznik lat za ukończenie poszczególnych szkół i uczelni. Przy zaliczaniu okresów zatrudnienia nie mają znaczenia przerwy pomiędzy tymi okresami oraz przyczyny rozwiązania stosunków pracy.

REKLAMA

Autopromocja

Granicą, od której liczy się wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego jest 10-letni staż. Ile dni urlopu należy się po 10 latach pracy? Pracownik, którego staż urlopowy wynosi co najmniej 10 lat, ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Poniżej 10 lat należy się 20 dni urlopu w roku.

Wymiar urlopu Staż urlopowy 20 dni do 10 lat 26 dni co najmniej 10 lat

*W przypadku pracownika niepełnoetatowego wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Staż urlopowy liczy się w ten sposób, że do wszystkich poprzednich okresów zatrudnienia dodaje się okres nauki. Dodatkowo do stażu urlopowego wlicza się inne szczególne okresy, takie jak:

skrócone wypowiedzenie umowy o pracę, za które przysługuje odszkodowanie (art. 36 1 Kodeksu pracy);

Kodeksu pracy); służba wojskowa;

prowadzenie gospodarstwa rolnego;

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych;

zatrudnienie u pracodawcy zagranicznego.

Ważne Jeśli pracownik pozostaje jednocześnie w innym stosunku pracy, do stażu pracy (oprócz poprzednich okresów zatrudnienia) zalicza mu się okres trwania tego stosunku pracy aż do zawarcia nowego stosunku pracy. Zatrudnienie u kilku pracodawców w tym samym czasie nie powoduje bowiem wielokrotnego naliczania okresu pracy.

Zgodnie z art. 155 § 2 kodeksu pracy jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka,

bądź okres nauki.

Co wybrać? W zależności od konkretnej sytuacji, wybiera się to, co jest korzystniejsze dla pracownika. Aby móc o tym rozstrzygnąć, należy sprawdzić, ile lat dolicza się z tytułu ukończenia poszczególnych szkół i uczelni.

Staż urlopowy – liceum

Z tytułu ukończenia liceum do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, dolicza się 4 lata. Jeśli ostatnią szkołą jaką ukończył pracownik jest liceum, wówczas w pierwszej podjętej pracy jego staż urlopowy wyniesie tylko 4 lata. Oznacza to, że będzie miała prawo do 20 dni urlopu w roku. Należy pamiętać o stopniowym nabywaniu prawa do urlopu w pierwszym roku pracy (1/12 po każdym miesiącu pracy).Osoba ta będzie musiała przepracować jeszcze 6 lat, aby mogła nabyć prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego czyli 26 dni.

Staż urlopowy – technikum

Ukończenie technikum zawodowego trwającego 5 lat daje podstawę do zaliczenia do stażu pracy właśnie 5 lat. Podjęcie pracy po technikum wiąże się z prawem do urlopu w wymiarze 20 dni. Po kolejnych 5 latach pracy pracownik nabędzie prawo do 26 dni urlopu.

Staż urlopowy – szkoła policealna

Szkoła policealna daje 6 lat do stażu pracy. Po kolejnych 4 latach zatrudnienia pracownik uzyska prawo do 26 dni urlopu.

Staż urlopowy – szkoła zawodowa

Od 1 września 2019 roku nastąpiła reforma szkół zawodowych. Obecnie są to szkoły branżowe I i II stopnia (odpowiednio 3 i 2-letnie). Ukończenie szkoły branżowej I stopnia uprawnia do zaliczenia na poczet stażu urlopowego 3 lat. Natomiast szkoła branżowa II stopnia daje prawo do dodania 5 lat.

Staż urlopowy – studia

Ile dni urlopu należy się po studiach? Czy za licencjat liczy się mniej lat niż za studia magisterskie? Nie. Ukończenie studiów zawsze liczy się jako 8 lat do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. Nie jest ważne czy to studia licencjackie czy magisterka. Ważne, aby były one ukończone i potwierdzone stosownymi dokumentami w postaci świadectw szkolnych czy dyplomów.

Dokumenty potwierdzające ukończenie szkół oraz świadectwa pracy muszą być dostarczone pracodawcy. W przeciwnym razie zakład pracy nie ma obowiązku zaliczenia tych okresów do stażu urlopowego.

Okresy nauki zaliczane do stażu urlopowego

Staż do urlopu wypoczynkowego to nie tylko praca, ale także nauka. Oto ile lat do stażu urlopowego za czas nauki przyznaje Kodeks pracy:

Szkoła/uczelnia Staż urlopowy Liceum 4 lata Szkoła policealna 6 lat Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa Okres przewidziany programem czas trwania nauki, jednak nie dłużej niż 3 lata Średnia szkoła zawodowa przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych 5 lat Studia 5 lat

*Od 1 września 2019 roku zamiast szkół zawodowych są szkoły branżowe I i II stopnia.

Ukończenie 5-letniego technikum uprawnia do zaliczenia do stażu pracy 5 lat nauki.

Ważne Nie sumuje się lat wynikających z ukończenia kilku szkół. Bierze się pod uwagę ostatnią ukończoną szkołę. Jeśli pracownik po liceum poszedł na studia i uzyskał tytuł licencjata, w pracy kadry do stażu pracy doliczą mu 8 lat z tytułu ukończenia studiów.

Staż urlopowy a niepełny etat

Pracownik przedstawia pracodawcy świadectwo pracy potwierdzające okres zatrudnienia. Przy liczeniu długości stażu pracy nie ma znaczenia, czy zatrudniony był na pełnym czy niepełnym etacie.