REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Dokumentacja pracownicza »

Już od 1 maja 2026 r. staż pracy na nowych zasadach w sektorze prywatnym. Jak złożyć wniosek o zaświadczenie z ZUS?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 kwietnia 2026, 09:12
Emilia Panufnik

Nowe wnioski w ZUS będą dostępne od stycznia 2026 r. Na zaświadczenia o dłuższym stażu pracy trzeba jeszcze poczekać [Nowe przepisy]
Już od 1 maja 2026 r. staż pracy na nowych zasadach w sektorze prywatnym. Jak złożyć wniosek o zaświadczenie z ZUS?
Shutterstock

Już w piątek 1 maja 2026 r. nowe przepisy o stażu pracy zaczynają obowiązywać w sektorze prywatnym. Od stycznia 2026 r. ZUS wydaje zaświadczenia o dłuższym stażu pracy pracownikom zatrudnionym w sektorze publicznym. Najnowsza regulacja pozwala na zaliczanie okresu pracy na umowach cywilnoprawnych czy prowadzenia działalności gospodarczej do stażu pracy, od którego zależą liczne uprawnienia pracownicze, np. dłuższy urlop wypoczynkowy. Jak złożyć wniosek o zaświadczenie z ZUS?

Staż pracy 2026 - nowe przepisy od 1 maja 2026 r.

1 stycznia 2026 roku zmiany w Kodeksie pracy dotyczące nowych zasad naliczania stażu pracy zaczęły obowiązywać w jednostkach sektora publicznego. W sektorze prywatnym nowe przepisy zaczynają funkcjonować od 1 dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw (1 maja 2026 r.). To bardzo korzystne zmiany dla pracowników, którzy wcześniej nie pracowali na umowie o pracę, lecz zarobkowali na innych podstawach jak np. umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarcza. Takie okresy będą bowiem wliczane do ogólnego stażu pracy, od którego uzależnia się wiele uprawnień pracowniczych. Pozytywna modyfikacja dotnie również osoby wykonujące pracę zarobkową za granicą na innej podstawie niż stosunek pracy. Warunkiem jest jednak opłacanie składek w tych okresach lub odpowiednie ich udokumentowanie.

Ważne

Dzięki wyższemu stażowi pracy część pracowników uzyska prawo do dłuższych urlopów wypoczynkowych, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych czy wyższych odpraw emerytalnych, z tytułu zwolnienia, pośmiertnych. Dużej liczbie pracowników będzie przysługiwał też dłuższy okres wypowiedzenia w razie rozwiązania umowy w trybie wypowiedzenia przez jedną ze stron stosunku pracy.

Jak tłumaczy Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - Zgodnie z nowymi zasadami staż pracy będzie obejmował nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczone zostaną m.in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ujęte zostaną również okresy wykonywania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, pracy jako osoby współpracującej z osobami wykonującymi te umowy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.

Zaświadczenia ZUS do stażu pracy od 1 stycznia 2026 r.

Dłuższy staż pracy nie naliczy się z automatu. Potrzebne będą do tego zaświadczenia z ZUS. Aby je uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek na PUE ZUS lub eZUS. Nie ma możliwości wcześniejszego składania wniosków do ZUS. Zostaną one udostępnione dopiero z początkiem przyszłego roku. Będą to specjalne wnioski przeznaczone do potwierdzania okresów stażu pracy stworzone na nowych formularzach.

ZUS informuje, że aktualnie dużo osób składa wnioski o wydanie zaświadczeń obejmujących cały przebieg ubezpieczenia, także okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zakład wyjaśnia, że nie jest to konieczne, ponieważ w tej materii przepisy się nie zmieniają, a potwierdzeniem zatrudnienia nadal pozostaje świadectwo pracy.

Zobacz również:

ZUS informuje: nie należy składać wniosku o wydanie zaświadczenia obejmującego cały przebieg ubezpieczenia

ZUS informował, że wiele osób już w październiku 2025 r. składało wnioski o wydanie zaświadczeń obejmujących cały przebieg ubezpieczenia. Tymczasem jest to zupełnie niepotrzebne. Elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczeń z ZUS jest dostępny od 1 stycznia 2026 r. na profilu informacyjnym utworzonym przez wnioskodawcę w PUE/eZUS. Jedyną opcją jest elektroniczna forma złożenia wniosku. Każdy ubezpieczony po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto może wypełnić wniosek online i przesłać do ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dokumenty do wniosku o potwierdzenie stażu pracy

Składając do ZUS elektroniczny wniosek o potwierdzenie stażu pracy w 2026 roku, nie trzeba załączać żadnych innych dokumentów. Wyjątkiem jest decyzja odmawiająca wydania zaświadczenia z powodu braku zgłoszenia do ubezpieczeń. Wówczas ZUS może żądać przedstawienia dowodów na istnienie rzekomego tytułu do ubezpieczenia. Jak tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, na tej podstawie Zakład będzie mógł przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i ustalić obowiązek ubezpieczeń, a po uzyskaniu poprawnych dokumentów ubezpieczeniowych będzie można wystawić zaświadczenie. Wszystkie okresy pracy zarobkowej będą potwierdzane zaświadczeniem z ZUS. Rodzaje zaświadczeń i okresów reguluje art. 3021 §11-13 Kodeksu Pracy. Nie należy do nich okres wykonywania pracy za granicą ani umowa zlecenia wykonywana w czasie posiadania statusu ucznia lub studenta.

Jak uzyskać zaświadczenie ZUS o stażu pracy?

Na stronie gov.pl czytamy jak krok po kroku złożyć wniosek o zaświadczenie potwierdzające przez ZUS stażu pracy:

  • Zaloguj się na swoje konto ZUS: www.zus.pl/ezus/logowanie.
  • W menu po lewej stronie wyszukaj zakładkę „Usługi”.
  • Wyszukaj z listy usług „Złożenie wniosku USP. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczenia dla celów doliczania okresów do stażu pracy” (jeśli nie możesz znaleźć, w okienku wyszukiwania wpisz "USP").
  • Uzupełnij wniosek (częściowo uzupełniony już o Twoje dane) i wyślij.

Dodatkowo ZUS tłumaczy, że wniosek USP nie będzie dostępny w formie papierowej. Jeśli pracownik chce wystąpić o zaświadczenie o okresach ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r., należy nadal korzystać z wniosku US-7. Poprzednie okresy nie są zapisane na koncie ubezpieczonego, dlatego nie zadziała w ich przypadku wniosek USP. Natomiast dla okresu ubezpieczenia, który rozpoczął się przed 1 stycznia 1999 r., ale trwał również po tej dacie, składa się 2 osobne wnioski:

  • US-7 za okres ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r.
  • USP za okres ubezpieczenia od 1 stycznia 1999 r.

Zaświadczenie z ZUS należy przekazać własnemu pracodawcy. Gdy ZUS nie jest w stanie wydać zaświadczenia, pracownik może próbować samodzielnie udowodnić dłuższy staż pracy własnymi dokumentami.

Nowy art. 3021 §11-13 Kodeksu Pracy:

§ 11. Okresy, o których mowa w § 1, § 4 pkt 2, § 5 i 6, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o opłaceniu za dany okres składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe z danego tytułu.

§ 12. Okresy, o których mowa w § 2, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

§ 13. Okresy, o których mowa w § 4 pkt 1, potwierdza zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowy art. 3021 § 1-6:

§ 1. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą fizyczną prowadzącą tę działalność, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

§ 2. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy:

  1. wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  2. wykonywania przez osobę fizyczną umowy agencyjnej,
  3. pozostawania przez osobę fizyczną osobą współpracującą z osobą, o której mowa w pkt 1 lub 2,
  4. pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  5. pozostawania przez osobę fizyczną członkiem spółdzielni kółek rolniczych

– w których ta osoba fizyczna podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

§ 3. Do okresu zatrudnienia wlicza się także udokumentowane okresy, o których mowa w § 1 i 2, w których osoba fizyczna nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, z późn. zm.2)), w którym osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym;

2) pozostawania osobą współpracującą z osobą fizyczną wymienioną w pkt 1, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 5. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

§ 6. Do okresu zatrudnienia wlicza się okres sprawowania przez osobę współpracującą osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Zobacz również:
Powiązane
Staż pracy - zmiany od 2026 r.: trzeba złożyć wniosek do ZUS, by uzyskać zaświadczenie potwierdzające zlecenia, prowadzenie firmy, czy pracę zarobkową za granicą
Staż pracy - zmiany od 2026 r.: trzeba złożyć wniosek do ZUS, by uzyskać zaświadczenie potwierdzające zlecenia, prowadzenie firmy, czy pracę zarobkową za granicą
Rewolucja w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2026 r. Okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń oraz umów agencyjnych będą wliczały się do stażu pracy
Rewolucja w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2026 r. Okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umów zleceń oraz umów agencyjnych będą wliczały się do stażu pracy
Staż pracy a urlop. Czy w 2025 r. i 2026 r. będą zmiany?
Staż pracy a urlop. Czy w 2025 r. i 2026 r. będą zmiany?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

Kadry
W 2026 r. firmy rekrutują według doświadczenia, a nie dyplomu
29 kwi 2026

Z badania wynika, że w 2026 r. firmy rekrutują i będą zatrudniać pracowników według doświadczenia, a nie dyplomu. Gdzie najważniejsza jest praktyka, a gdzie jeszcze pracodawcy patrzą na wykształcenie?
13 kwietnia 2026 r. weszły w życie zmiany w zwolnieniach lekarskich. Czego nie można robić, by nie stracić chorobowego? Nowe wzory dokumentów
29 kwi 2026

Od 13 kwietnia 2026 r. obowiązują zmiany w zwolnieniach lekarskich. Czego nie można robić, aby nie stracić chorobowego? Jest też nowy wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i protokołu z kontroli. ZUS informuje o nowych przepisach prawnych. Czym jest tzw. czynność incydentalna?
Kto, kiedy i dlaczego będzie musiał zwrócić 13. czy 14. emeryturę?
29 kwi 2026

Już za chwilę za nami będzie kwiecień, a wraz z nim coroczna wypłata dodatkowego świadczenia, tzw. 13. emerytura. Tymczasem okazuje się, że w pewnych sytuacjach będzie istniał obowiązek zwrotu świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jeszcze w marcu 2026 r. ważny komunikat i kwoty w nim podane determinują sytuację wielu seniorów, którzy w określonych sytuacjach zobowiązani będą (albo już są) do zwrotu świadczeń, nawet po tym, jak pieniądze trafiły już na konto. Kto, kiedy i dlaczego będzie musiał zwrócić 13. czy nawet 14. emeryturę?
ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.
28 kwi 2026

ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Zagłosuj [SONDA]
28 kwi 2026

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Chodzi o podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównanie go z wiekiem przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn. Zagłosuj w naszej sondzie.
Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
28 kwi 2026

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.
Odpis na ZFŚS 2026 - do kiedy? Jaka kwota?
28 kwi 2026

Odpis na ZFŚS 2026 - pierwsza rata do końca maja 2026 roku (31 maja – niedziela). Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku? Kiedy wpłaca się drugą ratę?
Co każdy Polak powinien wiedzieć o święcie 1 maja?
28 kwi 2026

1 maja wraca co roku (wiadomo), a razem z nim te same wątpliwości: czym właściwie jest to święto, czy jest dniem wolnym, skąd się wzięło i czy katolik ma wtedy obowiązek iść na mszę? To dobra okazja, by nie tylko uporządkować podstawowe informacje o Święcie Pracy, ale też zajrzeć do tego, jak praca i prawa pracownicze są rozumiane w Konstytucji RP oraz jakie filary wyznacza polskie prawo pracy, w zakresie pracy, która przecież stanowi większą część naszego życia.

Spadek zezwoleń na pracę dla cudzoziemców: najniższy poziom od 7 lat. Co stoi za tym trendem?
28 kwi 2026

Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom spadła w 2025 r. o 22 proc., do 251,5 tys. To najniższa liczba od siedmiu lat - poinformowała „Rz”.
ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej
28 kwi 2026

20 maja mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2025. Przedsiębiorcy wykazują to rozliczenie w dokumentach za kwiecień 2026 r. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA