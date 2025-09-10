REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Przymusowy urlop we wrześniu? To możliwe, pracodawca ma takie prawo

Przymusowy urlop we wrześniu? To możliwe, pracodawca ma takie prawo

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 września 2025, 14:57
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
przymusowy urlop we wrześniu czy pracodawca może
Przymusowy urlop we wrześniu: czy pracodawca może zmusić do urlopu wypoczynkowego?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może we wrześniu wysłać pracownika na przymusowy urlop. Chodzi tu o urlop zaległy z 2024 r. Zasadą jest bowiem wykorzystywanie urlopu w roku, w którym nabyło się do niego prawo.

Czy pracodawca może zmusić do urlopu wypoczynkowego?

Urlopom wypoczynkowym poświęcony jest cały Dział Siódmy Kodeksu pracy. To jedno z podstawowych praw pracowniczych. Gwarantowane jest nawet przez Konstytucję RP. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 KP). Co więcej, pracownik nie może się tego prawa zrzec ani przenieść na inną osobę.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze 20 albo 26 dni w zależności od stażu urlopowego danej osoby (zatrudnienie krótsze niż 10 lat lub dłuższe). Przy pracy na niepełnym etacie wymiar urlopu pomniejsza się proporcjonalnie. Wynik zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Jak liczyć staż urlopowy? Odsyłamy do artykułu: Staż urlopowy: szkoła [np. liceum, technikum] ma wpływ na długość urlopu. Jak liczyć?

Prawo do 20 lub 26 dni urlopu nabywa się z rozpoczęciem się każdego nowego roku kalendarzowego czyli z dniem 1 stycznia. Inaczej jest w przypadku pierwszej pracy. W roku kalendarzowym podjęcia pracy po raz pierwszy urlop nalicza się po przepracowaniu każdego miesiąca wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Co do zasady urlop wypoczynkowy powinien zostać wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Kodeks pracy nakłada nawet na pracodawcę obowiązek przypilnowania, aby tak się stało:

REKLAMA

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Art. 161.[Obowiązek udzielenia urlopu] Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Z różnych przyczyn nierzadko zdarza się, że pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego do końca roku kalendarzowego. Zgodnie z przepisami prawnymi urlop ten nie przepada, a przechodzi na kolejny rok jako urlop zaległy. W poprzednim stanie prawnym pracownik miał obowiązek wykorzystania takiego urlopu do końca marca następnego roku kalendarzowego. Obecnie Kodeks pracy nakazuje skorzystanie z urlopu zaległego do końca września kolejnego roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

W nawiązaniu do art. 161 i 168 Kodeksu pracy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop we wrześniu. Jeśli pracownik do wrześnie nie wybrał jeszcze zaległych dni urlopowych, pracodawca naraża się na karę za niedopełnienie podstawowych obowiązków. We wrześniu jest więc jeszcze czas, aby pracownika na taki urlop skierować.

Art. 168.[Urlop niewykorzystany] Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Kodeks pracy przewiduje dwie sytuacje, kiedy pracodawca może wysłać pracownika na tzw. przymusowy urlop:

  1. wykorzystanie urlopu zaległego do końca września,
  2. wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia.

Art. 1671.[Obowiązek wykorzystania urlopu] W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

Co jeśli pracodawca nie wyśle pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia? Będzie zmuszony wypłacić mu stosowny ekwiwalent pieniężny. Najczęściej pracodawcy chcą tego uniknąć, dlatego kierują pracowników na urlop.

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Art. 171.[Ekwiwalent pieniężny] § 1. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Niewykorzystanie zaległego urlopu we wrześniu - konsekwencje

Jakie są konsekwencje niewykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września roku następnego? Pracownik nie traci prawa do urlopu, ale pracodawca naraża się na wysokie kary. W świetle art. 282 § 1 pkt 2 kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zobacz również:
Powiązane
Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
Raz w roku 14 dni z rzędu urlopu wypoczynkowego? Czy to obowiązek pracownika?
Raz w roku 14 dni z rzędu urlopu wypoczynkowego? Czy to obowiązek pracownika?
Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka
Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Przymusowy urlop we wrześniu? To możliwe, pracodawca ma takie prawo
10 wrz 2025

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może we wrześniu wysłać pracownika na przymusowy urlop. Chodzi tu o urlop zaległy z 2024 r. Zasadą jest bowiem wykorzystywanie urlopu w roku, w którym nabyło się do niego prawo.
Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? Termin złożenia wniosku [Przykład]
10 wrz 2025

Uprawnieniem rodzicielskim z Kodeksu pracy, które przysługuje wyłącznie ojcu dziecka jest urlop ojcowski. Do kiedy można go wykorzystać? Już nie przysługuje do 24 miesiąca życia. Termin ten został skrócony. Kiedy najpóźniej złożyć wniosek, aby żaden dzień urlopu nie przepadł? Podajemy przykład.
Czy można pracować w czasie urlopu wychowawczego?
10 wrz 2025

Urlop wychowawczy przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Czy zatem można w czasie tego urlopu pracować? Czy przepisy prawa pracy pozwalają na pracę dla swojego pracodawcy albo innego podmiotu?
Urlop wychowawczy na dziecko z niepełnosprawnością 2025-2026
10 wrz 2025

Jakie są przepisy dotyczące urlopu wychowawczego na dziecko z niepełnosprawnością? Rodzicom dzieci z niepełnosprawnością przysługuje dłuższy urlop wychowawczy, tzw. dodatkowy urlop wychowawczy. Ile miesięcy wolnego można łącznie uzyskać? Czy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne jest płatny?

REKLAMA

Wniosek o urlop wychowawczy: czy pracodawca może odmówić?
09 wrz 2025

Jeśli masz dziecko do 6. roku życia, możesz wziąć urlop wychowawczy lub obniżyć wymiar czasu pracy. Pracodawca udziela urlopu na wniosek pracownika lub pracownicy. Czy może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego? Czy osobie zatrudnionej grozi w tym czasie zwolnienie? Czy Kodeks pracy pozwala na rezygnację z urlopu wychowawczego?
Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
09 wrz 2025

Nie można zwolnić pracownika lub pracownicy, jeśli są niedługo przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W takiej sytuacji Kodeks pracy chroni pracownika. Nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę. Ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Zwolnienie pracownika po 50. roku życia - co oznacza?
09 wrz 2025

Co oznacza zwolnienie pracownika po 50. roku życia? Badania są alarmujące. Okazuje się, że około 14% pracodawców w ogóle nie chce zatrudniać starszych pracowników. Postęp technologiczny również premiuje młodych.
Masz zaległy urlop wypoczynkowy? Zobacz, do kiedy musisz go odebrać. Czas ucieka
09 wrz 2025

Każdy pracodawca, zatrudniając pracownika, musi pamiętać o szeregu obowiązków, a jednym z nich jest udzielanie urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzysta wszystkich przysługujących mu dni wolnych w bieżącym roku, ma czas do 30 września roku następnego, żeby to nadrobić. Termin ten dotyczy również zaległego urlopu za 2024 rok, który trzeba wykorzystać do 30 września 2025 roku.

REKLAMA

6 sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi posiadać zezwolenia na pracę
08 wrz 2025

Osoba z kraju trzeciego, która chce podjąć zatrudnienie w Polsce powinna posiadać legalny tytuł pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Jest kilka sytuacji, kiedy cudzoziemiec nie musi mieć zezwolenia na pracę w Polsce, aby było legalne. Przepisy prawne wyliczają 6 punktów.
Skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę? Jest nowy pomysł
08 wrz 2025

Rząd wycofał się z pomysłu płacenia chorobowego przez ZUS od początku zwolnienia lekarskiego pracownika. Przedsiębiorcy negatywnie oceniają ten ruch i proponują kolejne rozwiązanie. Tym razem chodzi o skrócenie 33-dniowego terminu płacenia chorobowego przez pracodawcę.

REKLAMA