Strona główna » Kadry » Wiadomości » PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie

PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie

10 grudnia 2025, 09:29
[Data aktualizacji 10 grudnia 2025, 10:14]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie
Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył petycję, w której domagał się dodatkowych dni urlopu dla pracowników PIP – niezależnie od stażu pracy. Komisja ds. Petycji zdecydowała jednak o zakończeniu sprawy bez podejmowania inicjatywy ustawodawczej. Dlaczego?

Propozycja PIP: 6 dodatkowych dni urlopu już na starcie

W 2025 r. Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył do Sejmu petycję (nr BKSP-155-X-440/24) postulującą zmianę ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Związkowcy chcieli, aby każdy pracownik PIP od razu otrzymywał 26 dni urlopu wypoczynkowego, nawet jeśli jego staż pracy przewidywał jedynie 20 dni urlopu. W petycji znalazły się dwa nowe projektowane przepisy:

  • nowy art. 51a: Pracownikom PIP z 20-dniowym wymiarem urlopu miał przysługiwać dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych,
  • nowy art. 52b: Pracownicy zatrudnieni w PIP co najmniej 10 lat mieliby dostawać 3 dodatkowe dni urlopu, a po 20 latach – 6 dni dodatkowego urlopu.

Według uzasadnienia, wprowadzenie takich przepisów mogłoby zwiększyć atrakcyjność pracy w Inspekcji, szczególnie dla młodszych kandydatów, oraz stanowiłoby formę gratyfikacji dla osób wiążących karierę z PIP.

Eksperci sejmowi: propozycja mieści się w kompetencjach Sejmu

Petycja została skierowana do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Eksperci Biura w przedstawionej opinii wskazali, że zarówno pomysł przyznania 26 dni urlopu wszystkim pracownikom PIP, jak i dodatkowych urlopów za staż, mieści się w kompetencjach ustawodawczych Sejmu. Oznacza to, że petycja mogła stać się podstawą procedowania zmian w ustawie.

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Komisja ds. Petycji: najpierw czterodniowy tydzień pracy, potem przywileje branżowe

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji zwrócono uwagę na trwające prace w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy dla wszystkich pracowników w Polsce. Według części posłów, indywidualne zwiększanie urlopu w poszczególnych instytucjach państwowych może być nieuzasadnione, dopóki rząd analizuje rozwiązania ogólnokrajowe.

Wskazywano również potrzebę porównania przepisów dotyczących PIP z zasadami obowiązującymi w innych instytucjach kontrolnych, takich jak:

  • Najwyższa Izba Kontroli (NIK),
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Decyzja Komisji: petycja nie będzie procedowana

Po przeprowadzeniu analizy oraz dyskusji Komisja ds. Petycji zdecydowała o zakończeniu prac. Oznacza to, że:

  • postulaty związku nie zostaną wdrożone,
  • Sejm nie podejmie prac nad zmianą ustawy,
  • pracownicy PIP nie otrzymają dodatkowego urlopu.

Czy temat wróci w przyszłości?

Choć petycja nie doprowadziła do zmiany prawa, sprawa może powrócić w szerszym kontekście reform rynku pracy. Jeśli rząd zdecyduje się na wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy lub zmianę ogólnych zasad dotyczących urlopu, temat dodatkowych dni wolnych w państwowych instytucjach kontrolnych może ponownie trafić na biurko ustawodawcy.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Źródło: INFOR
