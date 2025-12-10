PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie

Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył petycję, w której domagał się dodatkowych dni urlopu dla pracowników PIP – niezależnie od stażu pracy. Komisja ds. Petycji zdecydowała jednak o zakończeniu sprawy bez podejmowania inicjatywy ustawodawczej. Dlaczego?

Propozycja PIP: 6 dodatkowych dni urlopu już na starcie

W 2025 r. Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył do Sejmu petycję (nr BKSP-155-X-440/24) postulującą zmianę ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Związkowcy chcieli, aby każdy pracownik PIP od razu otrzymywał 26 dni urlopu wypoczynkowego, nawet jeśli jego staż pracy przewidywał jedynie 20 dni urlopu. W petycji znalazły się dwa nowe projektowane przepisy:

nowy art. 51a : Pracownikom PIP z 20-dniowym wymiarem urlopu miał przysługiwać dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych ,

: Pracownikom PIP z 20-dniowym wymiarem urlopu miał przysługiwać , nowy art. 52b: Pracownicy zatrudnieni w PIP co najmniej 10 lat mieliby dostawać 3 dodatkowe dni urlopu, a po 20 latach – 6 dni dodatkowego urlopu.

Według uzasadnienia, wprowadzenie takich przepisów mogłoby zwiększyć atrakcyjność pracy w Inspekcji, szczególnie dla młodszych kandydatów, oraz stanowiłoby formę gratyfikacji dla osób wiążących karierę z PIP.

Eksperci sejmowi: propozycja mieści się w kompetencjach Sejmu

Petycja została skierowana do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji. Eksperci Biura w przedstawionej opinii wskazali, że zarówno pomysł przyznania 26 dni urlopu wszystkim pracownikom PIP, jak i dodatkowych urlopów za staż, mieści się w kompetencjach ustawodawczych Sejmu. Oznacza to, że petycja mogła stać się podstawą procedowania zmian w ustawie.

Komisja ds. Petycji: najpierw czterodniowy tydzień pracy, potem przywileje branżowe

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji zwrócono uwagę na trwające prace w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy dla wszystkich pracowników w Polsce. Według części posłów, indywidualne zwiększanie urlopu w poszczególnych instytucjach państwowych może być nieuzasadnione, dopóki rząd analizuje rozwiązania ogólnokrajowe.

Wskazywano również potrzebę porównania przepisów dotyczących PIP z zasadami obowiązującymi w innych instytucjach kontrolnych, takich jak:

Najwyższa Izba Kontroli (NIK),

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Decyzja Komisji: petycja nie będzie procedowana

Po przeprowadzeniu analizy oraz dyskusji Komisja ds. Petycji zdecydowała o zakończeniu prac. Oznacza to, że:

postulaty związku nie zostaną wdrożone ,

, Sejm nie podejmie prac nad zmianą ustawy ,

, pracownicy PIP nie otrzymają dodatkowego urlopu.

Czy temat wróci w przyszłości?

Choć petycja nie doprowadziła do zmiany prawa, sprawa może powrócić w szerszym kontekście reform rynku pracy. Jeśli rząd zdecyduje się na wdrożenie czterodniowego tygodnia pracy lub zmianę ogólnych zasad dotyczących urlopu, temat dodatkowych dni wolnych w państwowych instytucjach kontrolnych może ponownie trafić na biurko ustawodawcy.