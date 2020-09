Kadry > Urlopy > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wychowawczy > Dodatek do zasiłku rodzinnego za czas urlopu wychowawczego 2020/2021

Dodatek do zasiłku rodzinnego za czas urlopu wychowawczego to właściwie dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Przysługuje osobie pobierającej zasiłek rodzinny, jeśli korzysta z urlopu wychowawczego. Ile wynosi dodatek od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.? Jak złożyć wniosek?