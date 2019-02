Ochrona pracownika po urlopie wychowawczym

Warunki zatrudnienia po powrocie po urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 1864 Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia za pracę, które przysługiwało mu w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Oznacza to, że w razie zmian organizacyjnych u pracodawcy, np. likwidacja stanowiska pracy, nie jest możliwe dopuszczenie go do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, a pracodawca nie dysponuje innym stanowiskiem pracy (równorzędnym lub odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym), to z dniem powrotu może wręczyć wypowiedzenie umowy.

reklama reklama

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Brak możliwości zatrudnienia pracownicy po urlopie wychowawczym na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przez nią przed urlopem lub zgodnym z jej kwalifikacjami uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę (wyrok SN z 3 listopada 1994 r., I PRN 77/94, OSNAPiUS 1995/2/24).

Pracownica wraca do pracy po trzyletnim przebywaniu na urlopie wychowawczym. Pracodawca z dniem powrotu pracownika do pracy może wręczyć jej wypowiedzenie umowy o pracę jeśli nie jest możliwe dopuszczenie jej do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jednocześnie pracodawca nie dysponuje innym stanowiskiem pracy – równorzędnym lub odpowiadającym kwalifikacjom pracownika.

W przypadku braku możliwości zapewnienia pracownikowi pracy w okresie wypowiedzenia, pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Więcej na ten temat przeczytasz -> Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy - praktyczna instrukcja, wzór

Ochrona przed wypowiedzeniem od dnia złożenia wniosku

W przypadku ochrony zatrudnienia, to pracownik podlega jej od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu. W tym czasie pracodawca nie może mu wypowiedzieć ani rozwiązać z nim umowy o pracę. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Reguluje to art. 1868 § 1 Kodeksu pracy. Ponadto ochrona ta przysługuje w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Ponadto pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym można wypowiedzieć stosunek pracy na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy.

Zatem ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę przysługuje tylko i wyłącznie w powyższych przypadkach. Oznacza to, że po powrocie do pracy, pracownik będzie podlegać takim samym zasadom w zakresie ochrony zatrudnienia jak pozostali pracownicy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy