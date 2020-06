Mama w pracy – jakie masz prawa?  (wywiad cz. III)

Wywiad został podzielony na 4 części:

W ostatniej części znajduje się również pytanie o planowane zmiany w uprawnieniach rodzicielskich, które zgodnie z dyrektywą UE mają wejść w życie do połowy 2022 r.





Część III „Urlop wychowawczy”

Mija rok i kobieta wraca do pracy. A może przedłuża wolne, korzystając z urlopu wychowawczego? Czy orientuje się Pani, jaki procent kobiet korzystających z urlopu macierzyńskiego wraca po roku do pracy?

Pracownica może powrócić do pracy albo skorzystać z urlopu wychowawczego, podczas, którego również może wykonywać pracę. Zgodnie z raportem GUS „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018″, obowiązki rodzinne to druga, po emeryturze, przyczyna bierności zawodowej Polek. W grupie wiekowej 25–34 lata tę przyczynę wskazuje blisko 80 proc. pań, nie mniej coraz częściej kobiety wracają do pracy, głównie ze względów ekonomicznych.

Jeśli nie powrót do pracy na dotychczasowych warunkach to co? Jakie możliwości ma młoda mama?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

Pracownica może skorzystać z urlopu wychowawczego.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu; obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

W powyższych przypadkach rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.