Urodzenie dziecka w okresie urlopu wychowawczego a zasiłek macierzyński

Problem

Jedna z naszych pracownic na początku marca 2019 r. urodziła dziecko, przebywając na urlopie wychowawczym. Urlop ten zakończy się za ok. 6 miesięcy. Czy pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu czy od następnego dnia po zakończeniu urlopu wychowawczego?

Rada

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pracownicy od dnia porodu i za okres trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Po zakończeniu urlopu wychowawczego nabędzie ona prawo do urlopu rodzicielskiego, jeżeli wystąpi z wnioskiem o jego udzielenie. Szczegóły w uzasadnieniu.

reklama reklama



Uzasadnienie

W przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego możliwa jest sytuacja, że urlop ten zakończy się przed upływem okresu, za który pracownicy przysługiwał zasiłek macierzyński (za okres urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego). Po zakończeniu urlopu wychowawczego nabędzie ona prawo do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (wraz z zasiłkiem macierzyńskim) w zależności od tego, który z tych urlopów będzie jej przysługiwać od dnia następnego po zakończeniu urlopu wychowawczego. Wymiar urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego należy pomniejszyć o okres pobierania zasiłku macierzyńskiego za dany urlop podczas korzystania z urlopu wychowawczego.

Pracownica ma ustalone prawo do urlopu wychowawczego do 4 lutego 2019 r. Na 4 tygodnie przed zakończeniem tego urlopu urodziła drugie dziecko. Zatem do 4 lutego 2019 r. ma ona prawo do zasiłku macierzyńskiego, a po zakończeniu urlopu wychowawczego, tj. od 5 lutego 2019 r., przysługuje jej część urlopu macierzyńskiego w wymiarze odpowiadającym różnicy między pełnym wymiarem urlopu macierzyńskiego wynikającym z art. 180 § 1 Kodeksu pracy a częścią tego urlopu, która przypadałaby od dnia porodu do dnia zakończenia urlopu wychowawczego.

Polecamy: Serwis Prawno-Pracowniczy

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie powoduje jego przerwania czy zawieszenia. Zatem pracownica dalej korzysta z urlopu wychowawczego na dziecko, na które o ten urlop wnioskowała. Od dnia urodzenia (w czasie trwania urlopu wychowawczego) kolejnego dziecka pracownica nie nabywa zatem prawa do urlopu macierzyńskiego na to dziecko (nie może jednocześnie korzystać z dwóch urlopów z tytułu macierzyństwa), ale do zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego, a następnie za okres urlopu rodzicielskiego, jeżeli wystąpiła do pracodawcy o zasiłek za ten urlop.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego (art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej):

urodziła dziecko,

przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,

przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia.

Jeżeli okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (za pełny wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego) zawiera się w okresie urlopu wychowawczego, wówczas pracownica w ogóle nie nabędzie prawa do urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego. Należy przypomnieć, że prawo do urlopów: macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługuje osobom będącym w zatrudnieniu pracowniczym. Natomiast inne osoby ubezpieczone, niebędące pracownikami, są uprawnione do otrzymania zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów.

Wymiary zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego

Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie Długość okresu pobierania zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego Długość okresu pobierania zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego Jedno dziecko 20 tygodni (140 dni) 32 tygodnie (224 dni) Dwoje dzieci 31 tygodni (217 dni) 34 tygodnie (238 dni) Troje dzieci 33 tygodnie (231 dni) Czworo dzieci 35 tygodni (245 dni) Pięcioro i więcej dzieci 37 tygodni (259 dni)

PODSTAWA PRAWNA: