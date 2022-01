Urlop okolicznościowy 2022

Bezpieczeństwo pracowników podczas czwartej fali pandemii to priorytet pracodawców. Co z niezaszczepionymi pracownikami?

Polski Ład to wyższe emerytury i renty w 2022 roku dla ponad 9 mln emerytów i rencistów - zapowiada Prezes ZUS. Co z nadpłatą podatku za styczeń 2022 roku?

Czy do stażu pracy należałoby zaliczać czas prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na podstawie umów cywilnoprawnych? Dostęp do wielu stanowisk wymaga stażu pracy w ramach stosunku pracy. Czy to może być nierówne traktowanie? Jakie jest zdanie RPO oraz MRiPS?

Zwrot nadpłaconego podatku będzie w lutym 2022 roku. Dotyczy to emerytów i rencistów, których świadczenia mają wysokość od 4920 zł do 12800 zł.

Polacy w wieku 20-34 lat nie wykorzystują swojego potencjału. Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego dotyka to co szóstej osoby.

Informacja ZUS o stanie rozliczeń za 2021 rok dotrze do płatników składek. Co można zrobić w przypadku nadpłaty i niedopłaty składek ZUS?

Obniżenie wpłaty podstawowej do PPK - jakie są zmiany w 2022 roku? Od 1 stycznia 2022 r. uległ podwyższeniu limit miesięcznego wynagrodzenia, uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK. Uczestnik PPK, którego miesięcznie wynagrodzenie nie przekracza kwoty tego limitu, może obniżyć swoją wpłatę podstawową nawet do 0,5% wynagrodzenia.