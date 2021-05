4 urlopy dla ojca po urodzeniu dziecka

Urlopy dla ojca - po urodzeniu dziecka ojciec może skorzystać z 4 rodzajów urlopów - ojcowskiego, okolicznościowego, tacierzyńskiego i rodzicielskiego.

Urlopy dla ojca po urodzeniu dziecka

Każdemu ojcu przysługuje 14 dni wolnych na spędzenie czasu ze swoim niedawno narodzonym dzieckiem. To jest właśnie urlop ojcowski.

Poza nim możesz także skorzystać jako tato, z:

urlopu tacierzyńskiego , czyli części urlopu macierzyńskiego, którą matka może oddać ojcu (trwa nawet 6 tygodni)

, czyli części urlopu macierzyńskiego, którą matka może oddać ojcu (trwa nawet 6 tygodni) urlopu rodzicielskiego, który jest przedłużeniem macierzyńskiego/tacierzyńskiego i możesz na nim przebywać sam lub razem z matką dziecka (trwa min. 32 tygodnie).

Te trzy nazwy są często mylone, bo brzmią faktycznie, jakby znaczyły to samo. Tymczasem urlop ojcowski jest niezależny od innych urlopów. Ojciec może z niego skorzystać bez względu na to, czy matka dziecka przebywa na urlopie.

Uwaga: Niewykorzystany w ciągu 2 lat urlop ojcowski przepada.

Mylnie uznaje się również, że urlop na urodzenie dziecka przysługuje wyłącznie od razu po porodzie. W rzeczywistości masz na to aż dwa lata.

Urodzenie dziecka - urlop okolicznościowy

W dniu urodzenia dziecka i następnego dnia pracodawca musi przyznać Ci tak zwany urlop okolicznościowy z okazji narodzin dziecka. Te dwa dni możesz wykorzystać nawet chwilę przed porodem, jeśli taka jest konieczność. Ważne, żeby nieobecność w pracy była bezpośrednio związana z tym wspaniałym wydarzeniem. Tak więc urlop dla ojca po urodzeniu dziecka to zupełnie co innego niż urlop ojcowski.

Urlop ojcowski — komu przysługuje?

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, bez znaczenia jest tu wymiar etatu oraz rodzaj umowy.

Urlop ojcowski - adopcja dziecka

Jeśli adoptowałeś dziecko, termin 24 miesięcy liczy się od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie (adopcję).

Warunek jest jednak taki, że z urlopu możesz skorzystać tylko na dziecko, które nie ukończyło 7 lat.

Urlop ojcowski — ile dni przysługuje?

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie. Jest to dokładnie 14 następujących po sobie dni wraz z sobotami, niedzielami i świętami. Ojciec może wykorzystać urlop ojcowski w ciągu dwóch lat od urodzenia dziecka. Jest to zmiana względem poprzednich lat (przed 2018 rokiem), gdy miał na to tylko 12 miesięcy. Urlop ojcowski można brać w dwóch częściach: po tygodniu w oddzielnych terminach albo na raz całe 14 dni. Bez względu na to, czy tacie urodzi się jedno dziecko, bliźniaki czy trojaczki, wymiar urlopu ojcowskiego się nie zmienia i wynosi 2 tygodnie. Urlop ojcowski nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Wniosek o urlop ojcowski — kiedy złożyć? Jak wypełnić?

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Oczywiście nie musi on pozostawać z matką dziecka w związku małżeńskim. Może być również z nią rozwiedziony. Istotne jest, by był osobą wychowującą dziecko. Ojcowie pozbawieni praw rodzicielskich lub nieutrzymujący z dzieckiem kontaktu, nie są uprawnieni do urlopu ojcowskiego. Żeby jednak skorzystać z tego przywileju, należy odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o udzielenie urlopu.

Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Maksymalnie 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Dostarczony do pracodawcy dokument zostanie przez niego podpisany jako formalna zgoda na urlop. Czy pracodawca może odmówić urlopu ojcowskiego? Nie.

Prawo ojca do 14 dni wykorzystanych na pobyt z dzieckiem (maksymalnie dwuletnim) jest niepodważalne. Warunek jest tylko jeden — złożenie wniosku.

UWAGA! w czasie urlopu ojcowskiego obowiązuje ojca okres ochronny, a po powrocie pracodawca ma obowiązek przywrócić go na wcześniej zajmowane stanowisko.

Urlop ojcowski — ile płatny?

Za czas opieki ojcowskiej przysługuje 100% wynagrodzenia. Zasiłek wylicza się na podstawie średniej wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez 12 miesięcy przed miesiącem korzystania z urlopu ojcowskiego.

Kwestię urlopów ojcowskich reguluje artykuł art. 1823 Kodeksu pracy.

