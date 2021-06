Urlop okolicznościowy - ślub własny i ślub dziecka (córki, syna) uprawnia do zwolnienia z pracy. Ile dni przysługuje? Jak złożyć wniosek?

Urlop okolicznościowy - ślub własny

Prawo pracy przyznaje możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego w przypadku własnego ślubu. Oczywiście uprawnienie to przysługuje pracownikowi w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Z tytułu ślubu można wnioskować o 2 dni urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy - ślub dziecka

Urlop okolicznościowy na ślub dziecka mogą otrzymać również pracujący rodzice. Przysługujący im wymiar na ślub córki lub syna jest krótszy i wynosi 1 dzień.

Urlop okolicznościowy - ślub siostry/brata

Internauci pytają o urlop okolicznościowy na ślub siostry lub brata, jednak nie ma takiej konstrukcji w polskim prawie pracy. Zwykle śluby odbywają się w soboty i są to przeważnie dni wolne od pracy. Jeśli jednak ślub planowany jest w środku tygodnia roboczego, można złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy.

Urlop okolicznościowy a Kodeks pracy

Urlopu okolicznościowego nie znajdzie się w Kodeksie pracy. Próżno więc szukać konkretnego artykułu KP. aktem prawnym regulującym tę kwestię jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Co więcej, zgodnie z literą prawa jest to zwolnienie od pracy związane ze szczególnymi okolicznościami w życiu pracownika. Przyjęło się określać to zwolnienie mianem urlopu okolicznościowego. Warto dodać, że za urlop ten zachowuje się prawo do wynagrodzenia wyliczanego na zasadzie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Urlop okolicznościowy - jakie dokumenty?

Przede wszystkim, w celu uzyskania urlopu okolicznościowego należy złożyć wniosek o ten urlop do pracodawcy. Czy pracodawca może życzyć sobie przedstawienia innych dokumentów potwierdzających daną okoliczność? Zgodnie z doktryną pracodawca nie powinien żądać dokumentów typu kopia aktu małżeństwa. Wystarczy przedstawienie takiego aktu do wglądu. Innym sposobem jest podanie sygnatury aktu.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Wniosek o urlop okolicznościowy powinien zostać złożony w formie pisemnej z wyprzedzeniem umożliwiającym pracodawcy zapewnienie organizacji pracy podczas nieobecności pracownika. Wniosek powinien zawierać: określenie pracodawcy, określenie pracownika, datę urlopu okolicznościowego, wskazanie okoliczności czyli ślub, podpis pracownika. Wzór wniosku o urlop okolicznościowy >>>

Czy urlop okolicznościowy wlicza się do urlopu wypoczynkowego?

Urlop okolicznościowy nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. To innego rodzaju zwolnienie od pracy, dodatkowe dni wolne przyznawane jedynie w przypadku wystąpienia określonych w § 15 wspomnianego rozporządzenia okoliczności. Inaczej jest z urlopem na żądanie, który zalicza się do puli dni urlopu wypoczynkowego. Więcej o urlopie na żądanie: Urlop na żądanie 2021 – ile dni, odmowa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1632)