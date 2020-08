Urlop ojcowski a zasiłek macierzyński - czy obniżenie etatu z powodu koronawirusa ma wpływ na jego wysokość?

„Wynagrodzenie" za urlop ojcowski a obniżenie etatu z powodu koronawirusa

Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku zmiany wymiaru etatu, podstawa wymiaru etatu ustalana jest od momentu tej zmiany.

Urlop ojcowski - zasady

Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski:

może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień

jest udzielany na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego dziecko (art. 182(3)KP)

UWAGA! Jeśli pracownik zachoruje w czasie trwania urlopu ojcowskiego, nadal zachowuje prawo do tego zasiłku, a jeżeli niezdolność do pracy opiewa także na okres po zakończeniu urlopu, pracownik nabywa do zasiłku chorobowego. Nie można bowiem jednocześnie pobierać dwóch rodzajów zasiłków z dwóch różnych tytułów.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski

Aby ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługujące za czas urlopu ojcowskiego konieczne jest ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego stosuje się zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego na mocy art. art. 36 ust. 1 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.).

Zgodnie z przepisami ww ustawy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli w miesiącu powstania niezdolności do pracy lub w okresie 12 miesięcy poprzedzających tę niezdolność, nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy – art. 40 ustawy.

Podstawy wymiaru zasiłku przysługującego u tego samego pracodawcy nie oblicza się na nowo, jeżeli w pobieraniu zasiłków nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której między poszczególnymi okresami pobierania zasiłków nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy.

W przypadku pracownika, któremu od 01.07 obniżono wymiar czasu pracy do 0,8 etatu i który w lipcu korzystał z zasiłku macierzyńskiego w związku z udzielonym urlopem ojcowskim (1 część 7 dni), podstawę wymiaru zasiłku należy ustalić na nowo, uwzględniając wynagrodzenie przysługujące dla nowego wymiaru czasu pracy. Ta sama podstawa będzie obowiązywała w sierpniu dla wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego (kolejne 7 dni – druga część urlopu ojcowskiego).