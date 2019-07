Urlop ojcowski 2019 - kto płaci, ile płatny

Wymiar

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie. W zależności od potrzeb, można go wykorzystać w całości lub podzielić na części. Przepisy Kodeksu pracy wprost jednak określają, że muszą to być dwie części, po 7 dni. Co ważne, ojcowie mają czas wykorzystanie urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Do 14-dniowego okresu urlopu wliczane są również soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy.

Taki sam okres obowiązuje w przypadku przysposobienia. Wówczas urlop ojcowski należy wykorzystać w terminie 2 lat licząc od dnia uprawomocnienia postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Urlop ojcowski może zostać wykorzystany w czasie, gdy matka przebywa na urlopie macierzyńskim czy na urlopie rodzicielskim.

Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu wypoczynkowego, wychowawczego oraz macierzyńskiego.

Wniosek

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie na wniosek pracownika. Wniosek powinien być złożony najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jeżeli pracownik wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego, to pracodawca będzie miał bezwzględny obowiązek uwzględnić wniosek.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać:

imię i nazwisko pracownika

wskazanie okresu na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów;

kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;

oświadczenie pracownika - ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;

kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Ile płatny

Pracownikowi na urlopie ojcowskim przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Jego wysokość uzależniona jest od średniej wysokości wynagrodzenia otrzymanego za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu. W sytuacji, gdy zatrudnienie jest krótsze niż rok, podstawę zasiłku wylicza się za pełne miesiące kalendarzowe.

Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Jest on niezależny od zasiłku macierzyńskiego matki.

Kto płaci

To, kto płaci zasiłek macierzyński – pracodawca czy ZUS – uzależnione jest od liczby osób ubezpieczonych w firmie. Zasiłek jest wypłacany przez pracodawcę, gdy zatrudnia on więcej niż 20 osób. Natomiast jeśli osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego jest nie więcej niż 20, wówczas zasiłek macierzyński wypłacany jest przez ZUS (art. 61 ustawy zasiłkowej).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

- Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.