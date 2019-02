Urlop ojcowski 2019 - dokumenty

Urlop ojcowski jest uprawnieniem pracownika, co oznacza, że pracownik może go wykorzystać, ale nie musi. Przysługuje on pracownikowi-ojcu, któremu w trakcie stosunku pracy urodziło się dziecko. Dotyczy to zarówno ojców biologicznych, jak również tych, którzy przysposobili dziecko.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni, przy czym za jeden tydzień przyjmuje się siedem kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. Oznacza to, że do 14-dniowego okresu urlopu ojcowskiego wliczane są również dni wolne od pracy, soboty, niedziele.

Pracownik-ojciec może wykorzystać urlop ojcowski do:

- ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

- upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Urlop w częściach

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo dwukrotnie – w częściach - z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Nie ma znaczenia, czy w tym samym okresie pracownica-matka korzysta z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego.

Wniosek i dokumenty

Urlop ojcowski przyznawany jest na wniosek pracownika. Powinien zostać złożony na piśmie na co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Natomiast pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, jeżeli został on złożony we wskazanym terminie.

W przypadku odmowy udzielenia urlopu, pracodawca naraża się na karę grzywny.

Wniosek powinien on zawierać:

- dane pracownika - imię i nazwisko,

- wskazanie na jaki okres ma być udzielony urlop i czy będzie wykorzystywany w całości bądź w części - kodeks pracy daje możliwość wykorzystania urlopu jednorazowo lub w częściach (nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień).

Do powyższego wniosku, należy dołączyć niezbędne dokumenty, które zostały określone w rozporządzeniu, tj.:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka,

- kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,

- oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,

- kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Wynagrodzenie

W trakcie urlopu ojcowskiego pracownikowi przy­sługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy poprzedzających przejście na urlop.

Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego od 5 lutego do 18 lutego 2019 r. W czasie tego urlopu przysługuje mu zasiłek macierzyński w wysokości 100 %. Jako podstawę wymiaru zasiłku przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od lutego 2018 r. do stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.