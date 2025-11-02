Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]

W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w listopadzie da nie małą sumę, bo 15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie, za listopad 2025 r. Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje.

W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w listopadzie 2025 r. da nie małą sumę, bo 15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie . Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje. Podajemy podstawę prawną, uzasadnienie takich zmian i szczegółowe warunki w zakresie uprawnień wojewodów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]

Od 1 listopada 2025 r. polski system wsparcia dla osób przebywających w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ) przejdzie fundamentalną transformację. Zapowiedziane zmiany, wynikające z nowelizacji tzw. ustawy pomocowej, mają na celu redefinicję zasad dostępu do zakwaterowania i wyżywienia, kończąc tym samym pewien etap pomocy, który został uruchomiony w odpowiedzi na masowy napływ uchodźców z Ukrainy po wybuchu inwazji.

Ważne Podstawowym celem nowelizacji jest wygaszenie dotychczasowego, częściowego systemu dopłat za zakwaterowanie i określenie jasnego terminu zakończenia przyjmowania nowych osób do OZZ, z wyjątkiem ściśle określonych grup wrażliwych – data graniczna to 31 października 2025 r., po tej dacie czyli już od 1 listopada 2025 r., zasady funkcjonowania OZZ ulegną radykalnemu zaostrzeniu.

Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla emerytów: 15 zł dziennie. Podstawa prawna: ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301)

Podstawą prawną dla wprowadzenia nowych regulacji jest ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301).

Zagłębiając się w przepisy wyczytamy z nich, że dotychczas osoby korzystające z OZZ w dużej mierze partycypowały w kosztach pobytu, płacąc 50% lub 75% ustalonej stawki. Nowe przepisy likwidują tę elastyczność dla tej grupy. Osoby, które dotychczas regulowały te częściowe opłaty, tracą automatycznie prawo do dalszego pobytu w OZZ, co oznacza konieczność usamodzielnienia się lub znalezienia alternatywnego zakwaterowania. Wcześniej wojewoda miał pewną swobodę w zwalnianiu z opłat osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od listopada 2025 roku ta uznaniowość znika. Wojewoda będzie mógł udzielić zwolnienia jedynie wtedy, gdy kryteria te są ściśle określone w ustawie, co oznacza koniec niejednolitej praktyki w poszczególnych województwach i wprowadzenie twardego reżimu regulaminowego.

REKLAMA

Nowa, obowiązkowa opłata dla wszystkich osób pobierających polską emeryturę, bez względu na wysokość otrzymywanego świadczenia

Najbardziej kontrowersyjnym i rewolucyjnym elementem zmian jest wprowadzenie nowej, obowiązkowej opłaty dla wszystkich osób pobierających polską emeryturę, bez względu na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Zgodnie z nowymi regulacjami, emeryci ci będą zobowiązani do uiszczania 15 złotych dziennie za pobyt w OZZ.

W praktyce, oznacza to obciążenie rzędu 450 (465 - jeśli 31 dni w miesiącu) złotych miesięcznie, bo (15 zł x 30 dni, th. 450 zł). Jest to stawka stała, która uderzy zarówno w seniorów o minimalnych świadczeniach, jak i tych o wyższych dochodach. Ta decyzja wydaje się być odpowiedzią na potrzebę zwiększenia partycypacji w kosztach utrzymania przez osoby, które z racji posiadania stałego dochodu (emerytury) są uznawane za mniej wrażliwe niż osoby aktywnie poszukujące pracy lub nieposiadające żadnych źródeł dochodu.

Utrzymanie dostępu do OZZ po 1 listopada 2025 roku będzie możliwe wyłącznie dla osób wpisanych do zaktualizowanego, restrykcyjnego katalogu grup szczególnie wrażliwych. Wojewoda będzie mógł udzielić pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia tylko dla:

Dzieci i Opiekunowie: Dzieci, na które pobierane jest świadczenie wychowawcze (również z opłatą 15 zł/osobodzień), oraz osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi w pieczy zastępczej.

Seniorzy Nieemerytalni: Osoby, które ukończyły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), ale nie pobierają polskiej emerytury (również z opłatą 15 zł/osobodzień).

Osoby z Niepełnosprawnościami: Posiadacze orzeczeń o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej, lub równoważnych.

Rodziny z Małymi Dziećmi: Kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia.

Samotni Rodzice o Specyficznym Profilu: Samotnie sprawujący opiekę nad trójką lub więcej dzieci, pod warunkiem, że co najmniej jedno nie ukończyło 7. roku życia.

Wsparcie po leczeniu: Osoby bezpośrednio po hospitalizacji trwającej minimum 7 dni, do momentu ustania przyczyny rekonwalescencji (odpowiedź na zdarzenia losowe, jak zawał czy udar).

Młodzież kontynuująca naukę: Uczniowie szkół ponadpodstawowych w trybie dziennym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończą 20 lat.

Ważne Wśród osób tracących uprawnienia znajdują się m.in. osoby wychowujące troje dzieci, które ukończyły już 7 lat (bez względu na trudności finansowe), a także nowo przybyli, niekwalifikujący się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii.

Wspólnie do niezależności

Równolegle do zaostrzenia kryteriów, rząd promuje inicjatywy mające pomóc osobom, które muszą opuścić OZZ. Kluczowym elementem jest projekt „Wspólnie do niezależności”, realizowany przez MSWiA we współpracy z PCK i Fundacją PCPM. Inicjatywa ta koncentruje się na obywatelach Ukrainy z numerem PESEL UKR, którzy obecnie mieszkają w OZZ. Program oferuje wsparcie finansowe oraz szereg działań integracyjnych (doradztwo zawodowe, kursy językowe), mających ułatwić im znalezienie stałego mieszkania i wejście na rynek pracy. Termin do 31 października 2025 roku ma dać tym osobom czas na skorzystanie z tego wsparcia i faktyczne opuszczenie ośrodków. Osoby, które po tej dacie zdecydują się pozostać w budynkach OZZ, ale nie będą spełniać nowych kryteriów, będą mogły to robić wyłącznie na zasadach komercyjnych, bez prawa do roszczeń ze środków państwowych.

Wprowadzone zmiany porządkują również kwestie prawne dotyczące pobytu w OZZ. Podkreślono, że zakwaterowanie w ośrodku nie ma charakteru formalnoprawnego – nie jest to prawo bezwarunkowe, lecz forma doraźnej pomocy. W związku z tym, decyzja o jej nieudzieleniu nie podlega odwołaniu. Stanowi to wyraźny sygnał dla osób, które nagminnie łamią regulaminy lub stwarzają zagrożenie dla innych: brak poszanowania zasad życia społecznego w OZZ może skutkować natychmiastowym wykwaterowaniem, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur administracyjnych.

Podsumowując, od jesieni 2025 r., a konkretnie od 1 listopada 2025 r., Polska drastycznie ogranicza zasady bezpłatnego zakwaterowania w OZZ. System przechodzi od szeroko zakrojonej pomocy kryzysowej do ukierunkowanego wsparcia dla najbardziej potrzebujących, jednocześnie nakładając nową, stałą opłatę na grupę seniorów, co bez wątpienia wywoła szeroki sprzeciw społeczny na temat sprawiedliwości społecznej, czy też jej braku.