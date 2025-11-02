REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]

Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 listopada 2025, 09:59
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2025, opłata, emeryci
Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w listopadzie da nie małą sumę, bo 15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie, za listopad 2025 r. Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje.

W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w listopadzie 2025 r. da nie małą sumę, bo 15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie. Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje. Podajemy podstawę prawną, uzasadnienie takich zmian i szczegółowe warunki w zakresie uprawnień wojewodów.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

POLECAMY: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]

Od 1 listopada 2025 r. polski system wsparcia dla osób przebywających w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ) przejdzie fundamentalną transformację. Zapowiedziane zmiany, wynikające z nowelizacji tzw. ustawy pomocowej, mają na celu redefinicję zasad dostępu do zakwaterowania i wyżywienia, kończąc tym samym pewien etap pomocy, który został uruchomiony w odpowiedzi na masowy napływ uchodźców z Ukrainy po wybuchu inwazji.

Ważne

Podstawowym celem nowelizacji jest wygaszenie dotychczasowego, częściowego systemu dopłat za zakwaterowanie i określenie jasnego terminu zakończenia przyjmowania nowych osób do OZZ, z wyjątkiem ściśle określonych grup wrażliwych – data graniczna to 31 października 2025 r., po tej dacie czyli już od 1 listopada 2025 r., zasady funkcjonowania OZZ ulegną radykalnemu zaostrzeniu.

Zobacz również:

Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla emerytów: 15 zł dziennie. Podstawa prawna: ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301)

Podstawą prawną dla wprowadzenia nowych regulacji jest ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301).

Zagłębiając się w przepisy wyczytamy z nich, że dotychczas osoby korzystające z OZZ w dużej mierze partycypowały w kosztach pobytu, płacąc 50% lub 75% ustalonej stawki. Nowe przepisy likwidują tę elastyczność dla tej grupy. Osoby, które dotychczas regulowały te częściowe opłaty, tracą automatycznie prawo do dalszego pobytu w OZZ, co oznacza konieczność usamodzielnienia się lub znalezienia alternatywnego zakwaterowania. Wcześniej wojewoda miał pewną swobodę w zwalnianiu z opłat osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od listopada 2025 roku ta uznaniowość znika. Wojewoda będzie mógł udzielić zwolnienia jedynie wtedy, gdy kryteria te są ściśle określone w ustawie, co oznacza koniec niejednolitej praktyki w poszczególnych województwach i wprowadzenie twardego reżimu regulaminowego.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Kalendarz 2025

Nowa, obowiązkowa opłata dla wszystkich osób pobierających polską emeryturę, bez względu na wysokość otrzymywanego świadczenia

Najbardziej kontrowersyjnym i rewolucyjnym elementem zmian jest wprowadzenie nowej, obowiązkowej opłaty dla wszystkich osób pobierających polską emeryturę, bez względu na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Zgodnie z nowymi regulacjami, emeryci ci będą zobowiązani do uiszczania 15 złotych dziennie za pobyt w OZZ.

W praktyce, oznacza to obciążenie rzędu 450 (465 - jeśli 31 dni w miesiącu) złotych miesięcznie, bo (15 zł x 30 dni, th. 450 zł). Jest to stawka stała, która uderzy zarówno w seniorów o minimalnych świadczeniach, jak i tych o wyższych dochodach. Ta decyzja wydaje się być odpowiedzią na potrzebę zwiększenia partycypacji w kosztach utrzymania przez osoby, które z racji posiadania stałego dochodu (emerytury) są uznawane za mniej wrażliwe niż osoby aktywnie poszukujące pracy lub nieposiadające żadnych źródeł dochodu.

Utrzymanie dostępu do OZZ po 1 listopada 2025 roku będzie możliwe wyłącznie dla osób wpisanych do zaktualizowanego, restrykcyjnego katalogu grup szczególnie wrażliwych. Wojewoda będzie mógł udzielić pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia tylko dla:

  • Dzieci i Opiekunowie: Dzieci, na które pobierane jest świadczenie wychowawcze (również z opłatą 15 zł/osobodzień), oraz osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi w pieczy zastępczej.
  • Seniorzy Nieemerytalni: Osoby, które ukończyły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), ale nie pobierają polskiej emerytury (również z opłatą 15 zł/osobodzień).
  • Osoby z Niepełnosprawnościami: Posiadacze orzeczeń o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej, lub równoważnych.
  • Rodziny z Małymi Dziećmi: Kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dziecko do 12. miesiąca życia.
  • Samotni Rodzice o Specyficznym Profilu: Samotnie sprawujący opiekę nad trójką lub więcej dzieci, pod warunkiem, że co najmniej jedno nie ukończyło 7. roku życia.
  • Wsparcie po leczeniu: Osoby bezpośrednio po hospitalizacji trwającej minimum 7 dni, do momentu ustania przyczyny rekonwalescencji (odpowiedź na zdarzenia losowe, jak zawał czy udar).
  • Młodzież kontynuująca naukę: Uczniowie szkół ponadpodstawowych w trybie dziennym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończą 20 lat.
Ważne

Wśród osób tracących uprawnienia znajdują się m.in. osoby wychowujące troje dzieci, które ukończyły już 7 lat (bez względu na trudności finansowe), a także nowo przybyli, niekwalifikujący się do żadnej z wyżej wymienionych kategorii.

Wspólnie do niezależności

Równolegle do zaostrzenia kryteriów, rząd promuje inicjatywy mające pomóc osobom, które muszą opuścić OZZ. Kluczowym elementem jest projekt „Wspólnie do niezależności”, realizowany przez MSWiA we współpracy z PCK i Fundacją PCPM. Inicjatywa ta koncentruje się na obywatelach Ukrainy z numerem PESEL UKR, którzy obecnie mieszkają w OZZ. Program oferuje wsparcie finansowe oraz szereg działań integracyjnych (doradztwo zawodowe, kursy językowe), mających ułatwić im znalezienie stałego mieszkania i wejście na rynek pracy. Termin do 31 października 2025 roku ma dać tym osobom czas na skorzystanie z tego wsparcia i faktyczne opuszczenie ośrodków. Osoby, które po tej dacie zdecydują się pozostać w budynkach OZZ, ale nie będą spełniać nowych kryteriów, będą mogły to robić wyłącznie na zasadach komercyjnych, bez prawa do roszczeń ze środków państwowych.

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – skutki podatkowe i składkowe
Autopromocja

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – skutki podatkowe i składkowe

Sprawdź

Wprowadzone zmiany porządkują również kwestie prawne dotyczące pobytu w OZZ. Podkreślono, że zakwaterowanie w ośrodku nie ma charakteru formalnoprawnego – nie jest to prawo bezwarunkowe, lecz forma doraźnej pomocy. W związku z tym, decyzja o jej nieudzieleniu nie podlega odwołaniu. Stanowi to wyraźny sygnał dla osób, które nagminnie łamią regulaminy lub stwarzają zagrożenie dla innych: brak poszanowania zasad życia społecznego w OZZ może skutkować natychmiastowym wykwaterowaniem, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur administracyjnych.

Podsumowując, od jesieni 2025 r., a konkretnie od 1 listopada 2025 r., Polska drastycznie ogranicza zasady bezpłatnego zakwaterowania w OZZ. System przechodzi od szeroko zakrojonej pomocy kryzysowej do ukierunkowanego wsparcia dla najbardziej potrzebujących, jednocześnie nakładając nową, stałą opłatę na grupę seniorów, co bez wątpienia wywoła szeroki sprzeciw społeczny na temat sprawiedliwości społecznej, czy też jej braku.

Podstawa prawna

Ustawa z 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 poz. 1301)

Powiązane
Dodatek motywacyjny i dodatek za wysługę lat - należą się. Zapadł korzystny wyrok przed SN dla nauczycieli
Dodatek motywacyjny i dodatek za wysługę lat - należą się. Zapadł korzystny wyrok przed SN dla nauczycieli
800 plus i inne prawa oraz zasiłki tylko do 4 marca czy 1 czerwca 2026 r.: zmieniają się zasady dla wybranych grup na terytorium RP [USTAWA W MOCY]
800 plus i inne prawa oraz zasiłki tylko do 4 marca czy 1 czerwca 2026 r.: zmieniają się zasady dla wybranych grup na terytorium RP [USTAWA W MOCY]
W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych, z mocą od lipca 2025 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]
W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych, z mocą od lipca 2025 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]
02 lis 2025

W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w listopadzie da nie małą sumę, bo 15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie, za listopad 2025 r. Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje.
Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?
01 lis 2025

Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?
Od 1 listopada 2025 r. nowe zasady dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, czy kobiet w ciąży w OZZ
01 lis 2025

Od 1 listopada 2025 r. nowe zasady dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, seniorów, czy kobiet w ciąży w OZZ. Wszystko za sprawą nowej ustawy, którą podpisał Prezydent Karol Nawrocki. Nowe reguły wprowadzają pewnego rodzaju selektywność dostępu do usług, modyfikują system opłat i ograniczają kompetencje wojewody w zakresie zwolnień, jednocześnie oferując alternatywny program wsparcia ułatwiający aktywizację. Szczegóły poniżej.
Dynamika wzrostu zatrudnienia obcokrajowców [Komentarz]
31 paź 2025

Na początku roku w Polsce pracowało 1 mln 45 tys. cudzoziemców – o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Obcokrajowcy stanowią obecnie 6,4 proc. wszystkich pracujących. Choć wzrost wobec ubiegłego roku jest niewielki, w perspektywie dekady zmiana jest ogromna – w 2013 r. legalnie zatrudnionych było zaledwie 93 tys. osób, dziś już blisko 1,2 mln.

REKLAMA

Kto nadużywa zwolnień lekarskich: wszyscy, ale nie młodzi pracownicy. To kwestia nie tylko zdrowia
01 lis 2025

Polacy z roku na rok coraz częściej korzystają z L4 - tak przynajmniej wynika z najnowszych statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale czy wszyscy tak samo chętnie? Niekoniecznie. Podczas gdy starsi pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich, młodzi nadużywają... własnego zdrowia!
Zawodowi kierowcy coraz bardziej deficytowym zawodem: czy branża transportowa jest w stanie sama sobie poradzić z tym problemem
01 lis 2025

KE szacuje, że do 2040 roku będzie brakować 480 000 miejsc parkingowych. To jeden z najtrudniejszych problemów do rozwiązania w pracy kierowców zawodowych. Warunki ich pracy, które nie ulegają poprawie zgodnej z oczekiwaniami sprawiają, że zawodowi kierowcy trafili do kategorii zawodów deficytowych, a branży transportowej z tego powodu grozi paraliż.
Każdy ma prawo do błędów: jakie popełniają najczęściej liderzy w relacjach z pracownikami
01 lis 2025

Bez pomyłek nie ma przywództwa. 5 błędów, które każdy lider powinien popełnić przynajmniej raz. W świecie biznesu nadal pokutuje przeświadczenie, że najlepszy lider to ten, który nigdy się nie myli, zawsze podejmuje trafne decyzje i ma odpowiedź na każde pytanie.
800 plus i inne prawa oraz zasiłki tylko do 4 marca czy 1 czerwca 2026 r.: zmieniają się zasady dla wybranych grup na terytorium RP [USTAWA W MOCY]
02 lis 2025

800 plus i inne prawa oraz zasiłki tylko do 4 marca czy 1 czerwca 2026 r.: zmieniają się zasady dla wybranych grup na terytorium RP. Nowe kryteria mają ograniczyć przypadki nienależnych wypłat i sprawić, że pomoc będzie trafiała do osób formalnie uczestniczących w rynku pracy lub objętych ubezpieczeniem. Ustawa zmieniająca wniosła więc istotne modyfikacje w sposobie przyznawania świadczeń społecznych (w tym 800 plus), dostępie do opieki i edukacji. Większość przepisów weszła w życie natychmiast po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw (w dniu 30 września 2025 r.), ale część rozwiązań ma odroczone terminy wejścia w życie, z kluczowymi datami 4 marca 2026 r. oraz 1 czerwca 2026 r. Niniejszy artykuł wyjaśnia, co konkretnie się zmienia, kogo dotyczą nowe reguły, jakie obowiązki nakładają organy publiczne oraz jakie praktyczne skutki będą miały w codziennym funkcjonowaniu rodzin, pracodawców i instytucji pomocowych.

REKLAMA

W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych, z mocą od lipca 2025 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]
31 paź 2025

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowe rozwiązania mieszkaniowe i finansowe dla niemalże 100 tys. zatrudnionych. Ustawa obowiązuje z mocą od lipca 2025 r., a świadczenia będę wypłacane wstecz. W niniejszym artykule szczegółowo omówiono treść aktu, w tym zasady przyznawania uprawnień.
Kobiety częściej niż mężczyźni nie biorą L4 i pracują w czasie choroby. Większą presję czują młodzi pracownicy
30 paź 2025

Kobiety częściej niż mężczyźni nie biorą L4 i pracują w czasie choroby. Większą presję do pracy pomimo choroby czują młodzi pracownicy. Z czego to wynika? Jakie mogą być skutki takiego postępowania?

REKLAMA