REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Odpowiedzialność, prawa i obowiązki » Ewenement: opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mają większą ochronę w pracy: pracodawcy muszą zapewniać te usprawnienia [wyrok TSUE]

Ewenement: opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mają większą ochronę w pracy: pracodawcy muszą zapewniać te usprawnienia [wyrok TSUE]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 listopada 2025, 09:57
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
tsue, wyrok, pracodawcy, niepełnosprawni, rodzice, dyskryminacja
Ewenement: opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mają większą ochronę antydyskryminacyjną: pracodawcy muszą zapewniać te usprawnienia [wyrok TSUE]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W przełomowym wyroku z 11 września 2025 roku, w sprawie Bervidi (C-38/24), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) otworzył nowy rozdział w zakresie ochrony praw pracowniczych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Sprawa włoska przyczyni się do poprawy sytuacji tysięcy, jak nie setek tysięcy pracowników będących opiekunami osób z niepełnosprawnościami. Orzeczenie dotyczy kwestii dotąd niedookreślonej: czy osobie, która opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością, przysługuje ta sama ochrona przed dyskryminacją, jak osobom bezpośrednio dotkniętym niepełnosprawnością? Okazuje się, że tak, zatem ta rewolucyjna zmiana perspektywy może wpłynąć na kształt prawa pracy w całej Unii Europejskiej, a także w Polsce. Co zatem daje wyrok?

rozwiń >

Ewenement: opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mają większą ochronę antydyskryminacyjną: pracodawcy muszą zapewniać te usprawnienia [wyrok TSUE]

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowe orzeczenie, które znacząco poszerza zakres ochrony przed dyskryminacją w miejscu pracy. W sprawie C-38/24 (Bervidi) z 11 września 2025 r. TSUE orzekł, że zakaz pośredniej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność obejmuje również pracowników, którzy sami nie mają niepełnosprawności, lecz doświadczają niekorzystnego traktowania w związku z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Jednocześnie Trybunał potwierdził, że pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia takim osobom (opiekunom osób z niepełnosprawnościami) „racjonalnych usprawnień” – o ile nie stanowi to dla nich nieproporcjonalnego obciążenia finansowego lub organizacyjnego. Orzeczenie to stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia faktycznej równości szans w zatrudnieniu i uwzględnienia potrzeb pracowników łączących obowiązki zawodowe z opieką nad osobami zależnymi.

Geneza sprawy, stan faktyczny: włoska pracownica walczy o stałe godziny pracy na opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością

Sprawa dotyczyła G.L., pracownicy włoskiej spółki AB S.p.A. zatrudnionej na stanowisku operatora stacji. Kobieta wielokrotnie zwracała się do pracodawcy z wnioskiem o przydzielenie jej stanowiska o ustalonych godzinach pracy, tłumacząc, że stały rytm czasowy jest niezbędny do zapewnienia opieki nad jej małoletnim synem. Chłopiec cierpiał na poważną niepełnosprawność, która wymagała codziennej rehabilitacji i opieki w ściśle określonych godzinach popołudniowych. Bez gwarancji stałego grafiku G.L. nie była w stanie pogodzić obowiązków zawodowych z koniecznością przewożenia syna na terapie i pozostawania z nim w kluczowych porach dnia.

Pracodawca częściowo uwzględnił jej prośby, przyznając jedynie tymczasowe ułatwienia (np. doraźne zmiany w grafiku). Jednak na wniosek o wprowadzenie trwałych zmian organizacyjnych odpowiedział odmownie. W konsekwencji G.L. wytoczyła powództwo przeciwko pracodawcy, domagając się stwierdzenia dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania.

POLECAMY: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Pierwsza i druga instancja sądowa przegrana dla matki dziecka z niepełnosprawnością

Pierwsza instancja sądowa (Tribunale di Roma) oddaliła powództwo, uznając, że udzielone przez pracodawcę ułatwienia były wystarczające. Sąd Apelacyjny w Rzymie podzielił to stanowisko, argumentując, że nawet czasowe wsparcie dla pracownicy stanowiło przejaw „racjonalnych usprawnień” w rozumieniu unijnego prawa.

REKLAMA

Skarga do Sądu Kasacyjnego we Włoszech (Corte suprema di cassazione)

G.L. zaskarżyła ten wyrok do Sądu Kasacyjnego (Corte suprema di cassazione) – najwyższej instancji sądowniczej we Włoszech. Sąd Kasacyjny powziął wątpliwość co do kluczowych kwestii prawnych: czy ochrona przed dyskryminacją pośrednią może przysługiwać pracownikowi-opiekunowi, oraz czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia mu racjonalnych usprawnień. W związku z tym zwrócił się do TSUE z trzema pytaniami prejudycjalnymi, prosząc o wykładnię prawa unijnego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pytania prejudycjalne do TSUE: od dyskryminacji po obowiązki pracodawcy

Sąd Kasacyjny przedstawił TSUE następujące zagadnienia do rozstrzygnięcia:

Ważne
  1. Czy zakaz pośredniej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (art. 2 ust. 2 lit. b) dyrektywy Rady 2000/78/WE) obejmuje pracownika, który sam nie jest osobą z niepełnosprawnością, lecz jest narażony na niekorzystne traktowanie w związku z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością?
  2. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia „racjonalnych usprawnień” (art. 5 dyrektywy 2000/78/WE) również takiemu pracownikowi-opiekunowi?
  3. Jak należy rozumieć pojęcie „opiekuna” dla celów stosowania tej ochrony – czy obejmuje ono wyłącznie członków rodziny, czy również inne osoby zapewniające stałą i bezpłatną opiekę?

TSUE rozpoznał jedynie pierwsze dwa pytania, odrzucając trzecie jako niedopuszczalne. Uznał, że trzecie pytanie nie jest wystarczająco uzasadnione przez sąd krajowy i nie ma bezpośredniego związku ze stanem faktycznym sprawy (brak było bowiem wskazania, że G.L. nie jest matką dziecka lub że opiekę sprawują inne osoby). Skupiono się zatem na wykładni kluczowych pojęć dyrektywy 2000/78/WE, która ustanawia ogólne ramy równego traktowania w zatrudnieniu i pracy.

Podstawą prawną do rozważań był więc dokładnie taki akt: Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U.UE.L.2000.303.16)

Kalendarz 2026

Orzeczenie TSUE: dyskryminacja „przez asocjację” obejmuje również przypadki pośrednie

W odpowiedzi na pierwsze pytanie TSUE potwierdził, że zakaz pośredniej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność obejmuje pracowników-opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Trybunał oparł się na swoim wcześniejszym orzeczeniu z 2008 r. w sprawie Coleman (C-303/06), w którym uznał już, że dyskryminacja bezpośrednia „przez asocjację” (ang. discrimination by association) jest zakazana. W sprawie Bervidi rozszerzył tę zasadę na dyskryminację pośrednią, argumentując, że cel dyrektywy – zapewnienie rzeczywistej równości szans – nie może być osiągnięty, jeśli ochrona ogranicza się wyłącznie do osób z niepełnosprawnością.

Ważne

Jak wskazał TSUE, pojęcie dyskryminacji pośredniej dotyczy sytuacji, w której pozornie neutralne zasady lub praktyki stawiają osoby z niepełnosprawnością lub z nimi związane w szczególnie niekorzystnej sytuacji. W przypadku G.L. neutralna z pozoru organizacja pracy (np. system zmianowy) prowadziła do faktycznej dyskryminacji, ponieważ uniemożliwiała jej opiekę nad chorym dzieckiem. Trybunał podkreślił, że wykluczenie takich przypadków z zakresu ochrony stanowiłoby naruszenie art. 21 Karty praw podstawowych UE (zakaz dyskryminacji) oraz art. 5 i 7 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, które zobowiązują do zapewnienia pełnej integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia „racjonalnych usprawnień” (art. 5 dyrektywy 2000/78/WE) również takiemu pracownikowi-opiekunowi?

W odniesieniu do drugiego pytania TSUE orzekł, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia racjonalnych usprawnień również pracownikom-opiekunom dzieci z niepełnosprawnością. Trybunał powołał się na art. 5 dyrektywy 2000/78/WE, który nakłada na pracodawców obowiązek wprowadzania odpowiednich środków, o ile nie stanowią one nieproporcjonalnego obciążenia, aby umożliwić osobie z niepełnosprawnością dostęp do pracy, wykonywanie jej lub rozwój zawodowy.

Ważne

W świetle nowego orzeczenia, jeśli pracownik wymaga dostosowania warunków pracy po to, by zapewnić opiekę osobie zależnej z niepełnosprawnością (np. swojemu dziecku), to obowiązek ten obejmuje również taką sytuację.

Jak podkreślił TSUE, realizacja celu dyrektywy – równego traktowania – wymaga uwzględnienia potrzeb pracowników sprawujących opiekę, ponieważ to oni często umożliwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie z ich praw. TSUE wyjaśnił, że obowiązek zapewnienia racjonalnych usprawnień jest obwarowany zasadą proporcjonalności. Pracodawca nie musi wprowadzać zmian, które nakładałyby na niego „nieproporcjonalny ciężar”, biorąc pod uwagę:

  • Koszty wprowadzenia usprawnień,
  • Rozmiar i zasoby finansowe przedsiębiorstwa,
  • Możliwość uzyskania dofinansowania publicznego (np. z funduszy unijnych lub krajowych programów),
  • Ogólne warunki funkcjonowania zakładu pracy.

Ocena, czy dane żądanie pracownika stanowi nieproporcjonalne obciążenie, należy do sądu krajowego. W sprawie G.L. sąd włoski będzie musiał zbadać, czy wprowadzenie stałego grafiku popołudniowego dla pracownicy (np. przydzielenie jej wyłącznie do porannej zmiany) było realne do zrealizowania bez nadmiernych kosztów lub zakłócenia działalności spółki.

Co to są racjonalne usprawnienia?

Trybunał podkreślił ponadto, że pojęcie „racjonalnych usprawnień” należy interpretować szeroko

Przykład

. Może ono obejmować nie tylko elastyczne godziny pracy, redukcję wymiaru etatu czy zmianę stanowiska, ale również reorganizację zadań, rotację zmian lub inne dostosowania organizacyjne, o ile nie naruszają one istoty stosunku pracy i równowagi ekonomicznej pracodawcy.

Ewenement: opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mają większą ochronę w pracy: pracodawcy muszą zapewniać te usprawnienia [wyrok TSUE]. Znaczenie dla prawa polskiego: kierunek dla sądów i pracodawców

Orzeczenie TSUE w sprawie Bervidi ma istotne konsekwencje dla polskiego porządku prawnego, który implementuje dyrektywę 2000/78/WE poprzez art. 18 z. 3a–18 zn. 3e Kodeksu pracy (zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu). Dotychczas polskie sądy i doktryna ograniczały ochronę przed dyskryminacją „przez asocjację” głównie do przypadków bezpośredniej dyskryminacji. Wyrok TSUE wskazuje jednak, że ochrona ta powinna być rozszerzona na dyskryminację pośrednią, obejmującą pracowników-opiekunów.

Dla pracodawców wyrok ten jest sygnałem, że organizacja pracy musi być elastyczna i uwzględniać potrzeby pracowników w zakresie opieki nad bliskimi. Dla pracowników zaś – szansą na skuteczną walkę z praktykami, które marginalizują osoby łączące karierę z opieką. Wraz z rozwojem społecznym i demograficznym (w tym starzeniem się społeczeństwa) orzeczenie to z pewnością zyska na znaczeniu, stając się punktem odniesienia dla kolejnych sporów sądowych.

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U.UE.L.2000.303.16)

Powiązane
Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]
Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]
Nowe prawo i prawa dla kobiet (ale nie wszystkich, bo nie seniorek!). Kobiety wiele lat czekały na te zmiany: rozporządzenie podpisane
Nowe prawo i prawa dla kobiet (ale nie wszystkich, bo nie seniorek!). Kobiety wiele lat czekały na te zmiany: rozporządzenie podpisane
Przełom: wsteczne 800 plus (albo jednorazowa rekompensata) za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? [JEST OPINIA PRAWNA]
Przełom: wsteczne 800 plus (albo jednorazowa rekompensata) za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? [JEST OPINIA PRAWNA]
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rośnie liczba zwolnień lekarskich związanych ze zdrowiem psychicznym. Pracodawcy zapewniają psychologów online
04 lis 2025

Rośnie liczba zwolnień lekarskich związanych ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że największą barierą przed skorzystaniem ze wsparcia z pomocy specjalisty są dla Polaków finanse. Pracodawcy zauważają problem i coraz częściej zapewniają pracownikom dostęp do psychologów online jako świadczenie pozapłacowe.

Ewenement: opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mają większą ochronę w pracy: pracodawcy muszą zapewniać te usprawnienia [wyrok TSUE]
04 lis 2025

W przełomowym wyroku z 11 września 2025 roku, w sprawie Bervidi (C-38/24), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) otworzył nowy rozdział w zakresie ochrony praw pracowniczych w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Sprawa włoska przyczyni się do poprawy sytuacji tysięcy, jak nie setek tysięcy pracowników będących opiekunami osób z niepełnosprawnościami. Orzeczenie dotyczy kwestii dotąd niedookreślonej: czy osobie, która opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością, przysługuje ta sama ochrona przed dyskryminacją, jak osobom bezpośrednio dotkniętym niepełnosprawnością? Okazuje się, że tak, zatem ta rewolucyjna zmiana perspektywy może wpłynąć na kształt prawa pracy w całej Unii Europejskiej, a także w Polsce. Co zatem daje wyrok?
Jak zwiększyć wysokość emerytury? Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21) nie każdemu przynosi korzyść
04 lis 2025

Jak zwiększyć wysokość emerytury? Należy złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21), ale nie każdemu przynosi on korzyść. Kto powinien złożyć wniosek, a kto nie? ZUS tłumaczy.
Przełom: wsteczne 800 plus (albo jednorazowa rekompensata) za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? [JEST OPINIA PRAWNA]
03 lis 2025

Czy możliwe jest wsteczne 800 plus za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? Komisja Sejmowa a analizująca petycję w niniejszej sprawie - wskazała na ważne aspekty tego pomysłu. Czy świadczenie mogłoby zawierać aż tak szeroki zakres podmiotowy?

REKLAMA

Dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych, którzy znaleźli pracę lub założyli działalność. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2025 r.? Nowe przepisy
03 lis 2025

Z urzędu pracy należą się dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych, którzy znaleźli pracę lub założyli działalność. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2025 r.? Kiedy złożyć wniosek? Co zmieniły nowe przepisy?
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą SN: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
04 lis 2025

30 września 2025 roku Sąd Najwyższy, w składzie siedmiu sędziów, wydał istotną i godną uwagi uchwałę, która ma bezpośrednie znaczenie dla pracowników w wieku 50+. Sprawa dotyczyła analizy kwestii prawnej: czy przepis zakazujący wypowiedzenia umowy o pracę, zawarty w art. 39 Kodeksu pracy, obejmuje również zatrudnienie na czas określony, nawet wtedy, gdy umowa wygasa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego?
Nowe prawo i prawa dla kobiet (ale nie wszystkich, bo nie seniorek!). Kobiety wiele lat czekały na te zmiany: rozporządzenie podpisane
03 lis 2025

Nowe prawo i prawa dla kobiet (ale nie seniorek!). Kobiety wiele lat czekały na te zmiany: rozporządzenie jest już podpisane, a nowe zasady będą już niedługo stosowane w praktyce. Kobiety nie kryją zadowolenia - i słusznie, należy im się to!
Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]
04 lis 2025

W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w listopadzie da niemałą sumę, bo 15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie, za listopad 2025 r. Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje, zresztą podobnie jak wielu organizacji, które wypowiadały się w tej kwestii. W debacie opinii publicznej, w Internecie już pojawiają się pierwsze krytyczne jak i aprobujące głosy co do nowych regulacji.

REKLAMA

Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?
01 lis 2025

Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?
Od 1 listopada 2025 r. nowe zasady dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, czy kobiet w ciąży w OZZ
03 lis 2025

Od 1 listopada 2025 r. nowe zasady dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, seniorów, czy kobiet w ciąży w OZZ. Wszystko za sprawą nowej ustawy, którą podpisał Prezydent Karol Nawrocki. Nowe reguły wprowadzają pewnego rodzaju selektywność dostępu do usług, modyfikują system opłat i ograniczają kompetencje wojewody w zakresie zwolnień, jednocześnie oferując alternatywny program wsparcia ułatwiający aktywizację. Szczegóły (tych momentami kontrowersyjnych przepisów )poniżej.

REKLAMA