Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach. Dlaczego? Mają zmienić się obowiązujące aktualnie przepisy ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 420) i ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1631). Dotychczasowe przepisy wymagają od emerytów i rencistów corocznego składania oświadczeń o wysokości przychodów.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji prawa emerytalno-rentowego (projekt UDER75), który przewiduje likwidację obowiązku corocznego składania przez świadczeniobiorców oświadczeń o osiąganych przychodach i przeniesienie odpowiedzialności za weryfikację do instytucji państwowych korzystających z istniejących baz danych. Najważniejsze zmiany w praktyce mają być takie:

Zniesienie obowiązku corocznego składania oświadczeń o przychodach przez większość emerytów i rencistów, z wyjątkami dla osób uzyskujących przychody za granicą oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

Automatyczne wykorzystanie danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS jako podstawy ustalania prawa do świadczeń.

Uprawnienie ZUS do pozyskiwania informacji o przychodach od Krajowej Administracji Skarbowej w celu uzupełnienia sytuacji finansowej świadczeniobiorcy.

Możliwość wzywania przez organ rentowy świadczeniobiorcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w przypadku wątpliwości co do kompletności danych.

Ujednolicenie zasad zawieszania i zmniejszania renty socjalnej z regułami obowiązującymi w systemie powszechnym oraz wprowadzenie przepisów przejściowych dla postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji.

Obowiązek dorocznego raportowania przychodów przez emerytów i rencistów był źródłem znacznego obciążenia administracyjnego, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych, wymagając zbierania zaświadczeń z różnych instytucji i osobistych wizyt w urzędach, a jego zaniedbanie narażało świadczeniobiorców na sankcje finansowe i zawieszenie wypłat. Projekt ma uprościć procedury poprzez wykorzystanie już zgromadzonych danych administracyjnych i zmniejszyć ryzyko formalnych błędów oraz stresu beneficjentów.

Mechanizm działania: ewidencjonowanie informacji na koncie w ZUSie

Nowe rozwiązanie opiera się na danych ewidencjonowanych na koncie w ZUS, obejmujących informacje o podstawie wymiaru składek, w tym składek zdrowotnych, co ma umożliwić automatyczne ustalenie, czy przychód przekracza progi skutkujące zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia.

Ważne W sytuacjach niepewnych organ rentowy będzie mógł wystąpić do świadczeniobiorcy o dokumenty uzupełniające oraz pozyskiwać informacje z KAS, co ma zapewnić rzetelność rozliczeń i możliwość korekty błędów.

Zmiana wykorzystuje istniejące systemy informatyczne ZUS i KAS, więc nie powinna generować istotnych kosztów budżetowych ani konieczności tworzenia nowych struktur organizacyjnych. Automatyzacja powinna zmniejszyć obciążenie pracowników ZUS, skrócić czas obsługi i ograniczyć liczbę sporów oraz konieczność zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, co przełoży się na większe poczucie bezpieczeństwa wśród seniorów i osób pobierających rentę socjalną.

