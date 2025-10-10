REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach

Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach

10 października 2025, 15:15
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach
Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach. Dlaczego? Mają zmienić się obowiązujące aktualnie przepisy ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 420) i ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1631). Dotychczasowe przepisy wymagają od emerytów i rencistów corocznego składania oświadczeń o wysokości przychodów.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji prawa emerytalno-rentowego (projekt UDER75), który przewiduje likwidację obowiązku corocznego składania przez świadczeniobiorców oświadczeń o osiąganych przychodach i przeniesienie odpowiedzialności za weryfikację do instytucji państwowych korzystających z istniejących baz danych. Najważniejsze zmiany w praktyce mają być takie:

  • Zniesienie obowiązku corocznego składania oświadczeń o przychodach przez większość emerytów i rencistów, z wyjątkami dla osób uzyskujących przychody za granicą oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.
  • Automatyczne wykorzystanie danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego w ZUS jako podstawy ustalania prawa do świadczeń.
  • Uprawnienie ZUS do pozyskiwania informacji o przychodach od Krajowej Administracji Skarbowej w celu uzupełnienia sytuacji finansowej świadczeniobiorcy.
  • Możliwość wzywania przez organ rentowy świadczeniobiorcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w przypadku wątpliwości co do kompletności danych.
  • Ujednolicenie zasad zawieszania i zmniejszania renty socjalnej z regułami obowiązującymi w systemie powszechnym oraz wprowadzenie przepisów przejściowych dla postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji.

Co za niespodzianka dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami: niebawem koniec zbierania zaświadczeń i osobistych wizyt w urzędach

Obowiązek dorocznego raportowania przychodów przez emerytów i rencistów był źródłem znacznego obciążenia administracyjnego, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych, wymagając zbierania zaświadczeń z różnych instytucji i osobistych wizyt w urzędach, a jego zaniedbanie narażało świadczeniobiorców na sankcje finansowe i zawieszenie wypłat. Projekt ma uprościć procedury poprzez wykorzystanie już zgromadzonych danych administracyjnych i zmniejszyć ryzyko formalnych błędów oraz stresu beneficjentów.

Mechanizm działania: ewidencjonowanie informacji na koncie w ZUSie

Nowe rozwiązanie opiera się na danych ewidencjonowanych na koncie w ZUS, obejmujących informacje o podstawie wymiaru składek, w tym składek zdrowotnych, co ma umożliwić automatyczne ustalenie, czy przychód przekracza progi skutkujące zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia.

Ważne

W sytuacjach niepewnych organ rentowy będzie mógł wystąpić do świadczeniobiorcy o dokumenty uzupełniające oraz pozyskiwać informacje z KAS, co ma zapewnić rzetelność rozliczeń i możliwość korekty błędów.

Zmiana wykorzystuje istniejące systemy informatyczne ZUS i KAS, więc nie powinna generować istotnych kosztów budżetowych ani konieczności tworzenia nowych struktur organizacyjnych. Automatyzacja powinna zmniejszyć obciążenie pracowników ZUS, skrócić czas obsługi i ograniczyć liczbę sporów oraz konieczność zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, co przełoży się na większe poczucie bezpieczeństwa wśród seniorów i osób pobierających rentę socjalną.

Podsumowując, trzeba wskazać, że projekt UDER75 to istotny krok w kierunku cyfryzacji i deregulacji usług publicznych, łączący uproszczenie obowiązków informacyjnych świadczeniobiorców z mechanizmami kontroli opartymi na integracji danych ZUS i KAS. Reforma ma w istocie na celu poprawę komfortu życia beneficjentów (seniorów czy osób z niepełnosprawnościami) - a przede wszystkim redukcję biurokracji, która jest dla nas wszystkich bolączką.

Źródło: INFOR
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

Kadry
