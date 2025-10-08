REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » 800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?

08 października 2025, 10:29
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
800 plus, senior, 50
800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie? Wciąż podnoszony jest postulat wprowadzenia świadczenia „800 plus” dla seniorów i 50 latków, przysługującego za każde wychowane i obecnie pracujące dziecko płacące podatki w Polsce, powraca do dyskusji publicznej i wywołuje silne emocje oraz pytania o sprawiedliwość międzypokoleniową.

rozwiń >

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?

Wciąż podnoszony jest postulat wprowadzenia świadczenia „800 plus” dla seniorów i 50 latków, przysługującego za każde wychowane i obecnie pracujące dziecko płacące podatki w Polsce. Temat powraca do dyskusji publicznej i wywołuje silne emocje oraz pytania o sprawiedliwość międzypokoleniową.

REKLAMA

REKLAMA

Na czym polega proponowane rozwiązanie?

Propozycja zakłada przyznanie rodzicom seniorom dodatku w wysokości 800 zł za każde wychowane dziecko, które dziś odprowadza podatki w Polsce, lub alternatywnie jednorazowej rekompensaty bądź dodatku emerytalnego; w wariancie pojawia się też pomysł przyznania świadczenia osobom około 50. roku życia.

Dokładna treść petycji: 800 plus dla seniorów

Dokładna treść petycji brzmi tak: "Zwracam się z petycją, aby w uchwalonej ustawie o 800 plus dopisać artykuł o przyznaniu także dodatku do emerytury w kwocie 800zł dla emerytów, którzy wychowali swoje dzieci, wykształcili, kupili im mieszkania i nawet zasiłku rodzinnego nie otrzymywali od Państwa Polskiego. Gdy w 1996r. rządy sprawowała "LEWICA" pod kierunkiem premiera Leszka Millera, to rządzący ustawili takie kryteria dochodowe dla uprawnienia pobierania zasiłku rodzinnego na dzieci, że nikt kto pracował na umowie o pracę, to zasiłku rodzinnego w kwocie bodajże 60zł nie mógł dostać. Otrzymywali go tylko rodzice biznesmeni, bo oni w swoich biznesach wykazywali stratę i żadnych podatków nie płacili. Dzieci biznesmenów, rolników i innych ludzi którzy zatajali dochody otrzymywały też stypendia socjalne na studiach, a dzieci rodziców płacących podatki do takich stypendiów uprawnień nie miały. Gdy obecni rodzice małych dzieci dostają w ramach rozdawnictwa pisowskiego budżetowych pieniędzy na każde dziecko przez 18 lat x l2 miesięcy x800zł= 172.800 zł , to chyba emeryci którzy wychowali swoje dzieci i żadnych pieniędzy od Państwa nie otrzymywali mają uzasadnione prawo, aby wypłacano im dodatek do emerytury 800zł za każde wychowane dziecko. Gdy PIS doprowadził do tego, że wysokość średniej emerytury w stosunku do przeciętnej pensji spadła z 56% do 42 % (tabela w załączeniu) taki dodatek jest w pełni uzasadniony i sprawiedliwy społecznie. Należy także dodać, że PIS podniósł opodatkowanie emerytur z 17% do 21 % (składka zdrowotna 9%+ podatek PIT 12%). Zatem nie może być tak, że pokolenie obecnych emerytów jest ciągle poszkodowane i żadnych fruktów ze swojej ciężkiej pracy nie może otrzymywać, gdyż tylko łoży podatki i składki do budżetu państwa nic w zamian nie dostając. W tym stanie rzeczy petycja jest w pełni zasadna i konieczna. (...).".

Przytaczamy tą petycję, która jest z 2023 r., ale w całej sprawie chodzi o zwrócenie uwagi na społeczny postulat i poczucie niesprawiedliwości, szczególnie wśród seniorów, którzy niegdyś nie otrzymywali świadczenia.

REKLAMA

Dokładna odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej: 800 plus dla seniorów

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej w odpowiedzi z 2023 r. (więc trzeba mieć na uwadze, że wtedy był inny stan prawny) w sprawie dodatku do emerytury w kwocie 800 zł dla emerytów, którzy wychowali swoje dzieci podkreśla: "Polityka rodzinna to jeden z najważniejszych obszarów działania obecnego rządu. Docenienie i podkreślenie roli rodziny, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu znajdują się w centrum jego działań. Czołowym przykładem tej polityki jest realizowany od ponad 7 lat program „Rodzina 500+”. Program „Rodzina 500+” to podstawowa finansowa forma wsparcia rodzin z dziećmi na utrzymaniu przyznawana w postaci świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Program „Rodzina 500+” jest uregulowany ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.), która określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje Świadczenie wychowawcze przysługuje: 1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuj i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo 3) opiekunowi prawnemu dziecka, 4) dyrektorowi domu pomocy społecznej, albo 5) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczoterapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447,1700 i 2140). Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2 do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W trakcie ponad 7 lat obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzono zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia wychowawczego, które miały na celu zwiększenie siły oddziaływania programu „Rodzina 500+” i zapewnienie szerszego dostępu do niego. Najistotniejszą z nich było nadanie programowi powszechnego charakteru poprzez zniesienie od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Efektem tego działania było znaczące rozszerzenie kręgu osób pobierających świadczenie wychowawcze. Obecnie zachodzi potrzeba wprowadzenia kolejnej zmiany w funkcjonowaniu programu, mającej na celu dostosowanie wysokości świadczenia wychowawczego do obecnych potrzeb polskich rodzin i podwyższenie jego wysokości do 800 zł miesięcznie. Podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego do 800 zł miesięcznie pozwoli na dalsze zwiększenie skuteczności programu „Rodzina 500+” i jednocześnie stanowi zabezpieczenie lepszych warunków rozwoju dla polskich rodzin. Nowa wysokość świadczenia wychowawczego będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 r. Jednocześnie należy wskazać, że ww. ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie reguluje zagadnień związanych z dodatkami do emerytur.".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Argumenty zwolenników

Zwolennicy podnoszą, że obecne pokolenia rodziców wychowały dzieci bez dostępu do systemowych świadczeń, z których korzystają dziś młodsze rodziny, i w związku z tym zasługują na rekompensatę z tytułu wkładu wychowawczego, który obecnie przynosi państwu wpływy podatkowe.

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Argumenty przeciwników i problemy prawne

Krytycy wskazują na ryzyko budżetowe, możliwość tworzenia precedensów oraz trudności dowodowe przy ustalaniu prawa do świadczenia. Wątpliwości prawne dotyczą przede wszystkim zasady lex retro non agit — prawa nie działającego wstecz — i pytania, czy świadczenia mogłyby obejmować lata sprzed wejścia w życie nowych regulacji, co zwykle jest zabronione przez zasadę stabilności prawa.

Trudności praktyczne i warianty rekompensaty

Do kluczowych problemów należą: określenie momentu początkowego uprawnień (za które lata przysługuje wypłata), kryteria potwierdzające, że ktoś wychowywał dziecko, sposób podziału świadczenia między rodziców oraz oszacowanie skutków fiskalnych. W debacie pojawił się pomysł jednorazowej rekompensaty rozumianej jako odszkodowanie za utracony dochód, przy czym część ekspertów postuluje, aby obejmowała ona jedynie rzeczywistą szkodę (damnum emergens), a nie utracone korzyści przyszłe (lucrum cessans).

Kto decyduje i perspektywy w 2026 roku

Realizacja pomysłu wymaga decyzji ustawodawczej oraz oceny budżetowej. Los propozycji zależeć będzie od debaty politycznej, opinii ekspertów fiskalnych i prawnych oraz decyzji administracyjnych i ustawodawczych, które mogą zapaść w kolejnych latach, w tym wokół 2026 r. Pojawiające się propozycje dotyczące jednorazowej rekompensaty zamiast wypłat 500 plus czy 800 plus wstecz otwierają poważną debatę o sprawiedliwości międzypokoleniowej oraz o tym, jak zrekompensować koszty wychowania dzieci poniesione przed wprowadzeniem systemowych świadczeń.

Idea jednorazowej rekompensaty

Propozycja zakłada jednorazowe świadczenie dla rodziców seniorów lub osób w wieku około 50 lat w związku z faktem, że ich dzieci dziś pracują i odprowadzają podatki w Polsce; kwoty miałyby być umiarkowane — raczej rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych niż stałych, wysokich dopłat miesięcznych — i miałyby służyć częściowemu zrekompensowaniu wydatków poniesionych na wychowanie dzieci, które dzisiaj przynoszą korzyści fiskalne państwu.

Ważne

Koncepcja bywa przedstawiana jako odszkodowanie za utracony dochód, przy czym eksperci sugerują ograniczenie zakresu do rzeczywistej szkody (damnum emergens) i wyłączenie odszkodowania za hipotetyczne utracone zyski (lucrum cessans), ponieważ trudno obiektywnie ustalić, jakie korzyści rodzic mógłby uzyskać w alternatywnej historii świadczeń socjalnych.

Wnioskodawcy powołują się w dyskusji na przepisy o naprawieniu szkody, które regulują obowiązki zobowiązanego wobec poszkodowanego, w tym możliwość wypłaty pieniężnej, gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe. W praktyce kluczowe okażą się kryteria ustalania uprawnień: od którego roku naliczać rekompensatę, jakie dokumenty i dowody potwierdzą wychowanie dziecka, kto weryfikuje, czy dziecko rzeczywiście pracuje i płaci podatki w Polsce oraz w jaki sposób dzielić świadczenie między rodziców.

800 zł za każde wychowane dziecko: aspekty budżetowe i polityczne

Stałe miesięczne dopłaty w wysokości 800 zł za każde wychowane dziecko oznaczałyby poważne obciążenie finansów publicznych; dlatego w dyskusji pojawiają się alternatywy — jednorazowa rekompensata lub kryteria ograniczające pulę uprawnionych. Wprowadzenie rozwiązania wymagałoby szczegółowych wyliczeń budżetowych, oceny wpływu na inne programy socjalne oraz decyzji politycznej co do priorytetów wydatkowych.

Postulat rekompensaty stawia pytania o sprawiedliwość społeczną: czy państwo powinno wyrównywać historyczne nierówności wynikające z braku dawnych programów wsparcia i jak to pogodzić z zasadą, że prawo zasadniczo nie działa wstecz (lex retro non agit). W debacie odwoływano się do poczucia słuszności i konstytucyjnej zasady równości, a także do orzecznictwa wskazującego, że przyznawanie świadczeń publicznych wymaga jasnych, niedowolnych kryteriów, by nie naruszyć zasady równego traktowania obywateli.

Podsumowując, jednorazowa rekompensata za wychowanie dzieci to kompromisowy wariant między postulatem rozbudowanych, stałych dopłat a trudną do utrzymania finansowo koncepcją świadczeń wstecz. Realizacja takiego pomysłu wymagałaby precyzyjnych reguł dowodowych, jasnych ram prawnych, rzetelnych wyliczeń kosztów dla budżetu oraz decyzji politycznej co do tego, jakie wartości — sprawiedliwość międzypokoleniowa czy stabilność finansów publicznych — mają być priorytetem.

Źródło: INFOR
