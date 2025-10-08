Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r. - tak, bo Już jakiś czas temu, w dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która wprowadza nowe rozwiązania dla bezrobotnych, pracodawców, urzędów pracy i osób z niepełnosprawnościami oraz modyfikuje zasady odbywania staży. Co ciekawe można otrzymać 518 zł za staż, oczywiście nie dotyczy to wszystkich zatrudnionych i zatrudniających. Jakie zatem są warunki w październiku 2025 r.?

rozwiń >

Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r.

Już jakiś czas temu, bo w dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która wprowadza nowe rozwiązania dla bezrobotnych, pracodawców, urzędów pracy i osób z niepełnosprawnościami oraz modyfikuje zasady odbywania staży. Co ciekawe można otrzymać 518 zł za staż, oczywiście nie dotyczy to wszystkich zatrudnionych i zatrudniających. Jakie zatem są warunki w październiku 2025 r.?

REKLAMA

REKLAMA

Nowe uprawnienia dotyczące stażu

Ustawa definiuje staż jako nabywanie przez bezrobotnego wiedzy i umiejętności przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy oraz przewiduje mechanizmy wspierające organizatorów staży, m.in. premię finansowaną ze środków Funduszu Pracy wypłacaną przez starostę.

Do zadań samorządu powiatu w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy należy, szereg uprawnień, m.in.:

1) pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy;

2) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

3) organizowanie i finansowanie form pomocy określonych w ustawie, w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży oraz prac interwencyjnych i robót publicznych;

4) kontrola prawidłowości realizowanych form pomocy określonych w ustawie;

5) realizacja zadań określonych w ustawie w ramach powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

6) udzielanie informacji o zakresie form pomocy i możliwości ich zastosowania;

i wiele, wiele innych wskazanych w ustawie.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r.

Organizatorowi stażu przysługuje premia w wysokości 518 zł za każdy pełny miesiąc realizowanego programu stażu, pod warunkiem że uczestnik w ciągu 12 miesięcy od jego zakończenia uzyska dokument potwierdzający nabyte kompetencje; wniosek o premię składa organizator w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania tego dokumentu.

REKLAMA

Warunki, czas trwania i nadzór

Staż zawierany jest na podstawie umowy między starostą, organizatorem i bezrobotnym; ustawodawca ustalił minimalny i maksymalny okres stażu (zwykle 3–6 miesięcy) oraz przewidział nadzór starosty nad przebiegiem stażu, a organizator wydaje opinię o wykonywanych zadaniach i nabytych umiejętnościach, na podstawie której starosta wystawia zaświadczenie o odbyciu stażu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepis art. 114 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), wskazuje, że starosta może skierować bezrobotnego do odbycia stażu. Organizatorem stażu może być:

pracodawca; przedsiębiorca niezatrudniający pracowników; podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, lub jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. b lub c tej ustawy; rolnicza spółdzielnia produkcyjna; pełnoletnia osoba fizyczna, nieposiadająca statusu bezrobotnego, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Korzyści i ograniczenia dla stażysty i organizatora

Dla organizatora premia ma charakter motywacyjny i jest dodatkiem do innych źródeł finansowania stażu; stażysta otrzymuje stypendium (ok. 120% zasiłku dla bezrobotnych) oraz ma opłacone składki emerytalne i rentowe i dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ, lecz bez prawa do składki chorobowej i zasiłku chorobowego. Nowe rozwiązania dają także większą elastyczność (możliwość formy zdalnej lub hybrydowej) i jednolite zasady staży bez różnicowania długości ze względu na wiek uczestnika.

Czywarto skorzystać ze stażu?

Tak, warto skorzystać ze stażu, bo staż z urzędu pracy pozostaje atrakcyjną ścieżką zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego i wejścia (lub powrotu) na rynek pracy, szczególnie dla osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Dla organizatorów to natomiast instrument aktywizacji wspierany premją zabezpieczoną w przepisach.