REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 października 2025, 09:45
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
staż, premia, 2025
Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r.
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r. - tak, bo Już jakiś czas temu, w dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która wprowadza nowe rozwiązania dla bezrobotnych, pracodawców, urzędów pracy i osób z niepełnosprawnościami oraz modyfikuje zasady odbywania staży. Co ciekawe można otrzymać 518 zł za staż, oczywiście nie dotyczy to wszystkich zatrudnionych i zatrudniających. Jakie zatem są warunki w październiku 2025 r.?

rozwiń >

Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r.

Już jakiś czas temu, bo w dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która wprowadza nowe rozwiązania dla bezrobotnych, pracodawców, urzędów pracy i osób z niepełnosprawnościami oraz modyfikuje zasady odbywania staży. Co ciekawe można otrzymać 518 zł za staż, oczywiście nie dotyczy to wszystkich zatrudnionych i zatrudniających. Jakie zatem są warunki w październiku 2025 r.?

REKLAMA

REKLAMA

Nowe uprawnienia dotyczące stażu

Ustawa definiuje staż jako nabywanie przez bezrobotnego wiedzy i umiejętności przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy oraz przewiduje mechanizmy wspierające organizatorów staży, m.in. premię finansowaną ze środków Funduszu Pracy wypłacaną przez starostę.

Do zadań samorządu powiatu w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy należy, szereg uprawnień, m.in.:

  • 1) pozyskiwanie i realizowanie ofert pracy;
  • 2) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
  • 3) organizowanie i finansowanie form pomocy określonych w ustawie, w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży oraz prac interwencyjnych i robót publicznych;
  • 4) kontrola prawidłowości realizowanych form pomocy określonych w ustawie;
  • 5) realizacja zadań określonych w ustawie w ramach powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  • 6) udzielanie informacji o zakresie form pomocy i możliwości ich zastosowania;
  • i wiele, wiele innych wskazanych w ustawie.

Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r.

Organizatorowi stażu przysługuje premia w wysokości 518 zł za każdy pełny miesiąc realizowanego programu stażu, pod warunkiem że uczestnik w ciągu 12 miesięcy od jego zakończenia uzyska dokument potwierdzający nabyte kompetencje; wniosek o premię składa organizator w terminie 3 miesięcy od daty uzyskania tego dokumentu.

REKLAMA

Warunki, czas trwania i nadzór

Staż zawierany jest na podstawie umowy między starostą, organizatorem i bezrobotnym; ustawodawca ustalił minimalny i maksymalny okres stażu (zwykle 3–6 miesięcy) oraz przewidział nadzór starosty nad przebiegiem stażu, a organizator wydaje opinię o wykonywanych zadaniach i nabytych umiejętnościach, na podstawie której starosta wystawia zaświadczenie o odbyciu stażu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przepis art. 114 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), wskazuje, że starosta może skierować bezrobotnego do odbycia stażu. Organizatorem stażu może być:

  1. pracodawca;
  2. przedsiębiorca niezatrudniający pracowników;
  3. podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej, lub jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. b lub c tej ustawy;
  4. rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
  5. pełnoletnia osoba fizyczna, nieposiadająca statusu bezrobotnego, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2025

Korzyści i ograniczenia dla stażysty i organizatora

Dla organizatora premia ma charakter motywacyjny i jest dodatkiem do innych źródeł finansowania stażu; stażysta otrzymuje stypendium (ok. 120% zasiłku dla bezrobotnych) oraz ma opłacone składki emerytalne i rentowe i dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ, lecz bez prawa do składki chorobowej i zasiłku chorobowego. Nowe rozwiązania dają także większą elastyczność (możliwość formy zdalnej lub hybrydowej) i jednolite zasady staży bez różnicowania długości ze względu na wiek uczestnika.

Kalendarz 2026

Czywarto skorzystać ze stażu?

Tak, warto skorzystać ze stażu, bo staż z urzędu pracy pozostaje atrakcyjną ścieżką zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego i wejścia (lub powrotu) na rynek pracy, szczególnie dla osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Dla organizatorów to natomiast instrument aktywizacji wspierany premją zabezpieczoną w przepisach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)

Powiązane
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą SN: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą SN: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
Staż pracy a urlop. Czy w 2025 r. i 2026 r. będą zmiany?
Staż pracy a urlop. Czy w 2025 r. i 2026 r. będą zmiany?
Staż po nowemu: będzie nowy porządek na rynku pracy. To koniec z nieodpłatnym świadczeniem pracy
Staż po nowemu: będzie nowy porządek na rynku pracy. To koniec z nieodpłatnym świadczeniem pracy
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika? Kobieta jest pod ochroną wcześniej
08 paź 2025

Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika, a ile pracownicy? Nie można ich zwolnić, jeżeli niewiele brakuje im do osiągnięcia wieku emerytalnego. W takiej sytuacji Kodeks pracy chroni pracowników. Nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę.

Rozmowa o pracy w kawiarni może Cię sporo kosztować. Poufność i zakaz konkurencji w praktyce
08 paź 2025

Zachowanie poufności informacji firmowych to nie tylko wymóg prawa pracy, ale przede wszystkim fundament zaufania i bezpieczeństwa w firmie. Jeden nieprzemyślany mail czy rozmowa w nieodpowiednim miejscu mogą zagrozić stabilności firmy, a dla pracownika skończyć się poważnymi konsekwencjami – w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniem wolności. Eksperci Smart Solutions HR tłumaczą, co dokładnie grozi za złamanie zasad i wskazują, jak uchronić się przed wyciekiem informacji – zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.
800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?
08 paź 2025

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie? Wciąż podnoszony jest postulat wprowadzenia świadczenia „800 plus” dla seniorów i 50 latków, przysługującego za każde wychowane i obecnie pracujące dziecko płacące podatki w Polsce, powraca do dyskusji publicznej i wywołuje silne emocje oraz pytania o sprawiedliwość międzypokoleniową.
Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r.
08 paź 2025

Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r. - tak, bo Już jakiś czas temu, w dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która wprowadza nowe rozwiązania dla bezrobotnych, pracodawców, urzędów pracy i osób z niepełnosprawnościami oraz modyfikuje zasady odbywania staży. Co ciekawe można otrzymać 518 zł za staż, oczywiście nie dotyczy to wszystkich zatrudnionych i zatrudniających. Jakie zatem są warunki w październiku 2025 r.?

REKLAMA

Staż pracy a urlop. Czy w 2025 r. i 2026 r. będą zmiany?
08 paź 2025

Urlop stażowy jest koncepcją spójną z obecnymi trendami społecznymi i prawnymi dotyczącymi równowagi pracy i życia oraz ochrony zdrowia pracowników. Realizacja pomysłu wymaga jednak skoordynowania trzech elementów: precyzyjnego uregulowania, jasnych zasad zaliczania okresów do stażu pracy oraz uwzględnienia skutków ekonomicznych dla pracodawców. Czy zatem w 2025 r. i 2026 r. będą zmiany?
Dni wolne 2026 [Kalendarz]
07 paź 2025

Dni wolne 2026 to wszystkie niedziele roku oraz święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Takich dni jest 14, z czego cztery wypadają w niedzielę, a dwa w sobotę. Oto kalendarz świąt i dni wolnych od pracy w 2026 roku.
Które nacje są najbardziej pracowite? Polacy powyżej średniej unijnej
07 paź 2025

Które nacje są najbardziej pracowite? Zgodnie z danymi Eurostatu Grecy i Cypryjczycy plasowali się wśród najbardziej pracowitych nacji UE. Gdzie w zestawieniu Polacy?
Tylko 10 dni wolnych od pracy w 2026 r. Są 2 święta wypadające w sobotę
07 paź 2025

W Polsce mamy 14 świąt, które są dniami wolnymi od pracy. Jeśli takie święto wypada w sobotę, pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny od pracy. W 2026 roku 2 święta wypadają w sobotę. Natomiast aż 4 dni wolne z tytułu świąt to niedziele. W których miesiącach będą dni wolne za święta sobotnie?

REKLAMA

Dlaczego zgodziłem się na niską emeryturę? Dyrekcja zagroziła bezrobociem. Siadło zdrowie
07 paź 2025

W okresie 2013 r. - 2024 r. było powszechne wśród Polaków przekonanie, że emerytura wcześniejsza to rodzaj bonusu. Za pracę w szkodliwych warunkach otrzymywano “premię” w postaci wcześniejszej emerytury. Prawie nikt nie wiedział, że jest kara za "wcześniejszą" emeryturę w postaci obniżenia (dożywotniego) emerytur powszechnych (60 lat i 65 lat).
30,50 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2025 i 2026
06 paź 2025

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 30,50 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? W 2026 r. będzie to 31,40 zł brutto. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.

REKLAMA