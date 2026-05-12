Kadry » Wynagrodzenia » Ochrona wynagrodzenia » 105% wskaźnika cen decyduje o lipcowej waloryzacji. W tym roku jej nie ma, ale i tak od 1 lipca 50 tys. osób dostanie wyższe minimalne wynagrodzenie niż w 2025. Dla kogo i dlaczego?

105% wskaźnika cen decyduje o lipcowej waloryzacji. W tym roku jej nie ma, ale i tak od 1 lipca 50 tys. osób dostanie wyższe minimalne wynagrodzenie niż w 2025. Dla kogo i dlaczego?

12 maja 2026, 09:13
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
shutterstock

105% wskaźnika cen decyduje o lipcowej waloryzacji. W tym roku jej nie ma, ale i tak od 1 lipca 50 tys. osób dostanie wyższe minimalne wynagrodzenie niż w 2025. Dla kogo i dlaczego? Czy płaca minimalna zostanie podniesiona po raz drugi w 2026 roku? Czy nastąpi wzrost minimalnego wynagrodzenia w lipcu 2026, 2027, 2028? Znamy odpowiedzi na te pytania, które mogą być zaskakujące i budzić pewnego rodzaju poczucie niesprawiedliwości społecznej - dla jednych, a dla drugich zadowolenie i docenienie.

Na wstępie warto wskazać, że Polska powinna stosować się do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022 r., str. 33), zwanej dalej „dyrektywą”, w zakresie minimalnego wynagrodzenia. Czy tak jest? [pyt. retoryczne]. W myśl art. 17 ust. 1 dyrektywy, państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 15 listopada 2024 r. Celem przedmiotowej dyrektywy jest poprawa warunków życia i pracy w Unii, a w szczególności adekwatności wynagrodzeń minimalnych pracowników w celu przyczynienia się do pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia nierówności płacowych. Przedmiotowa dyrektywa przewiduje, że państwa członkowskie, w których obowiązują ustawowe wynagrodzenia minimalne, ustanawiają niezbędne procedury ustalania i aktualizowania ustawowych wynagrodzeń minimalnych.

Zgodnie z dyrektywą, podstawą ustalania lub aktualizacji ustawowych wynagrodzeń minimalnych są cztery obligatoryjne elementy kryteriów (tj.: siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład, stopa wzrostu wynagrodzeń oraz długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany).

W świetle przepisów dyrektywy, aktualizacja ustawowych wynagrodzeń minimalnych będzie odbywać się co najmniej raz na dwa lata (lub nie rzadziej niż co cztery lata w przypadku państw, które stosują mechanizm automatycznej lub półautomatycznej indeksacji). Do oceny adekwatności ustawowych wynagrodzeń minimalnych państwa członkowskie mają wykorzystać orientacyjne wartości referencyjne. W tym celu mogą one stosować orientacyjne wartości referencyjne powszechnie stosowane na poziomie międzynarodowym, takie jak np. 60 % mediany wynagrodzeń brutto, 50 % przeciętnego wynagrodzenia brutto lub inne orientacyjne wartości referencyjne stosowane na poziomie krajowym). Zgodnie z dyrektywą, każde państwo członkowskie musi wyznaczyć lub ustanowić co najmniej jeden organ doradczy, który będzie doradzać właściwym organom w kwestiach związanych z ustawowymi wynagrodzeniami minimalnymi, i umożliwić jego funkcjonowanie. Dyrektywa przewiduje również zaangażowanie partnerów społecznych w ustalanie i aktualizowanie ustawowych wynagrodzeń minimalnych, zapewniając ich dobrowolny udział w rozmowach w całym procesie decyzyjnym, w tym poprzez udział w organach doradczych. Jak w świetle tego wygląda lipcowa podwyżka wynagrodzeń?

Nie zawsze są dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gdy prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105% ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, tj. od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Natomiast, gdy wskaźnik ten wynosi mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany ww. wysokości minimalnych gwarancji płacowych, tj. od dnia 1 stycznia. Tak jest w 2026 r. dla osób pobierających - "powszechne minimalne wynagrodzenie".

Tak jak w 2025 r. tak i w 2026 r. znowu od 1 lipca podwyżka minimalnego. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Do kogo trafią te pieniądze?

Wiele osób zastanawia się: kiedy druga podwyżka najniższej krajowej? Czy będzie podwyżka płacy minimalnej w lipcu 2026? Znamy odpowiedzi na te pytania. W lipcu 2026 r. nie przewidziano ogólnej waloryzacji płacy minimalnej (od 1 stycznia 2026 wynosi ona 4806 zł brutto). Druga podwyżka w ciągu roku nie jest planowana. Wyjątek stanowią pracownicy ochrony zdrowia, których minimalne wynagrodzenie wzrośnie od 1 lipca 2026 r. To pewne: od 1 lipca 2026 r. rusza nowa fala podwyżek wynagrodzeń w Polsce (o ok. 1000 zł), a kolejne planowane są na następne lata! Dzięki corocznej waloryzacji minimalna pensja wyniesie od 10 595,24 zł do 12 714,29 zł (w zależności od stażu). Cel? Ochrona przed inflacją i docenienie rangi zawodu. Na ostateczne kwoty czekamy, ale najważniejsze pytanie brzmi: kto może liczyć na takie zarobki?

Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt]. w zależności od stażu. Kto tyle zarobi? Czy w 2027 i 2028 też planowane są podwyżki?

To nie jest fake news! Autentycznie będzie znaczna podwyżka wynagrodzeń w Polsce i to już od 1 lipca 2026 r. Co więcej, patrząc na dotychczasowe regulacje, taka podwyżka szykuje się też w 2027, 2028, 2029 roku itd. To coroczna waloryzacja, ma ona rekompensować coraz to wyższe koszty życia, ale i doniosłość wykonywanej pracy. I tutaj uwaga, według aktualnej wersji projektu minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zl, bo podwyżka to około 1000 zł. Na ostateczną wartość kwot musimy jeszcze poczekać, ale generalnie wszystko w zależności od stażu pracy. I teraz zasadnicze pytanie: kto tyle zarobi?

Wraca podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Do kogo trafią te pieniądze? Czy w 2027 i 2028 też planowane są podwyżki?

Kto tyle zarobi? No niestety nie będzie to przeciętny Kowalski. Ale według OSR - Oceny Skutków Regulacji zmiana będzie dotyczyła 52 tys. osób. Można powiedzieć, że w Polsce mamy różne systemy wynagradzania pracowników. Jedni podlegają pod standardowe minimalne wynagrodzenie za pracę, które obowiązuje od 1 stycznia danego roku, inni pracujący w oświacie mają inne zasady, podobnie jak pracownicy służb mundurowych, budżetówki szeroko rozumianej czy służby zdrowia. Wszystko zależy więc od specyfiki pracy i podwyżki ustalanej przez rząd, no i oczywiście tego ile pieniędzy jest w budżecie.

Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Podstawa prawna

Podstawą prawną do podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2026 r. jest: art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 37 i 203)

Ważne

Chodzi o projekt z dnia 27.04.2026 r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRAZDROWIA z dnia ………… 2026 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. PROJEKT DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

Zatem 1 lipca to data, na którą z uwagą czeka środowisko medyczne. Właśnie wtedy wchodzi w życie coroczna waloryzacja wynagrodzeń. Tym razem Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, który bezpośrednio wpłynie na pensje lekarzy i lekarzy dentystów kształcących się w trybie rezydentury. Znamy już szczegóły dotyczące tego, jak bardzo wzrosną stawki i od jakich czynników będzie zależeć ostateczna kwota na koncie każdego z rezydentów.

Zgodnie z informacjami płynącymi z resortu zdrowia, krąg beneficjentów nadchodzących zmian jest szeroki i jasno określony. Podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego będą kwalifikować się wszyscy lekarze oraz lekarze dentyści, którzy aktualnie odbywają specjalizację w ramach rezydentury. Ostateczna stawka nie będzie jednak jednakowa dla każdego z nich. Z projektu rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego wynika, że o wysokości pensji decydować będą dwa kluczowe czynniki:

  • wybór priorytetowej dziedziny medycyny,
  • rok specjalizacji, na którym aktualnie kształci się dany medyk.

Aktualnie obowiązuje jeszcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2024 r. poz. 1287 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619 i 769) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:

  • 1) anestezjologia i intensywna terapia,
  • 2) chirurgia dziecięca,
  • 3) chirurgia ogólna,
  • 4) chirurgia onkologiczna,
  • 5) choroby wewnętrzne,
  • 6) choroby zakaźne,
  • 7) geriatria,
  • 8) hematologia,
  • 9) kardiologia dziecięca,
  • 10) medycyna paliatywna,
  • 11) medycyna ratunkowa,
  • 12) medycyna rodzinna,
  • 13) neonatologia,
  • 14) neurologia,
  • 15) neurologia dziecięca,
  • 16) onkologia i hematologia dziecięca,
  • 17) onkologia kliniczna,
  • 18) patomorfologia,
  • 19) pediatria,
  • 20) psychiatria,
  • 21) psychiatria dzieci i młodzieży,
  • 22) radioterapia onkologiczna,
  • 23) stomatologia dziecięca

– w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 10 711 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 11 685 zł.

§ 2. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 9737 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10 030 zł.

§ 3. Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2026 r. poz. 37 i 203). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ustawą, w 2026 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia koniecznej podwyżki, jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza lub lekarza dentysty bez specjalizacji (1,19) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r. (8903,56 zł). W związku z tym, w bieżącym roku wynosi ono 10 595,24 zł. Przepis art. 16j ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje, że wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od wybranej dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2026 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury. W związku z powyższym ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów nastąpi w oparciu o zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia, w oparciu o przepisy ustawy. Jednocześnie, dla zachowania przewidzianego ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty rzeczywistego różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe, przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń zastosowane zostaną dodatkowo analogiczne mnożniki, jak w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 812):

  • 1) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0;
  • 2) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03;
  • 3) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,1;
  • 4) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,2.

Z uwagi na zmiany na liście priorytetowych dziedzin medycyny, wprowadzone w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1134), dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji przed dniem 1 lipca 2020 r. utrzymuje się w mocy prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w trybie rezydentury. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 4 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Podsumowując, czekamy na ostateczną wersję rozporządzenia. Ktoś zapyta - czemu tyle zarabiają? Jak czytamy w OSR czytamy:

Regulacja będzie miała jedynie ograniczony wpływ w obszarze „zdrowie”, gdyż zwiększając wysokości wynagrodzeń zasadniczych może przyczynić się do wzrostu zainteresowania odbywaniem określonych specjalizacji w trybie rezydentury i w ten sposób w przyszłości poprawić dostępność lekarzy specjalistów.

Warszawa, 04 maja 2026, według rozdzielnika stosownie do postanowień § 36 ust. 1 i § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2026 r. poz. 404)uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (numer w wykazie prac legislacyjnych MZ 1900). W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu, w terminie 30 dni w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie tekstu na adres: dep-rkm@mz.gov.pl. Z wyrazami szacunku z upoważnienia Ministra Zdrowia Katarzyna Kęcka Podsekretarz Stanu /dokument podpisany elektronicznie

Podstawa prawna

Art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 37 i 203)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. 2025 poz. 812)

Projekt z dnia 27.04.2026 r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRAZDROWIA z dnia ………… 2026 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Za jakie dni odbieramy wolne 2026? Jakie dni wolne za święto w sobotę przysługują w 2026 roku? Premier podjął już decyzję
12 maja 2026

W 2026 roku pracownicy będą mogli odebrać dodatkowe dni wolne za święta przypadające w sobotę. Kalendarz przewiduje aż dwa takie przypadki, dlatego wiele osób już sprawdza jak najlepiej wykorzystać wolne i wydłużyć weekendy. Przepisy Kodeksu pracy jasno określają, komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę i kiedy pracodawca musi go oddać. W artykule wyjaśniamy, za które święta przysługuje wolne i kiedy można je odebrać.
Stażowe: można otrzymać 48 000 zł w ramach programu Stabilne Zatrudnienie z PFRON
12 maja 2026

Przekazujemy ważne informacje w ramach programu: „Stażysta Plus” z PFRON, gdzie można zyskać 48 000 zł na staż na rzecz konkretnej grupy osób. Ruszył nabór wniosków, ale sam program obowiązuje nie tylko w 2026 r., ale i w 2027. Co trzeba wiedzieć?
Czas pracy w maju i czerwcu 2026 - ile dni pracy i wolnych oraz kiedy wypada kolejny długi weekend
11 maja 2026

Choć majówka 2026 już za nami, wiele osób sprawdza kalendarz w poszukiwaniu kolejnej okazji do dłuższego odpoczynku. Jak wygląda wymiar czasu pracy w maju i czerwcu 2026 roku i kiedy pojawi się następne święto, które pozwoli wydłużyć weekend bez konieczności brania urlopu?
Patologia na rynku pracy: nowy pracownik zarabia więcej niż wieloletni. Czy nowe przepisy w końcu to zmienią?
10 maja 2026

Na polskim rynku pracy obecnie często dochodzi do patologicznej sytuacji, kiedy nowy pracownik zarabia więcej od wieloletniego specjalisty zatrudnionego w firmie. Aktualnie Polska pracuje nad wdrożeniem ostatnich przepisów wynikających z dyrektywy unijnej o jawności wynagrodzeń. Trwają konsultacje projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Starsi pracownicy pokładają w niej duże nadzieje na podwyżki.

Jak często pracujemy w weekendy? Coraz rzadziej
09 maja 2026

Coraz mniej osób pracuje w weekendy, od 2015 r. w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8 proc. - wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej.
Nowe uprawnienia PIP – poradnik dla pracodawców. Gdzie kończy się B2B, a zaczyna etat? Co grozi firmie od 8 lipca 2026 r.?
09 maja 2026

Przez ostatnie lata polski rynek pracy wypracował dość wygodną równowagę. Prawo zakazywało zawierania umów cywilnoprawnych tam, gdzie w rzeczywistości istniał stosunek pracy — ale egzekwowanie tego zakazu wymagało procesu sądowego. Postępowanie ciągnęło się latami, a ryzyko dla pracodawcy było stosunkowo niewielkie. To się zmieniło. Od 8 lipca 2026 r. inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może samodzielnie — bez wyroku sądu — wydać decyzję administracyjną stwierdzającą, że łącząca strony umowa jest w rzeczywistości stosunkiem pracy. Poniższy artykuł wyjaśnia, jak ocenić ryzyko prawne i biznesowe oraz jak się przygotować na ewentualną kontrolę ze strony PIP.
Od ilu lat można pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek
08 maja 2026

Od ilu lat można legalnie pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek - młodociany to osoba od 15. do 18. roku życia, ale czy można pracować wcześniej? Jakie są zasady prawa pracy w tym zakresie?
Jeden dokument a zmienia tak wiele. ZUS, MRPiPS, NFZ, PFRON zdecydowali w sprawie osób z niepełnosprawnościami
12 maja 2026

Zaprezentowano nowy poradnik pt. „Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów”. Publikacja została przygotowana we współpracy kilku instytucji, m.in. CIOP‑PIB, PFRON, NFZ oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jej zadaniem jest zebranie i uporządkowanie informacji o dostępnych formach pomocy. Materiał podzielono według kategorii wiekowych, a rozdziały obejmują zagadnienia związane m.in. z edukacją, ochroną zdrowia, wsparciem finansowym oraz kwestiami prawnymi.

Wynagrodzenie 2026: od czerwca będzie podwyżka. Ile minimum może otrzymać młodociany pracownik?
08 maja 2026

Ile wynosi wynagrodzenie młodocianego pracownika w 2026 r.? Kolejna podwyżka wynagrodzenia już w czerwcu. Jakie jest minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jakie na umowie o prace lekkie?
Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 i 2027 r.
08 maja 2026

Na umowie o pracę najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Na umowie zlecenie obowiązuje najniższa stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Ile wychodzi netto dla zleceniobiorcy? Porównując, jak najniższa stawka zmieniała się na przestrzeni lat, można oszacować, ile wyniesie w 2027 r. Zależy to również od kilku czynników.
