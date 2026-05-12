105% wskaźnika cen decyduje o lipcowej waloryzacji. W tym roku jej nie ma, ale i tak od 1 lipca 50 tys. osób dostanie wyższe minimalne wynagrodzenie niż w 2025. Dla kogo i dlaczego? Czy płaca minimalna zostanie podniesiona po raz drugi w 2026 roku? Czy nastąpi wzrost minimalnego wynagrodzenia w lipcu 2026, 2027, 2028? Znamy odpowiedzi na te pytania, które mogą być zaskakujące i budzić pewnego rodzaju poczucie niesprawiedliwości społecznej - dla jednych, a dla drugich zadowolenie i docenienie.

Na wstępie warto wskazać, że Polska powinna stosować się do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022 r., str. 33), zwanej dalej „dyrektywą”, w zakresie minimalnego wynagrodzenia. Czy tak jest? [pyt. retoryczne]. W myśl art. 17 ust. 1 dyrektywy, państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 15 listopada 2024 r. Celem przedmiotowej dyrektywy jest poprawa warunków życia i pracy w Unii, a w szczególności adekwatności wynagrodzeń minimalnych pracowników w celu przyczynienia się do pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia nierówności płacowych. Przedmiotowa dyrektywa przewiduje, że państwa członkowskie, w których obowiązują ustawowe wynagrodzenia minimalne, ustanawiają niezbędne procedury ustalania i aktualizowania ustawowych wynagrodzeń minimalnych.

Zgodnie z dyrektywą, podstawą ustalania lub aktualizacji ustawowych wynagrodzeń minimalnych są cztery obligatoryjne elementy kryteriów (tj.: siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład, stopa wzrostu wynagrodzeń oraz długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany).

W świetle przepisów dyrektywy, aktualizacja ustawowych wynagrodzeń minimalnych będzie odbywać się co najmniej raz na dwa lata (lub nie rzadziej niż co cztery lata w przypadku państw, które stosują mechanizm automatycznej lub półautomatycznej indeksacji). Do oceny adekwatności ustawowych wynagrodzeń minimalnych państwa członkowskie mają wykorzystać orientacyjne wartości referencyjne. W tym celu mogą one stosować orientacyjne wartości referencyjne powszechnie stosowane na poziomie międzynarodowym, takie jak np. 60 % mediany wynagrodzeń brutto, 50 % przeciętnego wynagrodzenia brutto lub inne orientacyjne wartości referencyjne stosowane na poziomie krajowym). Zgodnie z dyrektywą, każde państwo członkowskie musi wyznaczyć lub ustanowić co najmniej jeden organ doradczy, który będzie doradzać właściwym organom w kwestiach związanych z ustawowymi wynagrodzeniami minimalnymi, i umożliwić jego funkcjonowanie. Dyrektywa przewiduje również zaangażowanie partnerów społecznych w ustalanie i aktualizowanie ustawowych wynagrodzeń minimalnych, zapewniając ich dobrowolny udział w rozmowach w całym procesie decyzyjnym, w tym poprzez udział w organach doradczych. Jak w świetle tego wygląda lipcowa podwyżka wynagrodzeń?

Nie zawsze są dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Gdy prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105% ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, tj. od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

Natomiast, gdy wskaźnik ten wynosi mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany ww. wysokości minimalnych gwarancji płacowych, tj. od dnia 1 stycznia. Tak jest w 2026 r. dla osób pobierających - "powszechne minimalne wynagrodzenie".

Wiele osób zastanawia się: kiedy druga podwyżka najniższej krajowej? Czy będzie podwyżka płacy minimalnej w lipcu 2026? Znamy odpowiedzi na te pytania. W lipcu 2026 r. nie przewidziano ogólnej waloryzacji płacy minimalnej (od 1 stycznia 2026 wynosi ona 4806 zł brutto). Druga podwyżka w ciągu roku nie jest planowana. Wyjątek stanowią pracownicy ochrony zdrowia, których minimalne wynagrodzenie wzrośnie od 1 lipca 2026 r. To pewne: od 1 lipca 2026 r. rusza nowa fala podwyżek wynagrodzeń w Polsce (o ok. 1000 zł), a kolejne planowane są na następne lata! Dzięki corocznej waloryzacji minimalna pensja wyniesie od 10 595,24 zł do 12 714,29 zł (w zależności od stażu). Cel? Ochrona przed inflacją i docenienie rangi zawodu. Na ostateczne kwoty czekamy, ale najważniejsze pytanie brzmi: kto może liczyć na takie zarobki?

To nie jest fake news! Autentycznie będzie znaczna podwyżka wynagrodzeń w Polsce i to już od 1 lipca 2026 r. Co więcej, patrząc na dotychczasowe regulacje, taka podwyżka szykuje się też w 2027, 2028, 2029 roku itd. To coroczna waloryzacja, ma ona rekompensować coraz to wyższe koszty życia, ale i doniosłość wykonywanej pracy. I tutaj uwaga, według aktualnej wersji projektu minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zl, bo podwyżka to około 1000 zł. Na ostateczną wartość kwot musimy jeszcze poczekać, ale generalnie wszystko w zależności od stażu pracy. I teraz zasadnicze pytanie: kto tyle zarobi?

Kto tyle zarobi? No niestety nie będzie to przeciętny Kowalski. Ale według OSR - Oceny Skutków Regulacji zmiana będzie dotyczyła 52 tys. osób. Można powiedzieć, że w Polsce mamy różne systemy wynagradzania pracowników. Jedni podlegają pod standardowe minimalne wynagrodzenie za pracę, które obowiązuje od 1 stycznia danego roku, inni pracujący w oświacie mają inne zasady, podobnie jak pracownicy służb mundurowych, budżetówki szeroko rozumianej czy służby zdrowia. Wszystko zależy więc od specyfiki pracy i podwyżki ustalanej przez rząd, no i oczywiście tego ile pieniędzy jest w budżecie.

Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Podstawa prawna

Podstawą prawną do podwyżki minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca 2026 r. jest: art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 37 i 203)

Ważne Chodzi o projekt z dnia 27.04.2026 r. ROZPORZĄDZENIA MINISTRAZDROWIA z dnia ………… 2026 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. PROJEKT DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

Zatem 1 lipca to data, na którą z uwagą czeka środowisko medyczne. Właśnie wtedy wchodzi w życie coroczna waloryzacja wynagrodzeń. Tym razem Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, który bezpośrednio wpłynie na pensje lekarzy i lekarzy dentystów kształcących się w trybie rezydentury. Znamy już szczegóły dotyczące tego, jak bardzo wzrosną stawki i od jakich czynników będzie zależeć ostateczna kwota na koncie każdego z rezydentów.

Zgodnie z informacjami płynącymi z resortu zdrowia, krąg beneficjentów nadchodzących zmian jest szeroki i jasno określony. Podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego będą kwalifikować się wszyscy lekarze oraz lekarze dentyści, którzy aktualnie odbywają specjalizację w ramach rezydentury. Ostateczna stawka nie będzie jednak jednakowa dla każdego z nich. Z projektu rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego wynika, że o wysokości pensji decydować będą dwa kluczowe czynniki:

wybór priorytetowej dziedziny medycyny,

rok specjalizacji, na którym aktualnie kształci się dany medyk.

Aktualnie obowiązuje jeszcze ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury. Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2024 r. poz. 1287 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619 i 769) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:

1) anestezjologia i intensywna terapia,

2) chirurgia dziecięca,

3) chirurgia ogólna,

4) chirurgia onkologiczna,

5) choroby wewnętrzne,

6) choroby zakaźne,

7) geriatria,

8) hematologia,

9) kardiologia dziecięca,

10) medycyna paliatywna,

11) medycyna ratunkowa,

12) medycyna rodzinna,

13) neonatologia,

14) neurologia,

15) neurologia dziecięca,

16) onkologia i hematologia dziecięca,

17) onkologia kliniczna,

18) patomorfologia,

19) pediatria,

20) psychiatria,

21) psychiatria dzieci i młodzieży,

22) radioterapia onkologiczna,

23) stomatologia dziecięca

– w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 10 711 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 11 685 zł.

§ 2. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 9737 zł, po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 10 030 zł.

§ 3. Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2026 r. poz. 37 i 203). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ustawą, w 2026 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia koniecznej podwyżki, jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza lub lekarza dentysty bez specjalizacji (1,19) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 r. (8903,56 zł). W związku z tym, w bieżącym roku wynosi ono 10 595,24 zł. Przepis art. 16j ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje, że wynagrodzenia rezydentów są kształtowane w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od wybranej dziedziny medycyny. Na dzień 1 lipca 2026 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego kwalifikują się wszyscy lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w trybie rezydentury. W związku z powyższym ustalenie nowych wysokości wynagrodzeń zasadniczych rezydentów nastąpi w oparciu o zwiększenie najniższego wynagrodzenia lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury w zwykłej dziedzinie medycyny w pierwszych dwóch latach szkolenia, w oparciu o przepisy ustawy. Jednocześnie, dla zachowania przewidzianego ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty rzeczywistego różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe, przyjęto, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń zastosowane zostaną dodatkowo analogiczne mnożniki, jak w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 812):

1) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0;

2) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03;

3) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,1;

4) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,2.

Z uwagi na zmiany na liście priorytetowych dziedzin medycyny, wprowadzone w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1134), dla lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji przed dniem 1 lipca 2020 r. utrzymuje się w mocy prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w trybie rezydentury. Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na sytuację mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 4 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36).

Podsumowując, czekamy na ostateczną wersję rozporządzenia. Ktoś zapyta - czemu tyle zarabiają? Jak czytamy w OSR czytamy:

Regulacja będzie miała jedynie ograniczony wpływ w obszarze „zdrowie”, gdyż zwiększając wysokości wynagrodzeń zasadniczych może przyczynić się do wzrostu zainteresowania odbywaniem określonych specjalizacji w trybie rezydentury i w ten sposób w przyszłości poprawić dostępność lekarzy specjalistów.

Pismo konsultacyjne RKR.0210.1.2026.JG - przez 30 dni można składać uwagi

Warszawa, 04 maja 2026, według rozdzielnika stosownie do postanowień § 36 ust. 1 i § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2026 r. poz. 404)uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (numer w wykazie prac legislacyjnych MZ 1900). W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do przedmiotowego projektu, w terminie 30 dni w wersji elektronicznej umożliwiającej edytowanie tekstu na adres: dep-rkm@mz.gov.pl. Z wyrazami szacunku z upoważnienia Ministra Zdrowia Katarzyna Kęcka Podsekretarz Stanu /dokument podpisany elektronicznie