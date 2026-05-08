Strona główna » Kadry » Inne formy zatrudnienia » Młodociani, niepełnosprawni, bezrobotni » Wynagrodzenie 2026: od czerwca będzie podwyżka. Ile minimum może otrzymać młodociany pracownik?

Wynagrodzenie 2026: od czerwca będzie podwyżka. Ile minimum może otrzymać młodociany pracownik?

08 maja 2026, 15:28
Emilia Panufnik
Ile wynosi wynagrodzenie młodocianego pracownika w 2026 r.? Kolejna podwyżka wynagrodzenia już w czerwcu. Jakie jest minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego, a jakie na umowie o prace lekkie?

 Młodociany pracownik – od ilu lat?

Młodociany pracownik to osoba od 15. do 17. roku życia. Zasadą jest więc możliwość zatrudniania osób w wieku od 15. lat wzwyż. Przepisy prawa pracy chronią tak młodych pracowników. W stosunku do nich należy przestrzegać przepisów szczególnych. Ukończenie 18. roku życia skutkuje osiągnieciem pełnoletności, a więc pracownik przestaje być młodociany, co pozwala na stosowanie ogólnych przepisów prawa pracy. Jeśli jednak osoba kończy 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym ukończyła tę szkołę. Zastrzega się również, że osiągnięcie pełnoletności przed ukończeniem nauki zawodu, powoduje kończenie tej nauki na warunkach określonych dla młodocianych.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w 2026 roku

Jakie minimalne wynagrodzenie obowiązuje w przypadku zatrudnienia pracownika młodocianego? Wszystko to zależy od tego, na podstawie jakiej umowy doszło do nawiązania stosunku pracy. Prawo pracy wyróżnia bowiem dwa rodzaje umów o pracę z młodocianymi: umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz umowa o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Z pracownikiem młodocianym można zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przy czym wyróżnia się dwa rodzaje przygotowania zawodowego: nauka zawodu i  przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Umowa o pracę zawarta z młodocianym powinna zawierać m.in. wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego określa § 19 i § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Minimalne wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe podlewa waloryzacji z każdym kolejnym kwartałem. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania określa stosunek procentowy wynagrodzenia do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. W celu określenia minimalnej wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi młodocianemu konieczna jest więc wysokość przeciętnego wynagrodzenia podawana w komunikatach Prezesa GUS. 

W pierwszym roku nauki zawodu jest to nie mniej niż 8% średniego wynagrodzenia, w drugim roku nauki zawodu jest to nie mniej niż 9% średniego wynagrodzenia, a w trzecim roku nauki zawodu to nie mniej niż 10% średniego wynagrodzenia. Wartości te obowiązują od 1 września 2023 roku. Wcześniej były równe 5%,6% i 7%.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego do 28 lutego 2026 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale podaje Prezes GUS za pośrednictwem komunikatu publikowanego w Monitorze Polski. Od 1 grudnia 2025 roku do 28 lutego 2026 r. obowiązywał Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (M.P. 2025 poz. 1148). Zgodnie z komunikatem średnie wynagrodzenie wynosiło 8771,70 zł.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie młodocianego od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%)

701,74 zł

II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%)

789,50 zł

III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%)

877,17 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

614,02 zł

Wynagrodzenie pracownika młodocianego do 31 maja 2026 r.

Kolejny Komunikat Prezesa GUS dotyczył przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. Wyniosło ono 9 197,79 zł. Od tej kwoty wyliczane było wynagrodzenie młodocianych na kolejny okres czyli od 1 marca do 31 maja 2026 r. Jeszcze do końca lutego 2026 roku wynagrodzenie młodocianego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wynosiło nie mniej niż 701,74 zł w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 789,50 zł w drugim roku nauki i 877,17 zł w trzecim roku nauki. Wynagrodzenie pracownika młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy wynosiło nie mniej niż 614,02 zł.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie młodocianego od 1 marca do 31 maja 2026 r.

I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (8%)

735,82 zł

II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (9%)

827,80 zł

III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (10%)

919,78 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (7%)

643,85 zł

Od 1 marca do 31 maja 2026 roku wynagrodzenie w pierwszym roku nauki zawodu wynosi 735,82 zł, w drugim roku nauki zawodu - 827,80 zł, a w trzecim - 919,78 zł. Natomiast za przyuczanie do wykonywania określonej pracy należało się wynagrodzenie w wysokości 643,85 zł. Są to kwoty brutto.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego od czerwca do sierpnia 2026 r.

Nie ma jeszcze kolejnego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z maja 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2026 r. Należy spodziewać się go w najbliższych dniach. Wówczas podamy kwoty minimalnego wynagrodzeniach młodocianych w sezonie letnim.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego 2026 - prace lekkie

Wynagrodzenie młodocianego pracownika, który wykonuje pracę na podstawie umowy o prace lekkie nie podlega niniejszym kwotom. Stosuje się w tym przypadku ogólnie obowiązujące w 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę – od stycznia do grudnia jest to 4806,00 zł brutto.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dziennik Ustaw z 2018, poz. 2010)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 1148)

Od ilu lat można pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek
08 maja 2026

Od ilu lat można legalnie pracować? Kodeks pracy wskazuje konkretny wiek - młodociany to osoba od 15. do 18. roku życia, ale czy można pracować wcześniej? Jakie są zasady prawa pracy w tym zakresie?
Co za wsparcie z ZUS dla Osób z Niepełnosprawnościami - już jest! [ważny komunikat z ZUS z 8 maja 2026]
08 maja 2026

W dniu 8 maja 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował istotny komunikat dotyczący wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowym elementem wydarzenia inauguracyjnego było zaprezentowanie nowego informatora pt. „Wsparcie na każdym etapie życia. Przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów”. Publikacja ta, będąca efektem współpracy z takimi instytucjami jak CIOP-PIB, PFRON, NFZ czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, systematyzuje wiedzę o dostępnej pomocy. Przewodnik został podzielony na sekcje dedykowane poszczególnym grupom wiekowym, obejmując w nich zagadnienia edukacji, ochrony zdrowia, wsparcia finansowego oraz kwestii prawnych.
Najniższa krajowa i stawka godzinowa 2026 i 2027 r.
08 maja 2026

Na umowie o pracę najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Na umowie zlecenie obowiązuje najniższa stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Ile wychodzi netto dla zleceniobiorcy? Porównując, jak najniższa stawka zmieniała się na przestrzeni lat, można oszacować, ile wyniesie w 2027 r. Zależy to również od kilku czynników.

Coraz więcej seniorów nie rezygnuje z pracy. Dlaczego emeryci wybierają biuro zamiast kanapy?
08 maja 2026

Rosnąca liczba emerytów dorabiających do świadczeń obnaża słabości systemu - czytamy w „Rz". Dla jednych seniorów to sposób na dodatkowy dochód, dla innych - okazja do życia towarzyskiego i aktywności. Eksperci ostrzegają jednak, że dorabianie do emerytury nie zawsze rozwiązuje problem niskich świadczeń w dłuższej perspektywie.
Podwyżka wynagrodzeń już od 1 lipca 2026 r. Minimalne wynagrodzenie wyniesie od 10 595,24 do 12 714,29 zł [projekt] w zależności od stażu. Kto tyle zarobi? Czy w 2027 i 2028 też planowane są podwyżki?
08 maja 2026

To pewne: od 1 lipca 2026 r. rusza nowa fala podwyżek wynagrodzeń w Polsce (o ok. 1000 zł), a kolejne planowane są na następne lata! Dzięki corocznej waloryzacji minimalna pensja wyniesie od 10 595,24 zł do 12 714,29 zł (w zależności od stażu). Cel? Ochrona przed inflacją i docenienie rangi zawodu. Na ostateczne kwoty czekamy, ale najważniejsze pytanie brzmi: kto może liczyć na takie zarobki?
ZUS: na te choroby najczęściej chorują Polacy. Coraz dłuższe zwolnienia lekarskie
08 maja 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informacje dotyczące zwolnień lekarskich w 2025 roku. Okazuje się, że ZUS zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, które skutkowały w sumie 290,5 mln dniami absencji w pracy – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r. ZUS podał też najczęstsze choroby, które powodowały wystawienie zwolnień lekarskich.
Zawód listonosz [WYWIAD]
07 maja 2026

Zawód listonosz - jak zmienia się charakter pracy wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie? Jakich umiejętności dziś wymaga się od listonosza? Czy ten zawód ma przyszłość? Na pytania odpowiada pan Adam, listonosz Speedmail.

Ochrona przedemerytalna a art. 53 Kodeksu pracy. Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
07 maja 2026

Czy ochrona przedemerytalna chroni nawet w przypadku długiej choroby pracownika? Kiedy pracodawca może zastosować art. 53 Kodeksu pracy? Kiedy kończy się tarcza ochronna przed wypowiedzeniem umowy?
W tym roku przechodzę na emeryturę. Ile urlopu mi przysługuje?
07 maja 2026

Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Mój staż pracy wynosi 40 lat. W każdym roku kalendarzowym przysługuje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego. W tym roku przechodzę na emeryturę w lipcu. Ile urlopu mi przysługuje?
