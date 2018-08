Jak wyliczyć kwotę zasiłku macierzyńskiego pracownicy, która łączy urlop rodzicielski z pracą

Jak prawidłowo wyliczyć kwotę zasiłku macierzyńskiego pracownicy, która łączy urlop rodzicielski z pracą

Problem

Jedna z naszych pracownic, zatrudniona na 3/4 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 4800 zł, przebywa na urlopie rodzicielskim. Od 1 lipca 2018 r. zamierza łączyć ten urlop z pracą wykonywaną na 1/2 etatu przez okres 8 tygodni. Jak obliczyć przysługujący jej zasiłek za ten czas (pracownica otrzymuje 80% podstawy jego wymiaru)? - pyta Czytelnik z Bełchatowa.

Rada

Wysokość zasiłku macierzyńskiego należy pomniejszyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym Państwa pracownica będzie wykonywać pracę i jednocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego. Stawka dzienna zasiłku powinna zostać obniżona o 2/3. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W przypadku gdy ubezpieczony będący pracownikiem łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego należy obniżyć. Wielkość tego obniżenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym ubezpieczony wykonuje pracę w czasie korzystania z tego urlopu. Należy zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie zmienia się podstawa wymiaru zasiłku - nie należy jej przeliczać. Jest tak, ponieważ podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli pomiędzy okresami pobierania zasiłków (zarówno tego samego, jak i innego rodzaju) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe (art. 43 ustawy zasiłkowej). Wysokość zasiłku macierzyńskiego powinna więc zostać obniżona o tę część, która wynika z podzielenia wymiaru czasu pracy podjętej w czasie urlopu rodzicielskiego przez wymiar czasu pracy wykonywanej przed urlopem rodzicielskim, a wcześniej przed urlopem macierzyńskim.

Zatem należy proporcjonalnie obniżyć wysokość zasiłku, tj. jego stawki dziennej, stosownie do wymiaru czasu pracy (po obniżeniu), w jakim Państwa pracownica będzie wykonywać pracę w czasie urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński zostanie zmniejszony o 2/3 (wysokość etatu po zmianie należy podzielić przez wysokość etatu przed zmianą, tj. 1/2 : 3/4 = 2/3).

PRZYKŁAD

Podstawa wymiaru zasiłku pracownicy, o której mowa w problemie, wynosi 4141,92 zł (4800 zł po pomniejszeniu o składki finansowane przez ubezpieczoną - 13,71%), a stawkę dzienną zasiłku stanowi kwota 110,45 zł [138,06 zł (4141,92 zł : 30) × 80%]. Aby obliczyć zasiłek macierzyński za lipec 2018 r., dzienną 80% stawkę zasiłku należy obniżyć proporcjonalnie do aktualnego wymiaru czasu pracy, tj. o 73,63 zł (110,45 zł × 2/3 = 73,63 zł). Stawka dzienna zasiłku (80%) po obniżeniu wynosi 36,82 zł (110,45 zł - 73,63 zł = 36,82 zł). Pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za lipiec 2018 r. w wysokości 1141,42 zł (36,82 zł × 31 dni), a za okres 8 tygodni łączenia pracy na 1/2 etatu z urlopem rodzicielskim × 2061,92 zł (56 dni × 36,82 zł). Przysługujące pracownicy wynagrodzenie za pracę w wymiarze obniżonym do 1/2 etatu również należy odpowiednio obniżyć. Wynagrodzenie w kwocie 4800 zł zostało bowiem ustalone w umowie o pracę za 3/4 etatu. Natomiast od 1 lipca 2018 r. ta część etatu zostanie podzielona na pracę i pobieranie zasiłku macierzyńskiego jednocześnie w czasie trwającego urlopu rodzicielskiego. Za pracę w wymiarze 1/2 etatu pracownicy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3200 zł [(4800 zł × 1/2) : 3/4 = 3200 zł]. Pracownicy przysługuje:

za lipiec 2018 r.: zasiłek macierzyński - 1141,42 zł (36,82 zł × 31 dni łączenia pracy z urlopem rodzicielskim) oraz wynagrodzenie za pracę - 3200 zł,

za sierpień 2018 r.: zasiłek macierzyński - 1583,20 zł, tj.:

- 920,50 zł (36,82 zł × 25 dni łączenia pracy z urlopem rodzicielskim),

- 662,70 zł (110,45 zł × 6 dni przebywania wyłącznie na urlopie rodzicielskim).

Należy przypomnieć, że ubezpieczona, która urodziła dziecko albo przyjęła dziecko na wychowanie, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

32 tygodni (224 dni) - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie/przyjęcia jednego dziecka na wychowanie,

34 tygodni (238 dni) - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie/przyjęcia więcej niż jednego dziecka na wychowanie.

Ubezpieczony będący pracownikiem, pobierający zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego następuje na pisemny wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. We wniosku pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy. W takim przypadku należy obniżyć zasiłek macierzyński. Miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku ubezpieczonej będącej pracownicą, która w terminie 21 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (32 tygodnie w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie), wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego (i jednocześnie okres pobierania zasiłku macierzyńskiego za ten urlop) dla pracownika, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Wydłużenie to nie może przekraczać:

64 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

68 tygodni - w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

