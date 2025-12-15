REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Elektroniczne zwolnienie lekarskie » Z jakich powodów najczęściej wystawia się zwolnienia lekarskie? [Dane ZUS]

Z jakich powodów najczęściej wystawia się zwolnienia lekarskie? [Dane ZUS]

15 grudnia 2025, 06:20
zwolnienia lekarskie statystyki dane zus
Zwolnienia lekarskie - statystyki, dane zus
Shutterstock

Dane ZUS pokazują, z jakich powodów najczęściej wystawia się zwolnienia lekarskie. Kto najczęściej chodzi na L4? Jak długo trwa średnio zwolnienie lekarskie?

rozwiń >

Najczęstsze powody zwolnienia lekarskiego

Dane, które otrzymaliśmy od ZUS dotyczą 2024 r. Zwolnienia lekarskie zostały wówczas wystawione z powodu:

  1. Chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 17,4 proc. (w 2023 r. – 17,0 proc.), 41,8 mln dni,
  2. Chorób układu oddechowego – 13,7 proc. (w 2023 r. – 14,5 proc.), 33,0 mln dni,
  3. Urazów, zatruć – 13,5 proc. (w 2023 r. – 13,4 proc.), 32,5 mln dni,
  4. Ciąży, porodu i połogu – 13,3 proc. ogółu liczby dni absencji (w 2023 r. – 14,2 proc.), 31,8 mln dni absencji chorobowej,
  5. Zaburzeń psychicznych – 12,6 proc. (w 2023 r. – 11,0 proc.), 30,3 mln dni,
  6. COVID-19 – 0,7 proc. (w 2023 r. – 1,1 proc.), 1,7 mln dni absencji.

Ile zwolnień lekarskich wystawia się rocznie?

  • Zwolnienia lekarskie wystawione w 2024 r: 22,1 mln E-ZLA, wystawionych na 240 mln dni
  • Zwolnienia lekarskie wystawione w 2023 r: 21,9 mln E-ZLA, wystawionych na 222 mln dni
  • Zwolnienia lekarskie wystawione w 2022 r: 21,8 mln E-ZLA, wystawionych na 239 mln dni
  • Zwolnienia lekarskie wystawione w 2021 r: 20,4 mln E-ZLA, wystawionych na 249 mln dni

Kto częściej przebywa na zwolnieniu - kobiety czy mężczyźni?

- Panie biorą zwolnienia lekarskie nieco częściej niż mężczyźni i jest to, jak pokazują statystyki, trend stały – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka dodaje, że ich jest to pośrednio związane z absencją kobiet w ciąży. Zazwyczaj odsetek wystawionych kobietom zaświadczeń lekarskich wynosi ponad 55,5 proc. W 2022 r. wyniósł – 55,5 proc, w 2023 r. – 55,7 proc, a w 2024 r. – 55,5 proc ogółu zaświadczeń.

Według rzeczniczki, w minionym 2024 roku na 22,1 mln wystawionych „chorobowych”, 12,2 mln wzięły kobiety a 9,8 mln – mężczyźni. Zarówno panie, jak i panowie najczęściej brali krótkie, do 6 dni, zwolnienia lekarskie. Lekarze wystawili ich 10,6 mln.

Ile wynosi długość zwolnienia lekarskiego?

Przeciętna długość zwolnienia w 2024 r. to 10,83 dnia, w tym 10,6 dnia dla mężczyzn i 10,9 dnia dla kobiet. Podobnie było w 2023 roku, natomiast rok wcześniej w 2022 roku przeciętna długość „chorobowego” mężczyzn wnosiła 10,6 dnia, kobiet 11,2. - W porównaniu 2024 roku z 2021 r. wzrosła liczba wystawionych zwolnień, ale za to zmalała ilość dni, na które „chorobowe” zostały wystawione – opowiada Kowalska-Matis. Rzeczniczka dodaje, że prawie 50 proc. wszystkich zwolnień to krótkie, wystawione do 6 dni. (48,7 proc. kobiety, 45,3 proc. mężczyźni). - Z roku na rok wzrastają kwoty wypłaconych przez nas zasiłków chorobowych, co wynika ze wzrostu wynagrodzeń, jakie dostają pracownicy - wyjaśni Iwona Kowalska-Matis.

Ile zasiłku chorobowego wypłaca się rocznie?

Wypłaty z tytułu zasiłku chorobowego: 2024 – 31,0 mld zł, 2023 - 27,7 mld zł, 2022 - 25,5 mld zł.

Choroba własna a opieka nad inną osobą

W minionym roku najczęściej zaświadczenia lekarskie były wystawiane z powodu choroby własnej. W porównaniu z rokiem 2023 w 2024 roku wzrosła zarówno liczba zaświadczeń lekarskich o 1,2 proc., jak i liczba dni absencji chorobowej o 1,0 proc.

2,9 mln e-ZLA wystawili lekarze z tytułu opieki nad dzieckiem na łączną liczbę 11,2 mln dni. W porównaniu do 2023 r. liczba zaświadczeń wzrosła o 2,6 proc, a liczba dni absencji chorobowej zmalała o 0,1 proc.

0,5 mln zaświadczeń zostało wystawionych z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny, liczba dni absencji chorobowej wyniosła 2,5 mln dni. W porównaniu z rokiem poprzednim był to wzrost zarówno liczby dni z tego tytułu o 4,2proc., jak i liczby zaświadczeń o 8,6 proc.

W 2024 r. przeważały zaświadczenia lekarskie wystawione na okres od 1 do 5 dni, ich udział wyniósł 42,9 proc. ogółu zaświadczeń lekarskich (w tym 7,5 proc. to zaświadczenia jednodniowe). Zaświadczenia wystawione na okres niezdolności od 11 do 30 dni stanowiły 29,6 proc. W porównaniu z 2023 r. zwiększył się udział zwolnień wystawianych do 5 dni z 42,2 proc. do 42,9 proc., w tym zaświadczeń jednodniowych z 6,6 proc. do 7,5 proc. Zmalał natomiast odsetek zwolnień o długości od 6 do 10 dni z 23,1 proc. do 22,3 proc. Zaświadczenia o długości absencji od 11 do 30 dni pozostały na tym samym poziomie - 29,6 proc. Oznacza to, że w 2024 roku wzrósł odsetek zaświadczeń lekarskich o długości do 5 dni o 0,7 punktu procentowego, a zmalał odsetek zaświadczeń lekarskich o długości od 6 do 10 dni o 0,8 punktu procentowego. Najczęściej na „chorobowym” są osoby w wieku 30 – 39 lat, w minionym roku w tym przedziale wiekowym lekarze wystawili 26,4 proc. wszystkich zwolnień.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
Kadry
Inspektorzy pracy jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy
12 gru 2025

Planowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy stanowi istotny punkt zwrotny dla polskiego rynku pracy, znacząco wpływając na sposób funkcjonowania współpracy B2B oraz umów zlecenia. Czy i jak zmieni się sytuacja setek tysięcy zatrudnionych i czy dojdzie do tego, że Inspektorzy pracy będą jak sądy pracy - będą mogli ustalić stosunek pracy?
Miesięczna premia 500 plus też od 1 stycznia 2026 r.: sprawdź czy Tobie się należy
14 gru 2025

Jak się okazało pod koniec 2025 r. przemyślane premie to nie tylko koszt, a inwestycja w ludzi, w tym w zadowolenie pracownika i satysfakcje pracodawcy. W erze rynku pracownika, gdzie brakuje rąk do pracy, taki bonus - jak premia 500 plus, miesięcznie do wynagrodzenia, motywuje pracowników. Pracodawcy: analizujcie ryzyka, konsultujcie z PIP, wprowadzajcie dodatkowe premie motywacyjne, a pracownicy: wnioskujcie o wdrożenie premii w 2026 r. jeśli jeszcze jej nie ma w Waszym miejscu pracy. Takie 500 plus razy 12 miesięcy da nawet rocznie - w 2026 r. dodatkowe 6000 zł. do wynagrodzenia.
Zmiany w Karcie Nauczyciela od 13.12.2025 r. Najnowszą ustawę komentuje NSZZ „Solidarność” Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania. Koniec z jednostronnością w sprawie dodatków czy godzin ponadwymiarowych - od teraz w mocy UZP
11 gru 2025

Redakcja Infor zgłosiła się do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z prośbą o komentarz do najnowszych zmian wdrożonych w Karcie Nauczyciela. Zmiany wchodzą w życie 13 grudnia 2025 r. a same przepisy mają ogromny wpływ na sytuację prawną i zatrudnieniową nauczycieli. Poniżej prezentujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy bezpośrednio od NSZZ "Solidarność", z której wynika m.in., że wprowadzono nowy, znacznie silniejszy mechanizm kształtowania warunków pracy w oświacie, który w wielu miejscach może zastąpić lub ograniczyć znaczenie dotychczasowych regulaminów wynagradzania nauczycieli przyjętych przez JST lub ministerstwa. Czy w szkołach będzie więc rewolucja regulacji wewnętrznych (UZP) a nauczyciele będę mogli domagać się więcej?
Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity
11 gru 2025

Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 roku wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 roku podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce.

Od 1 stycznia 2026 r. dla wszystkich na zleceniu czy JDG - 3 miesięczne okresy wypowiedzenia w związku z nową ustawą o stażach? Problematyka wypowiedzenia umowy o pracę na granicy wejścia rygoru 3-miesięczngo terminu wypowiedzenia
14 gru 2025

W praktyce biznesowej firm bardzo często pojawia się problem ustalenia prawidłowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy pracownik „wchodzi” w 3-letni staż zatrudnienia już w trakcie biegu wypowiedzenia. Powoduje to liczne wątpliwości po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników. Co więcej, od 1 stycznia 2026 r. dla niektórych zaczną obowiązywać dłuższe okresy wypowiedzenia w związku z nową ustawą o zaliczaniu okresów pracy na różnych podstawach do stażu pracy.
Ci rodzice mogą odzyskać utracone uprawnienia. Jest ważny krok Sejmowej Komisji w tej sprawie
12 gru 2025

W Sejmie zapadła ważna decyzja, która może odmienić sytuację wielu polskich rodzin. Komisja do Spraw Petycji podjęła działania dotyczące grupy rodziców, którzy przez lata czuli się pokrzywdzeni przez obowiązujące przepisy. Czy czekają nas istotne zmiany w prawie pracy? Ministerstwo Rodziny zostało wezwane do zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.
11 gru 2025

Przywykliśmy myśleć o Karcie Dużej Rodziny (KDR) głównie jako o katalogu ulg – tańsze bilety, rabaty na zakupy, ulgi czy bezpłatne wejścia do parków narodowych. W praktyce KDR działa jednak szerzej: w wielu miejscach daje pierwszeństwo w dostępie do usług publicznych, również w 2026 r. istotnie wpływa na sytuację posiadaczy KDR na rynku pracy.
Czy ZUS „konfiskuje” oszczędności emerytalne Polaków? RPO interweniuje w sprawie emerytur i rent do MRPiPS
11 gru 2025

W piśmie skierowanym do Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Marcin Wiącek pyta wprost, czy resort dostrzega potrzebę nowelizacji przepisów, które obecnie narażają seniorów i nie tylk na utratę oszczędności życia z powodu biurokratycznych terminów i niejasnych interpretacji. Jak to możliwe, że emerytury czy renty są tak zaniżane? Czy ZUS może dalej tak postępować? Odpowiedź MRPiPS może zadecydować o losach tysięcy przyszłych emerytów.

Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
10 gru 2025

Menedżer, który próbuje ogarnąć zespół na podstawie arkuszy z grafikiem, papierowej listy obecności i maili o nadgodzinach, zwykle widzi tylko fragment prawdziwej sytuacji. Trudno wtedy odpowiedzieć na proste pytania: czy grafik pracy jest ułożony zgodnie z przepisami, kto faktycznie jest dziś dostępny, jak rozliczyć nadgodziny i czy ewidencja czasu pracy obroni się przy kontroli PIP. Nowe raporty czasu pracy w systemie RCPonline zbierają te informacje w jednym miejscu – w kolejnych częściach pokażemy pięć typowych problemów menedżera i konkretne widoki raportowe, które pomagają je rozwiązać bez żonglowania plikami.
Testy psychologiczne w rekrutacji pracowników. Co mierzą i jak pomagają tworzyć duże zespoły w krótkim czasie
10 gru 2025

W branży BPO (Business Process Outsourcing) rekrutacja często przyjmuje formę operacji masowej. Tworzenie zespołów liczących 8–10 osób w jednym procesie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów kompetencyjnych i kulturowych, to jedno z najtrudniejszych zadań HR w tej branży. W tym kontekście rośnie znaczenie testów psychologicznych i narzędzi diagnostycznych, które wspierają proces selekcji nie tylko pod kątem wiedzy czy doświadczenia, ale również – a może przede wszystkim – dopasowania do specyfiki pracy zespołowej i środowiska usługowego.
