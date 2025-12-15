Z jakich powodów najczęściej wystawia się zwolnienia lekarskie? [Dane ZUS]

rozwiń >

Najczęstsze powody zwolnienia lekarskiego

Dane, które otrzymaliśmy od ZUS dotyczą 2024 r. Zwolnienia lekarskie zostały wówczas wystawione z powodu:

Chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 17,4 proc. (w 2023 r. – 17,0 proc.), 41,8 mln dni, Chorób układu oddechowego – 13,7 proc. (w 2023 r. – 14,5 proc.), 33,0 mln dni, Urazów, zatruć – 13,5 proc. (w 2023 r. – 13,4 proc.), 32,5 mln dni, Ciąży, porodu i połogu – 13,3 proc. ogółu liczby dni absencji (w 2023 r. – 14,2 proc.), 31,8 mln dni absencji chorobowej, Zaburzeń psychicznych – 12,6 proc. (w 2023 r. – 11,0 proc.), 30,3 mln dni, COVID-19 – 0,7 proc. (w 2023 r. – 1,1 proc.), 1,7 mln dni absencji.

Ile zwolnień lekarskich wystawia się rocznie?

Zwolnienia lekarskie wystawione w 2024 r: 22,1 mln E-ZLA, wystawionych na 240 mln dni

Zwolnienia lekarskie wystawione w 2023 r: 21,9 mln E-ZLA, wystawionych na 222 mln dni

Zwolnienia lekarskie wystawione w 2022 r: 21,8 mln E-ZLA, wystawionych na 239 mln dni

Zwolnienia lekarskie wystawione w 2021 r: 20,4 mln E-ZLA, wystawionych na 249 mln dni

Kto częściej przebywa na zwolnieniu - kobiety czy mężczyźni?

- Panie biorą zwolnienia lekarskie nieco częściej niż mężczyźni i jest to, jak pokazują statystyki, trend stały – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka dodaje, że ich jest to pośrednio związane z absencją kobiet w ciąży. Zazwyczaj odsetek wystawionych kobietom zaświadczeń lekarskich wynosi ponad 55,5 proc. W 2022 r. wyniósł – 55,5 proc, w 2023 r. – 55,7 proc, a w 2024 r. – 55,5 proc ogółu zaświadczeń.

Według rzeczniczki, w minionym 2024 roku na 22,1 mln wystawionych „chorobowych”, 12,2 mln wzięły kobiety a 9,8 mln – mężczyźni. Zarówno panie, jak i panowie najczęściej brali krótkie, do 6 dni, zwolnienia lekarskie. Lekarze wystawili ich 10,6 mln.

Ile wynosi długość zwolnienia lekarskiego?

Przeciętna długość zwolnienia w 2024 r. to 10,83 dnia, w tym 10,6 dnia dla mężczyzn i 10,9 dnia dla kobiet. Podobnie było w 2023 roku, natomiast rok wcześniej w 2022 roku przeciętna długość „chorobowego” mężczyzn wnosiła 10,6 dnia, kobiet 11,2. - W porównaniu 2024 roku z 2021 r. wzrosła liczba wystawionych zwolnień, ale za to zmalała ilość dni, na które „chorobowe” zostały wystawione – opowiada Kowalska-Matis. Rzeczniczka dodaje, że prawie 50 proc. wszystkich zwolnień to krótkie, wystawione do 6 dni. (48,7 proc. kobiety, 45,3 proc. mężczyźni). - Z roku na rok wzrastają kwoty wypłaconych przez nas zasiłków chorobowych, co wynika ze wzrostu wynagrodzeń, jakie dostają pracownicy - wyjaśni Iwona Kowalska-Matis.

Ile zasiłku chorobowego wypłaca się rocznie?

Wypłaty z tytułu zasiłku chorobowego: 2024 – 31,0 mld zł, 2023 - 27,7 mld zł, 2022 - 25,5 mld zł.

Choroba własna a opieka nad inną osobą

W minionym roku najczęściej zaświadczenia lekarskie były wystawiane z powodu choroby własnej. W porównaniu z rokiem 2023 w 2024 roku wzrosła zarówno liczba zaświadczeń lekarskich o 1,2 proc., jak i liczba dni absencji chorobowej o 1,0 proc.

2,9 mln e-ZLA wystawili lekarze z tytułu opieki nad dzieckiem na łączną liczbę 11,2 mln dni. W porównaniu do 2023 r. liczba zaświadczeń wzrosła o 2,6 proc, a liczba dni absencji chorobowej zmalała o 0,1 proc.

0,5 mln zaświadczeń zostało wystawionych z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny, liczba dni absencji chorobowej wyniosła 2,5 mln dni. W porównaniu z rokiem poprzednim był to wzrost zarówno liczby dni z tego tytułu o 4,2proc., jak i liczby zaświadczeń o 8,6 proc.