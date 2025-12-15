REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » ZUS ogłasza: od stycznia 2026 r. ZUS rozszerza tą usługę. Co, kiedy i dla kogo?

ZUS ogłasza: od stycznia 2026 r. ZUS rozszerza tą usługę. Co, kiedy i dla kogo?

15 grudnia 2025, 11:40
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS, budynek
ZUS ogłasza: od stycznia 2026 r. ZUS rozszerza tą usługę. Co, kiedy i dla kogo?
Chcesz sprawnie załatwić sprawę w ZUS? Zarezerwuj wcześniej wizytę w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2026 roku rozszerza usługę w swoich placówkach i zachęca klientów do kontaktu online. Na co można liczyć?

Rezerwacja wizyt w ZUS – wygoda, oszczędność czasu i większy komfort dla klientów

Chcesz sprawnie załatwić sprawę w ZUS? Zarezerwuj wcześniej wizytę w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2026 roku rozszerza usługę rezerwacji wizyt w swoich placówkach i zachęca klientów do kontaktu online.

Rezerwacja wizyt w ZUS to rozwiązanie dostępne od ponad 10 lat. Przez ten czas liczba osób, które z wyprzedzeniem umawiają się na wizyty, stale rośnie. W ten sposób można skorzystać z porady specjalistów bez czekania do stanowiska obsługi.

– Chcemy, by klienci korzystali z systemu rezerwacji wizyt w placówkach i by taki sposób obsługi stał się regułą. Klient samodzielnie wybiera placówkę, dogodny termin spotkania, co pozwala mu lepiej zaplanować dzień. Dlatego zdecydowaliśmy się promować tę usługę we wszystkich naszych placówkach i od stycznia 2026 roku będziemy systematycznie zwiększać wykorzystanie wizyt rezerwowanych – mówi dyrektor Departamentu Relacji z Klientami Magdalena Mazur-Wolak.

Jakie są zalety rezerwacji wizyt

Klienci korzystający z takich rozwiązań podkreślają, że to oszczędność czasu, ponadto nie muszą przebywać w zatłoczonych miejscach. Dla wielu osób – zwłaszcza starszych lub ze szczególnymi potrzebami – oczekiwanie w kolejce bywa uciążliwe.

Działania promujące usługę rezerwacji były prowadzone pilotażowo w kilku jednostkach w Polsce. W Poznaniu i Wałbrzychu już ponad 90 procent klientów przychodzi do ZUS wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty.

Jakie są korzyści ze zmiany usługi w ZUS?

Korzyści z rezerwacji wizyt są następujące:

  • spersonalizowana obsługa –doradca może się przygotować do obsługi klienta i ma dla niego czas;
  • możliwość ustalenia dogodnego terminu wizyty;
  • przewidywalny czas oczekiwania na obsługę;
  • jasne informacje o terminie i miejscu wizyty;

Jak można się umówić na wizytę w placówce w ZUS?

Obecnie wizytę stacjonarną w ZUS można zarezerwować:

  1. przez swój profil na PUE/eZUS;
  2. telefonicznie w najbliższym oddziale ZUS (numery są podane na stronie www.zus.pl w zakładce „Zarezerwuj wizytę” -> „Wizyta w placówce”;
  3. podczas wizyty w placówce ZUS, np. na stanowisku Informacji ogólnej/Dziennika podawczego lub na stanowisku komputerowym dla klientów.

E-wizyta w ZUS?

Ważne

Ponadto klienci mogą skorzystać z e-wizyty, czyli konsultacji on-line ze specjalistą. E-wizytę można zarezerwować: na stronie www.zus.pl w zakładce „Zarezerwuj wizytę” -> „E-wizyta”; w aplikacji mZUS; w aplikacji mObywatel.

Czy osoby, które nie zarezerwują wcześniej wizyty, też zostaną obsłużone?

Rezerwowanie wizyt w placówkach w żaden sposób nie ogranicza dostępu klientów do usług ZUS. Osoba, która nie umówiła się wcześniej na wizytę, zawsze uzyska pomoc, ale musi się liczyć z tym, że będzie czekać na obsługę lub może wybrać wizytę w innym terminie.

–Większość spraw można załatwić w ZUS przez portal eZUS lub aplikację mZUS, podczas e-wizyty, a także telefonicznie przez infolinię ZUS. Katalog usług dostępnych w kanałach zdalnych jest stale rozwijany, niemniej jednak nie zapominamy o klientach, którzy wybierają osobisty kontakt z pracownikiem ZUS. Wtedy zachęcamy do umówienia wizyt w wybranej placówce – dodaje Magdalena Mazur-Wolak.

PODSUMOWANIE ORAZ FAQ

Od kiedy ZUS rozszerza usługę rezerwacji wizyt w placówkach?

Od stycznia 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozszerza usługę rezerwacji wizyt w swoich placówkach i będzie systematycznie zwiększać wykorzystanie wizyt rezerwowanych.

Jakie są korzyści z rezerwowania wizyt w ZUS?

Korzyści to: spersonalizowana obsługa (doradca może się przygotować i ma czas), możliwość ustalenia dogodnego terminu, przewidywalny czas oczekiwania oraz jasne informacje o terminie i miejscu wizyty.

Jak zarezerwować wizytę stacjonarną w placówce ZUS?

Wizytę stacjonarną w ZUS można zarezerwować przez profil na PUE/eZUS, telefonicznie w najbliższym oddziale ZUS (numery na www.zus.pl, „Zarezerwuj wizytę” -> „Wizyta w placówce”) lub w placówce na stanowisku Informacji ogólnej/Dziennika podawczego albo komputerowym dla klientów.

Jak zarezerwować e-wizytę w ZUS?

E-wizytę ZUS można zarezerwować na www.zus.pl w zakładce „Zarezerwuj wizytę” -> „E-wizyta”, w aplikacji mZUS oraz w aplikacji mObywatel.

Czy ZUS obsłuży klienta bez wcześniejszej rezerwacji wizyty?

Rezerwowanie wizyt nie ogranicza dostępu do usług ZUS. Osoba bez umówionej wizyty zawsze uzyska pomoc, ale musi się liczyć z oczekiwaniem na obsługę lub wyborem innego terminu.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Kadry
ZUS ogłasza: od stycznia 2026 r. ZUS rozszerza tą usługę. Co, kiedy i dla kogo?
15 gru 2025

Chcesz sprawnie załatwić sprawę w ZUS? Zarezerwuj wcześniej wizytę w ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia 2026 roku rozszerza usługę w swoich placówkach i zachęca klientów do kontaktu online. Na co można liczyć?
