Urlop wypoczynkowy. Kiedy możliwe jest przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego?

Termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika może ulec przesunięciu. Przyczyny przesunięcia urlopu mogą leżeć zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Niektóre z tych przyczyn obowiązkowo przesuwają termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego, a inne jedynie mogą stanowić powód ewentualnego przesunięcia urlopu.

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy uzgodniony przez pracodawcę i pracownika termin urlopu wypoczynkowego okazuje się niedogodny dla pracownika. W takim przypadku pracownik ma prawo zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem w sprawie przesunięcia tego terminu.

Swój wniosek pracownik powinien uzasadnić, przy czym wskazane we wniosku przyczyny przesunięcia urlopu wypoczynkowego powinny być ważne. Brak jest w przepisach definicji „ważnych przyczyn”, ale można przyjąć, że są to sytuacje losowe, które w sposób obiektywny uzasadniają przesunięcie urlopu. Mogą one wynikać z osobistej, rodzinnej czy zdrowotnej sytuacji pracownika. Ważne przy tym jest, aby przyczyny te nie były znane podczas planowania urlopu.

Ważne Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego jest możliwe na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

Decyzja w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniosku pracownika należy do pracodawcy. Rozpatrując wniosek powinien on kierować się wagą przyczyny przesunięcia urlopu, zasadami współżycia społecznego oraz potrzebami związanymi z zapewnieniem prawidłowej organizacji pracy w zakładzie.

Wzór wniosku pracownika o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

Łódź, 24 stycznia 2024 r. Anastazja Bączek księgowa Zbigniew Zuba Mechanika Pojazdowa, Blacharstwo i Lakiernictwo Łódź, ul. Wspaniała 24/26 Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego Proszę o przesunięcie urlopu wypoczynkowego zaplanowanego na okres od 29 stycznia do 9 lutego 2024 r. Podczas urlopu planuję przeprowadzić remont mieszkania. Termin remontu był zaplanowany na czas urlopu. Z przyczyn ode mnie niezależnych ekipa remontowa zmieniła ten termin na późniejszy. W związku z powyższym proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego od 19 lutego do 1 marca 2024 r., co umożliwi przeprowadzenie remontu. Anastazja Bączek

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z powodu potrzeb pracodawcy

Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Jak widać, także w tym przypadku brakuje precyzyjnego określenia, czym są „szczególne potrzeby pracodawcy”. Z treści przepisu wynika jedynie, że są to wszelkie istotne przyczyny natury organizacyjnej.

Ocena, czy szczególne potrzeby pracodawcy uzasadniają przesunięcie urlopu, należy wyłączne do pracodawcy. Pracownik nie może negować zasadności przesunięcia terminu zaplanowanego wcześniej urlopu. Dobrą praktyką jest jednak wyjaśnienie pracownikowi przyczyny konieczności zmiany terminu urlopu.

Obowiązkowe przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego

Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,

odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

powołania na ćwiczenia wojskowe w ramach pasywnej rezerwy, stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie albo stawienia się do pełnienia służby w aktywnej rezerwie, na czas do 3 miesięcy,

urlopu macierzyńskiego,

pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Ważne Pracodawca przesuwa urlop wypoczynkowy na późniejszy termin w razie czasowej niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby.

Najczęściej przyczyną przesunięcia urlopu na późniejszy termin jest czasowa niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby. Podczas choroby pracownik powinien stosować się do zaleceń lekarskich w celu powrotu do zdrowia. W tym czasie nie ma zatem możliwości realizowania celu urlopu wypoczynkowego, jakim jest wypoczynek.

