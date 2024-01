Rozwiązanie stosunku pracy w razie przejścia pracownika na emeryturę lub rentę. Jaka jest wysokość odprawy emerytalno-rentowej?

Jeżeli umowa o pracę została rozwiązana w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, należy mu się odprawa emerytalno-rentowa. Kodeks pracy określa, że odprawa przysługuje w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Czy pracownik może otrzymać odprawę emerytalno-rentową w wyższej wysokości?

Kiedy przysługuje odprawa emerytalno-rentowa

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Zatem nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej jest uzależnione od łącznego wystąpienia poniższych przesłanek:

w dniu ustania stosunku pracy pracownik spełnia warunki uprawniające do emerytury lub renty,

doszło do ustania stosunku pracy i przejścia na rentę albo emeryturę rozumianego jako zmiana statusu prawnego pracownika z pracownika na osobę pobierającą określone świadczenie,

zachodzi związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na rentę lub emeryturę.

Nie ma znaczenia, z czyjej inicjatywy ani w jakim trybie został rozwiązany stosunek pracy. Prawo do odprawy nie jest też zależne od charakteru umowy o pracę, ani też od stażu pracy u danego pracodawcy.

Pracownik, który jest zatrudniony przez więcej niż jednego pracodawcę, aby otrzymać odprawę musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Odprawa będzie wówczas przysługiwać od każdego pracodawcy.

Odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem jednorazowym i dlatego pracownik nie może nabyć do niego prawa po ponownym zatrudnieniu się. Odprawa nie przysługuje także w przypadku, gdy pracownikowi przyznano odprawę rentową, a następnie przeszedł on na emeryturę.

Wysokość odprawy emerytalno-rentowej

Kodeks pracy ustanawia ogólną zasadę, zgodnie z którą odprawa emerytalno-rentowa przysługuje w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Jednakże wysokość odprawy może być zwiększona w przepisach branżowych, układach zbiorowych pracy czy regulaminach wynagradzania.

Przepisy prawa pracy uprawniają niektóre grupy zawodowe do odprawy emerytalno-rentowej w wyższej wysokości. Są to m.in.:

pracownicy urzędów państwowych – przysługuje im odprawa w wysokości od 2- do 6-miesięcznego wynagrodzenia , w zależności od stażu pracy w urzędach,

, w zależności od stażu pracy w urzędach, pracownicy samorządowi – przysługuje im odprawa w wysokości od 2- do 6-miesięcznego wynagrodzenia , w zależności od stażu pracy,

, w zależności od stażu pracy, członkowie korpusu służby cywilnej – przysługuje im odprawa w wysokości 3- lub 6-miesięcznego wynagrodzenia , w zależności od stażu pracy,

, w zależności od stażu pracy, nauczyciele – przysługuje im odprawa w wysokości 2- lub 3-miesięcznego wynagrodzenia, w zależności od stażu pracy.

Przy ustalaniu wysokości odprawy emerytalno-rentowej należy posługiwać się regułami obowiązującymi przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Kiedy wypłacić odprawę emerytalno-rentową

Odprawa emerytalno-rentowa staje się wymagalna od dnia rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę zarówno wówczas, gdy decyzja o przyznaniu emerytury lub renty została wydana w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego rozwiązaniu.

Informację o wypłaceniu pracownikowi odprawy emerytalno-rentowej pracodawca powinien zamieścić w świadectwie pracy.

