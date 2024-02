Przechowywanie dokumentacji pracowniczej. Jak długo pracodawca powinien przechowywać dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników?

Walentynki to czas, w którym handel i usługi w niektórych branżach notują zwiększony ruch. Kurierzy, pracownicy kwiaciarni, kelnerzy, fryzjerzy, masażyści – to zawody, których przedstawiciele mają wtedy więcej pracy niż zwykle. Zarobki w tych zawodach w 2024 r. sięgają nawet 240 zł netto za godzinę i są wyższe o ok. 10–15 proc. niż rok temu.