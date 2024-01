Odprawa pieniężna dla pracowników. Kiedy i w jakiej wysokości pracodawca wypłaca odprawę zwalnianym pracownikom?

Co to CIOP i czym się zajmuje?

Co to CIOP i czym się zajmuje? To bardzo ważna instytucja dla systemu prawa pracy, a szczególnie dla pracowników i pracodawców w zakresie BHP. W dniu 17 stycznia 2024 r. Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk spotkała się z kierownictwem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.