Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za czas udziału w turnusie rehabilitacyjnym

Na czym polega Fundusz Kościelny? Ile wynosi obecnie Fundusz Kościelny? Które Kościoły korzystają z Funduszu Kościelnego? To częste i kontrowersyjne pytania, które padają w naszym społeczeństwie. W dniu 9 lutego 2024 r. Wiceminister Władysław Kosiniak Kamysz na konferencji zapowiedział, że będą zmiany w Funduszu Kościelnym. Powstał Międzyresortowy Zespół do Spraw Funduszu Kościelnego. Fundusz zebrał się już na pierwszym posiedzeniu. Wiceminister podkreślał, że konieczny jest dialog rządu ze związkami wyznaniowymi i kościołem. Do 31 marca 2024 r. będzie przygotowany 1-wszy raport dot. prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Funduszu Kościelnego.