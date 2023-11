Dni wolne od pracy w 2024 roku to wszystkie niedziele i święta. Poniższy kalendarz świąt przedstawia wszystkie dni wolne od pracy w 2024 roku w Polsce. Które święto występuje w sobotę?

Dni wolne od pracy 2024 w Polsce

Polska ma 13 dni wolnych od pracy zwanych świętami. Oprócz tego Ustawa o dniach wolnych od pracy do dni wolnych zalicza wszystkie niedziele w roku kalendarzowym. Jakie święta obchodzone są w Polsce? Wspomniana ustawa wylicza:

1 stycznia – Nowy Rok 6 stycznia – Święto Trzech Króli pierwszy dzień Wielkiej Nocy drugi dzień Wielkiej Nocy 1 maja – Święto Państwowe 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja pierwszy dzień Zielonych Świątek dzień Bożego Ciała 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada – Wszystkich Świętych 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Obchodzimy święta stałe (np. 1 i 6 stycznia) i święta ruchome. Data świąt ruchomych zmienia się każdego roku (np. Zielone Świątki i Boże Ciało). Kiedy w 2024 roku wypadają dni wolne od pracy?

Święta 2024 – kalendarz [TABELA]

Kalendarz świąt na 2024 rok w tabeli:

Święto ustawowe Dzień wolny od pracy 2024 (data) Dzień tygodnia Nowy Rok 1 stycznia 2024 r. poniedziałek Święto Trzech Króli 6 stycznia 2024 r. sobota pierwszy dzień Wielkiej Nocy 31 marca 2024 r. niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek Święto Pracy 1 maja 2024 r. środa Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2024 r. piątek Zielone Świątki 19 maja 2024 r. niedziela Boże Ciało 30 maja 2024 r. czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2024 r. czwartek Wszystkich Świętych 1 listopada 2024 r. piątek Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2024 r. poniedziałek pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2024 r. środa drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2024 r. czwartek

Jak wypadają w tym roku święta ruchome? W 2024 r. Wielkanoc będzie wcześniej, bo już w marcu. Zielone Świątki i Boże Ciało również wypadają wcześniej – jeszcze w maju. W związku z tym w maju 2024 roku będą aż 4 święta ustawowo wolne od pracy. Czerwcówka nie będzie więc typowo czerwcowa. Wybierający się na długi weekend zaczną wolne już 30 maja i skończą 2 czerwca.

Dni wolne od pracy w Polsce w 2024 roku shutterstock

Dni wolne od pracy - dni robocze 2024

W 2024 r. w dni robocze wypadają następujące święta:

W 2024 roku aż 10 świąt wypada w środku tygodnia. Warto wziąć je pod uwagę, planując wyjazdy. Jak w tym roku wypada majówka, a kiedy będzie czerwcówka? Jak zaplanować urlop wypoczynkowy? Już teraz warto przemyśleć te kwestie.

Święto występujące w sobotę - dzień wolny do odebrania 2024

Święta ustawowo wolne od pracy, które wypadają w sobotę obniżają wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin (art. 130 § 2 Kodeksu Pracy). Pracodawca jest więc zobowiązany do przyznania dodatkowego dnia wolnego. Dzień wolny do odebrania ustala samodzielnie pracodawca. Można jednak wziąć pod uwagę wnioski czy prośby pracowników o przyznanie określonego dnia wolnego. Gdyby pracodawca nie wyznaczył takiego dnia, pracownik przepracuje więcej godzin niż wynika to z harmonogramu czasu pracy. Będzie więc przysługiwało mu roszczenie o dodatkową zapłatę za godziny ponadwymiarowe.

W 2024 r. jedno święto wypada w sobotę i to już na samym początku roku 6 stycznia.



Ważne Święto Trzech Króli obchodzone 6 stycznia 2024 roku wypada w sobotę. Pracodawca, który stosuje miesięczny okres rozliczeniowy powinien ustalić inny dzień wolny za to święto jeszcze w styczniu. Warto pomyśleć nad wyborem 2 stycznia w celu przedłużenia pracownikom weekendu rozpoczynającego nowy rok.

Święta wypadające w niedziele 2024

W 2024 roku w niedzielę wypadają dwa święta i są to standardowo:

pierwszy dzień Wielkiej Nocy 31 marca 2024 r. niedziela Zielone Świątki 19 maja 2024 r. niedziela

Święto, które wypada w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy tak jak święto wypadające w sobotę, a więc pracodawca nie musi „oddawać” pracownikom innego dnia wolnego. Z tego względu, że niedziele są z zasady dniami wolnymi od pracy, pracownicy nie lubią, kiedy święto dające okazję do dodatkowego wolnego w czasie roku kalendarzowego wypada właśnie wtedy. Uznają, że przepada im dzień wolny.

Czy wiesz, że święto wypadające w niedzielę handlową powoduje powstanie zakazu handlu? Jednak zgodnie z zasadą 7 niedziel handlowych w roku żadna z wymienionych wyżej nie jest niedzielą handlową.