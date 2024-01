Włochy – Dni wolne od pracy 2024

Włochy to kraj Unii Europejskiej, którego mieszkańcy mają w ciągu roku jedenaście świąt ogólnokrajowych. W Rzymie oraz w prowincji Górna Adyga jest o jeden dzień świąteczny więcej. Kiedy w 2024 r. przypadają dni wolne od pracy we Włoszech?

Dni ustawowo wolne od pracy (i giorni festivi) we Włoszech to, podobnie jak w Polsce święta określone przepisami prawa oraz wszystkie niedziele.



Ponadto Włosi obchodzą dni pamięci (le solennità civili) oraz krajowe i międzynarodowe dni świąteczne (le giornate celebrative nazionali e internazionali). Dni należące do tych kategorii nie są jednak dniami wolnymi od pracy.

Autopromocja

Kiedy przypadają dni wolne we Włoszech w 2024 r.

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 r. we Włoszech przedstawia się następująco:

1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok ( Capodanno )

) 6 stycznia (sobota) – Objawienie Pańskie ( Epifania )

) 1 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocy ( Lunedì di Pasqua )

) 25 kwietnia (czwartek) – Wyzwolenie od nazifaszyzmu w 1945 r. ( Liberazione dal nazifascismo 1945 )

) 1 maja (środa) – Święto Pracy ( Festa del lavoro )

) 2 czerwca (niedziela) – Święto Republiki ( Festa della Repubblica )

) 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ( Assunzione di Maria )

) 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych ( Ognissanti )

) 8 grudnia (niedziela) – Święto Niepokalanego Poczęcia ( Immacolata Concezione )

) 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie ( Natale di Gesù )

) 26 grudnia (czwartek) – dzień św. Szczepana (Santo Stefano)

Wielkanoc, którą zawsze obchodzi się w niedzielę nie jest we Włoszech traktowana jako odrębne święto wolne od pracy. Włosi nie pracują tego dnia, ponieważ jest to niedziela.



Przepisy prawa obowiązujące w całych Włoszech ustanawiają jeszcze dwa dni świąteczne które są dniami wolnymi od pracy tylko we wskazanych częściach kraju. Są to:

20 maja (poniedziałek) – Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy, Zielonych Świątkach) ( Lunedì di Pentecoste ) – wyłącznie w autonomicznej prowincji Bolzano – Górna Adyga (niem. Bozen – Südtirol, w jęz. ladyńskim – Balsan/Bulsan – Südtirol),

) – wyłącznie w autonomicznej prowincji Bolzano – Górna Adyga (niem. Bozen – Südtirol, w jęz. ladyńskim – Balsan/Bulsan – Südtirol), 29 czerwca (poniedziałek) – Dzień św. Piotra i św. Pawła (Santi Pietro e Paolo) – wyłącznie w Rzymie.

W niektórych gminach lub miejscowościach władze lokalne ustanowiły dodatkowe dni wolne od pracy. Zazwyczaj są to dni świętych patronów tych gmin.

Długie weekendy we Włoszech w 2024 r.

Także we Włoszech znana i praktykowana jest „instytucja” długiego weekendu. Jeżeli święto przypada w ciągu tygodnia – w szczególności we wtorek albo w czwartek – Włosi biorą dzień urlopu, zwany mostem (ponto, l.m. ponti), dzięki czemu mogą wypoczywać przez cztery dni.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Długie weekendy w 2024 r. mogą więc przypadać we Włoszech w dniach: 25–28 kwietnia

15–18 sierpnia

1–3 listopada

25–29 grudnia