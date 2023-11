Styczeń 2024 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w tym miesiącu. Sprawdź kalendarz stycznia 2024 roku. Do końca stycznia pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę czyli 6 stycznia – Święto Trzech Króli.

Styczeń 2024 – kalendarz

Kalendarz pierwszego miesiąca 2024 roku przedstawia się następująco:

Kalendarz stycznia 2024 roku Shutterstock

Styczeń 2024 - dni wolne od pracy

W styczniu 2024 roku jest 10 dni wolnych od pracy. W miesiącu tym wypadają 4 pełne weekendy (8 dni weekendowych - 4 soboty i 4 niedziele). Dodatkowo, zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, w styczniu obchodzimy dwa święta ustawowo wolne od pracy: Nowy Rok czyli 1 stycznia i Objawienie Pańskie inaczej Święto Trzech Króli, które wypada 6 stycznia. Święto Trzech Króli w tym roku wypada w sobotę.

Ważne Święto ustawowo wolne od pracy, które wypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin.

Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia pracownikowi (jeśli sobota jest dla niego zgodnie z harmonogramem czasu pracy dniem wolnym od pracy) innego dnia wolnego od pracy w tym samym okresie rozliczeniowym. W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego dodatkowy dzień wolny powinien być odebrany do końca stycznia. Co do zasady pracodawca samodzielnie ustala dzień wolny.

Niektórzy pracodawcy dopuszczają jednak wnioski pracowników w tym przedmiocie. Pracodawca może się do nich przychylać, ale nie ma takiego obowiązku.

Część pracodawców wybiera na dodatkowy dzień wolny od pracy 2 stycznia w celu wydłużenia pracownikom wolnego okresu wypadającego na przełomie roku. Wielu zatrudnionych wnioskuje o urlop w okresie międzyświątecznym, a kolejny dzień wolny pozwoli na dłuższą regenerację przed powrotem do pracy.

Podsumowując, w styczniu jest 10 dni wolnych od pracy (8 dni weekendowych, poniedziałek 1 stycznia i dodatkowy dzień wolny oddany za 6 stycznia, który wypada w sobotę).

Styczeń 2024 - dni robocze

W styczniu 2024 roku są 4 pełne tygodnie i dodatkowe 3 dni robocze (4 x 5 + 3 = 23). Jednak ze względu na 2 święta ustawowo wolne od pracy, które wypadają w innym dniu niż niedziela, wymiar czasu pracy w styczniu pomniejsza się odpowiednio o 16 godzin (23-2=21). W związku z powyższym w styczniu 2024 roku mamy 21 dni roboczych.

Wymiar czasu pracy Styczeń 2024 dni robocze 21 godziny pracy 168 dni wolne od pracy 10

Styczeń 2022 - godziny pracy

21 dni roboczych x 8 godzin = 168 godziny pracy

W styczniu 2024 roku przepracujemy 168 godzin. Będzie to najczęstsza miesięczna liczba godzin pracy w tym roku. Natomiast najwięcej będziemy pracowali w lipcu i październiku - aż 184 godziny.

Jak obliczyć godziny pracy?

Zasady obliczania godzin pracy uregulowane zostały w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Można wyróżnić trzy etapy:

mnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym; dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych do końca okresu rozliczeniowego; odjęcie od otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w danym okresie rozliczeniowym.

Przykład 40 x 4 = 160

160 + (8 x 3) = 184

184 – 16 = 168 W ten sposób liczy się godziny pracy w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym. W styczniu 2024 roku będzie 168 godzin pracy.