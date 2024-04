Zbliża się sezon letni, a wraz z nim plany wyjazdowe. Sprawdź, kiedy najlepiej wziąć urlop, aby wypoczywać jak najdłużej. Zaplanuj wyjazd w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu lub wrześniu. Poniższy kalendarz wskazuje, kiedy zaplanować wakacje w 2024 r. - 4 dni lub więcej.

Kiedy wziąć urlop w 2024 roku?

Podpowiadamy, kiedy najlepiej wziąć urlop w sezonie letnim tego roku. Każdy może wybrać miesiąc, który mu najbardziej odpowiada pod kątem wszelkich innych planów prywatnych i zawodowych. Każdy powinien już znać daty komunii, ślubów, urodzin i innych ważnych uroczystości. Wiemy już, kiedy mamy dłuższy okres wolnego czasu. Pomyślmy o zagospodarowaniu go na coroczny, dłuższy wypoczynek. To ważne, by pozwolić sobie na minimum tydzień bez pracy.

Osobom, które źle czują się w tłumach i nie przepadają za upałami, polecamy urlop w maju i czerwcu jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego oraz we wrześniu czyli już po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Pogoda w tych miesiącach jest przyjemna – nie ma upałów. Z piękna przyrody i innych atrakcji kulturalnych czy rozrywkowych można korzystać w większej swobodzie. To także dobre miesiące na zwiedzanie.

Wyjazdy nad wodę (morze, jezioro czy rzeka) raczej należałoby planować w ścisłym sezonie wakacyjnych czyli lipiec i sierpień, ewentualnie wrzesień, ponieważ woda jest już nagrzana po miesiącach wakacyjnych.

Urlop w maju 2024

Kalendarz maja jak co roku najwięcej dni wolnych przewiduje na samym początku miesiąca. Przedłużona majówka zaczyna się już najbliższy piątek po pracy (27 kwietnia 2024 r.) i kończy 5 maja w niedzielę. Krótsza majówka zaczyna się 1 maja w środę i kończy 5 maja w niedzielę. Mamy więc dwie możliwości:

3 dni urlopu (29 i 30 kwietnia oraz 2 maja) i 9 dni wolnego 1 dzień urlopu (2 maja) i 5 dni wolnego

Maj 2024 - majówka i czerwcówka Shutterstock

26 maja wypada Dzień Matki (niedziela) – można pomyśleć o wyjeździe weekendowym z mamą.

Czerwcówka 2024 wypada na przełomie maja i czerwca.

Urlop w czerwcu 2024

Boże Ciało wypada w tym roku 30 maja (czwartek). Biorąc jeden dzień urlopu 31 maja, zyskujemy 4 dni wolnego. Czerwcówka 2024 r. trwa wiec 4 dni. Długi weekend majowo-czerwcowy można oczywiście dowolnie wydłużać, jeśli planujemy w tym czasie więcej dni wolnych od pracy. Można wziąć dodatkowe 3 dni urlopu (27, 28, 29 maja) i rozpocząć czerwcówkę już w piątek 24 maja po pracy. Wówczas czerwcówka wyniesie 9 dni wolnych.

Czerwiec 2024 - czerwcówka Shutterstock

1 czerwca wypada Dzień Dziecka (sobota) – można zaplanować wyjazd połączony z atrakcjami dla dzieci.

23 czerwca wypada Dzień Ojca (niedziela) – to dobry czas na wyjazd weekendowy z tatą.

Urlop w lipcu 2024

W lipcu kalendarz dni wolnych od pracy nie przewiduje żadnych świąt. Przy wyborze terminu urlopu należy sugerować się datami uroczystości rodzinnych i innych. Lipiec i sierpień to miesiące wolne od szkoły, dlatego najczęściej podróżują i wypoczywają wtedy rodziny z dziećmi. Jeśli unikasz tłumów i hałasu, nie planuj w tych miesiącach wakacji. Możesz też skorzystać z oferty hoteli tylko dla dorosłych albo wybrać opcję siedliska, agrowczasów czy domku na wyłączność z daleka od dużych skupisk ludzkich.

Lipiec 2024 - kalendarz Shutterstock

Urlop w sierpniu 2024

Urlop w sierpniu można połączyć z jedynym świętem, które wypada w tym miesiącu czyli Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 15 sierpnia 2024 r. to czwartek. Podobnie jak w przypadku Bożego Ciała można więc wziąć jeden dzień urlopu w piątek i daje to 4 dni wolnego, a więc długi weekend. Planując dłuższy urlop, warto wziąć wolne od poniedziałku do środy (12, 13 i 14 sierpnia). W takim przypadku na wakacje można wyjechać już w piątek 9 sierpnia po pracy. Przy 4 dniach urlopu wypoczynek wydłuży się bowiem do 9 dni – do 18 sierpnia.

Sierpień 2024 - długi weekend 15-18 sierpnia Shutterstock

Urlop we wrześniu 2024

We wrześniu podobnie jak w lipcu nie ma żadnych świąt ustawowo wolnych od pracy. Można więc w dowolnym czasie zaplanować urlop, szczególnie jeśli nie ma się dzieci uczęszczających do szkoły. Pamiętać należy tylko o kalendarzu rodzinnych uroczystości i innego typu zaplanowanych wyjść.

Wrzesień 2024 - kalendarz Shutterstock

30 września wypada Dzień Chłopaka (piątek) – weekend 28-29 września można przeznaczyć na wyjazd z mężem, partnerem, chłopakiem