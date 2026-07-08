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Praca zdalna na chore dziecko w 2026 r.?

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08 lipca 2026, 08:47
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Praca zdalna na chore dziecko w 2026 r.?
Shutterstock

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Czy możliwe jest otrzymanie pracy zdalnej na chore dziecko? Czy nowe przepisy Kodeksu pracy zezwalają na home office w takiej sytuacji? Sprawdź, co zrobić, aby wziąć pracę zdalną na chore dziecko w 2025 r. Czy pracodawca mus się zgodzić?

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Praca zdalna – uzgodnienie z pracodawcą i polecenie pracy zdalnej

Zgodnie z obowiązującymi w 2025 roku przepisami pracę zdalną w pełnym wymiarze lub hybrydową można uzgodnić z pracodawcą przed podpisaniem umowy lub w trakcie zatrudnienia. Ponadto pracodawca w trzech ściśle określonych sytuacjach może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w formie zdalnej (tzw. polecenie pracy zdalnej). Do tych okoliczności należą:

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  • czas stanu nadzwyczajnego oraz okres 3 miesięcy po jego odwołaniu,
  • czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz okres 3 miesięcy po ich odwołaniu,
  • okres kiedy z powodu siły wyższej pracodawca nie może zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.

Praca zdalna okazjonalna – Kodeks pracy

Trzecim sposobem skorzystania z pracy zdalnej jest tzw. praca zdalna okazjonalna z art. 6733 § 1 Kodeksu pracy. Przysługuje do 24 dni w roku kalendarzowym. W celu skorzystania z tych dni składa się wniosek w formie papierowej lub elektronicznej bez konieczności podania powodu. Należy jednak mieć na uwadze, że pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania wniosku. Nie musi też podawać przyczyny odmowy. Warto jednak odmawiając pracy zdalnej okazjonalnej, kierować się obiektywnymi przesłankami, by nie narazić się na zarzut dyskryminacji.

Okazjonalna praca zdalna 2025 jako praca zdalna na chore dziecko

INFORLEX

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Praca zdalna na dziecko do 4 lat

Praca zdalna dla rodziców małych dzieci do 4 roku życia została wprowadzona do Kodeksu pracy w 2023 r. Na podstawie art. 6719 § 6 Kodeksu pracy można ubiegać się o całkowitą pracę zdalną albo hybrydową. Pracodawca co do zasady nie może odmówić wniosku pracownika lub pracownicy. Jedynymi przyczynami odmowy mogą być:

  • brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na rodzaj pracy
  • brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na organizację pracy w firmie

Praca zdalna na dziecko do 8 lat

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 8 roku życia może zostać przyznana na podstawie wniosku o elastyczną organizację pracy. Przewiduje to art. 1881 Kodeksu pracy. Pracownik może wnioskować w tym trybie o pracę zdalną, system przerywanego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, różne godziny rozpoczynania pracy, przedziałowy system rozpoczynania pracy, indywidualny rozkład czasu pracy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy. Sam wybiera w jaki sposób chciałby zorganizować sobie pracę. Natomiast pracodawca nie ma obowiązku akceptacji wniosku. Pracownik musi podać powód chęci skorzystania np. z pracy zdalnej, a pracodawca na jego podstawie zdecyduje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia wniosku.

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Praca zdalna na chore dziecko - czy pracodawca musi się zgodzić?

Który tryb można zastosować w przypadku choroby dziecka? Preferencyjne zasady korzystania z pracy zdalnej dla rodziców małych dzieci pozwalają na pełnowymiarową lub hybrydową pracę zdalną. Jeśli na podstawie tych przepisów rodzic skorzysta z pełnej pracy zdalnej, w razie choroby dziecka może oczywiście otrzymać zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem. Kiedy nie ma takiej konieczności, np. dziecko nie wymaga szczególnej uwagi, a jedynie wypoczynku, wystarczy sama obecność rodzica w domu. Natomiast gdy w takich okolicznościach rodzic wykonuje pracę zdalną hybrydową (w następstwie uzgodnienia z pracodawcą albo wniosku o pracę zdalną dla rodziców małych dzieci), może dodatkowo skorzystać z pracy zdalnej okazjonalnej.

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Co więcej, także rodzic, który pracuje tylko stacjonarnie, a rodzaj jego pracy i organizacja pracy w firmie pozwala na wykonywanie jej z domu, ma możliwość wnioskowania o pracę zdalną okazjonalną w razie choroby dziecka. Wnosząc o okazjonalną pracę zdalną, nie trzeba podawać powodu. Jest to rozwiązanie warte rozważenia w przypadku częstych chorób dzieci. Praca zdalna zamiast kolejnych zwolnień lekarskich jest bardziej korzystna zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy. Należy jednak podkreślić, że w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę dobro dziecka. Jeśli wymaga większego skupienia uwagi, troski i szczególnego zaopiekowania, powinno się skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.

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Podsumowanie

Rodzice dziecka do 4 roku życia, którzy chcą wykonywać pracę zdalną codziennie, powinni rozważyć złożenie wniosku w trybie art. 6719 § 6 Kodeksu pracy. Tutaj pracodawca musi zaakceptować wniosek. Jedyna przyczyna odmowy to brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy w firmie. Natomiast po ukończeniu 4 roku życia, a do ukończenia 8 roku życia przez dziecko, można wnioskować o elastyczną organizację pracy (w tym pracę zdalną całkowitą lub hybrydową) na podstawie art. 1881 Kodeksu pracy. Jeśli jednak rodzic chce pracować stacjonarnie, a z pracy zdalnej planuje korzystać w wyjątkowych sytuacjach, takich jak choroba dziecka, powinien wnioskować o pracę zdalną okazjonalną.

Pamiętajmy, że pracodawca nie jest związany wnioskiem o pracę zdalną okazjonalną. W przypadku choroby dziecka przede wszystkim korzysta się ze zwolnienia lekarskiego na opiekę nad chorym dzieckiem. Natomiast gdy dziecko nie wymaga szczególnej opieki ze strony rodzica, ale ze względu na złe samopoczucie zostaje w domu i z powodu bezpieczeństwa wymaga obecności rodzica w domu, można wprost zakomunikować to pracodawcy. Mimo że nie ma obowiązku podawania przyczyny chęci skorzystania z pracy zdalnej okazjonalnej, czasami szczerość może być najlepszym rozwiązaniem.

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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

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Źródło: INFOR
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