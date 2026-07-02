Duża rotacja pracowników w magazynach i produkcji największym wyzwaniem pracodawców. Dlaczego pracownicy często zmieniają pracę w tym sektorze? Nie chodzi o wynagrodzenie

Duża rotacja pracowników w magazynach i produkcji jest obecnie największym wyzwaniem pracodawców sektora przemysłowego i magazynowania. Dlaczego pracownicy często zmieniają pracę w tych branżach? Okazuje się, że nie chodzi o wynagrodzenie. Przykładem jest komfort pracy zapewniany np. przez dostępność klimatyzacji.

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Duża rotacja pracowników w magazynach i produkcji

Dane z rynku pracy wyraźnie pokazują, że zarządzanie rotacją w sektorze przemysłu i magazynowania staje się dziś strategicznym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich dwóch lat 43% magazynierów i 25% pracowników produkcji zmieniło pracodawcę, a jeszcze więcej – odpowiednio 56% i 45% wyraża gotowość do takiego kroku. Z najnowszego raportu CTP „Dobrostan pracowników od rotacji do retencji” wynika, że o decyzjach zatrudnionych coraz częściej przesądzają czynniki pozapłacowe. Czy firmy są gotowe zmierzyć się z nową strukturą oczekiwań?

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Dlaczego pracownicy często zmieniają pracę?

Wellbeing długo pozostawał domeną inicjatyw kierowanych do pracowników biurowych – benefitów, elastycznych form pracy czy programów prozdrowotnych. Jednak perspektywa wyraźnie się poszerza. Rośnie świadomość, że sektor „blue collar” wymaga równie dużej uwagi i inwestycji. Z badania CTP przeprowadzonego wśród pracowników produkcji i magazynów zatrudnionych w obiektach wybudowanych przez różnych deweloperów płynie prosty wniosek: praca fizyczna w Polsce przechodzi głęboką transformację. Pracownicy oczekują dziś nie tylko odpowiedniej płacy, ale również środowiska, które nie wyczerpuje i nie obciąża. Choć dla 51% badanych wyższe zarobki wciąż stanowią główny powód poszukiwania nowego zatrudnienia, aż 28% czuje się niedocenionych, a kolejne 28% nie dostrzega perspektyw rozwoju w obecnej firmie.

W realiach szybkiego tempa i rosnącej świadomości własnych potrzeb coraz większego znaczenia nabiera komfort rozumiany jako godne, przewidywalne i dobrze zorganizowane miejsce pracy. Na wagę tych podstawowych warunków wskazuje 11% respondentów, wymieniając czyste szatnie, stołówkę czy odpowiednią temperaturę na hali. O chęci aplikowania na nowe stanowisko decydują więc konkretne warunki codziennej pracy: dla 51% kluczowe są ergonomiczne stanowiska, a dla 49% nowoczesna klimatyzacja i ogrzewanie.

Jak podkreśla Piotr Flugel, Managing Director w CTP Polska - Przedsiębiorstwa z sektorów produkcyjnego i magazynowego w Polsce mierzą się dziś z wyzwaniami wykraczającymi poza tradycyjne wskaźniki wydajności i rentowności. Dynamiczne zmiany rynkowe sprawiają, że umiejętne zarządzanie dobrostanem zespołów staje się jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej. Pracownicy fizyczni jasno komunikują, że oczekują czegoś więcej niż samej pewności wypłaty na czas – potrzebują warunków, które pozwalają pracować efektywnie i budować poczucie przynależności. W tym kontekście kluczowe znaczenie mają zarówno czynniki środowiskowe i organizacyjne, jak i sam budynek. Nowoczesne parki biznesowe przestają być wyłącznie przestrzenią operacyjną. Stają się holistycznym środowiskiem pracy, oferującym odpowiednie udogodnienia, komfortowe zaplecze socjalne oraz dogodną infrastrukturę transportową, która realnie wpływa na codzienne doświadczenie zespołów.

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Czego oczekują pracownicy?

Co istotne, prawie trzy czwarte respondentów (72%) deklaruje, że w pracy próbuje dawać z siebie jak najwięcej. Pytanie brzmi więc: co sprawia, że pracownicy w ogóle chcą ubiegać się o daną posadę? Badanie pokazuje, że poza wynagrodzeniem i formą umowy liczą się przede wszystkim rozwiązania, które realnie ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Najczęściej wskazywane to: dofinansowanie dojazdów lub zapewnienie transportu zbiorowego (55%), dofinansowanie wyżywienia czy dostęp do stołówki (51%). To właśnie te elementy w największym stopniu wpływają na atrakcyjność oferty i często przesądzają o tym, czy kandydat w ogóle podejmie decyzję o aplikowaniu.

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Co przeszkadza pracownikom w pracy?

Na tym tle szczególnie wymowne są wyniki dotyczące samego środowiska pracy. Tylko 46% pozytywnie ocenia budynek, w którym pracuje. Najczęściej wskazywaną niedogodnością jest nadmierny hałas, który dotyka ponad 7 na 10 ankietowanych. Kolejne problemy to zbyt wysoka temperatura (69%) oraz niedostateczny dostęp do światła dziennego (62%).

Właśnie dlatego, jak podkreśla Krzysztof Lisiecki, Head of Property w CTP Polska - W centrum uwagi deweloperów przemysłowo-logistycznych powinien znajdować się nie tylko najemca, lecz także jego zespół. Uwzględniając potrzeby pracowników możemy tworzyć portfel inwestycji, który jest rozpoznawalny na poziomie pojedynczego użytkownika magazynu. To otwiera zupełnie nowy etap rozwoju sektora przemysłowo-logistycznego – moment, w którym user experience staje się równie istotny, jak w biurach czy centrach handlowych. Z kolei dla najemców oznacza to realne wsparcie operacji: łatwiejszą rekrutację, wyższą retencję i stabilniejszą pracę zakładów - dodaje Krzysztof Lisiecki.

Presja i rutyna wśród pracowników fizycznych

Środowisko pracy wpływa nie tylko na komfort fizyczny, lecz także pośrednio na kondycję psychiczną pracowników. Dla ponad połowy zatrudnionych na produkcji i w magazynach (56%) kluczowe jest, aby praca nie odbijała się negatywnie na ich samopoczuciu, jednak rzeczywistość często wygląda inaczej. 43% ankietowanych regularnie odczuwa stres związany z tempem i wymaganiami, a 45% postrzega swoją pracę jako monotonną. Połączenie presji i rutyny niesie poważne konsekwencje – 29% pracowników fizycznych doświadczyło wypalenia zawodowego. Jednocześnie tylko niecała połowa badanych deklaruje, że udaje im się utrzymać właściwą równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Jakie konkretne rozwiązania i benefity mogą więc realnie odciążyć zespoły i poprawić ich codzienne funkcjonowanie?

Benefity dla magazynierów i pracowników produkcji

Oczekiwania wobec benefitów pozapłacowych różnią się wyraźnie w zależności od charakteru pracy oraz sytuacji życiowej pracowników. Magazynierzy częściej niż pracownicy produkcji zwracają uwagę na świadczenia wspierające aktywność fizyczną i rozwój osobisty. Największe różnice dotyczą kart sportowych (+11 p.p.), szkoleń i kursów (+9 p.p.) oraz siłowni w miejscu pracy (+6 p.p.).

Jeszcze bardziej widoczne rozbieżności pojawiają się między rodzicami a osobami bezdzietnymi. Ta pierwsza grupa częściej oczekuje benefitów odciążających domowy budżet, takich jak dopłaty do wakacji lub bony turystyczne (49% vs 45%). Z kolei pracownicy nieposiadający dzieci preferują czas dla siebie. Możliwość uzyskania dodatkowych dni poza urlopem wskazało 40% z nich, w porównaniu do 33% rodziców.

- Jak pokazują wyniki naszego badania prawdziwą przewagę zyskuje się, zapewniając ciszę w hałaśliwym otoczeniu, ułatwiając trudny dojazd do pracy, rozumiejąc, że przyzakładowy żłobek jest dla rodzica wart więcej niż premia, a wspólna kantyna buduje większą lojalność niż firmowy event. Przyszłość należy do tych pracodawców, którzy potrafią dostrzec i zaadresować realne, ludzkie potrzeby swoich zespołów. W efekcie przekształcą miejsce pracy w przestrzeń, w której chce się być, a nie tylko pracować. Oznacza to inwestycję w komfort, dbanie o zdrowie psychiczne, wspieranie relacji międzyludzkich i aktywne angażowanie się w życie lokalnej społeczności - podsumowuje Katarzyna Karczewska, Head of HR w CTP Polska.

Źródło: CTP Polska