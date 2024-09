Ekwiwalent dla pracownika za korzystanie z komputera na pracy zdalnej. Jakie koszty pokrywa pracodawca w związku z pracą zdalną pracownika? Ile powinien wynosić ekwiwalent dla pracownika za korzystanie z komputera podczas pracy zdalnej?

Kodeks pracy reguluje pojęcie pracy zdalnej. Pod pojęciem pracy zdalnej kryje się wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem dotyczące wykonywania pracy zdalnej może nastąpić zarówno przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.

REKLAMA

Autopromocja

Praca zdalna: obowiązki pracodawcy względem pracownika

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Ponadto powinien także zapewnić mu instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. W takim przypadku, pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą. Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty wyżej wymienione, lub wypłacić ekwiwalent. Ekwiwalent ten może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Ponadto, pracodawca powinien zapewnić także szkolenia oraz pomoc techniczną, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

Praca zdalna: wysokość ekwiwalentu i ryczałtu

Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu - za pracę zdalną - pracodawca powinien wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Chodzi m.in. o uwzględnienie:

norm zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe,

ilości materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy oraz ceny rynkowe tego materiału,

normy zużycia energii elektrycznej,

koszty usług telekomunikacyjnych.

W związku z tym, nie ma określonej stałej wysokości ekwiwalentu za pracę zdalną. Ponadto, jego wysokość może ulec zmianie w trakcie zatrudnienia.