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Budownictwo z najwyższym popytem na pracowników: kierownicy budów zarabiają do 36 tys. zł

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06 lipca 2026, 16:09
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
raport Grafton o wynagrodzeniach w budownictwie 2026
W tej branży od ręki płacą kierownikowi do 36 tys. zł, a zwykłemu inżynierowi do 13 tys. zł [RAPORT]
materiały prasowe
Materiały prasowe

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Budownictwo notuje obecnie najwyższy popyt na pracowników spośród wszystkich segmentów przemysłu. Stoją za tym inwestycje infrastrukturalne, energetyczne, sieciowe i OZE – wynika z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" Grafton Recruitment. Najwyższe zarobki osiągają kierownicy ds. uruchomień: nawet 36 tys. zł brutto miesięcznie. Firmy szukają szeregowych robotników i też dobrze płacą.

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Budownictwo barometrem inwestycji i liderem popytu na kadry

Na tle słabszej koniunktury w przemyśle budownictwo pozostaje jedną z branż, w których widać poprawę. W marcu 2026 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wyniósł -2,8, wobec -4,9 rok wcześniej.

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Sprzyjają temu:

  • Inwestycje finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO);
  • Wysokie nakłady na rozwój infrastruktury;
  • Projekty w energetyce;
  • Inwestycje w koleje i drogi;
  • Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

„Budownictwo jest jednym z tych sektorów, których kondycja szybko uruchamia popyt w innych częściach gospodarki. Nowe inwestycje w tej branży generują zamówienia dla producentów materiałów, firm transportowych i logistycznych, zwiększają też zapotrzebowanie na usługi projektowe i finansowe" – mówi Danuta Protasewicz, Regional Manager Grafton Recruitment.

WYNAGRODZENIA 2026 - ROZLICZANIE PŁAC W PRAKTYCE

Indeks popytu na pracowników najwyższy w budownictwie

Wysokie nakłady przekładają się bezpośrednio na potrzeby kadrowe branży. Z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" Grafton Recruitment wynika, że indeks popytu na pracowników w I kwartale 2026 roku wynosił:

  • Budownictwo: 1,39 (najwyższy w przemyśle);
  • Produkcja, jakość, procesy i utrzymanie ruchu: 0,99 (na poziomie średniej rynkowej);
  • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw: 0,84;
  • R&D i centra inżynieryjne: 0,37.

Średnia rynkowa wyniosła 0,99, co oznacza, że popyt w budownictwie był o 40% wyższy niż w pozostałych segmentach przemysłu.

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popyt na pracowników

Wykres popytu na pracowników w przemyśle - raport Grafton 2026

Materiały prasowe

KALKULATOR DAT

Nowy profil inwestycji zmienia wymagania wobec kadr

Budownictwo wyraźnie się zmienia. Coraz większy udział mają inwestycje w energetykę, sieci przesyłowe, OZE i modernizację infrastruktury przemysłowej. Takie projekty są znacznie bardziej wymagające niż tradycyjne inwestycje drogowe czy kubaturowe, dlatego firmy potrzebują specjalistów z doświadczeniem w projektowaniu, prowadzeniu i koordynacji złożonych inwestycji. To właśnie dostęp do takich kompetencji będzie coraz częściej decydować o sprawnej realizacji kontraktów" – mówi Danuta Protasewicz.

Kogo szuka dziś budownictwo?

Największe zapotrzebowanie obejmuje role związane z bezpośrednim prowadzeniem i realizacją inwestycji.

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Stanowiska kierownicze i realizacyjne:

  • Inżynierowie budowy;
  • Kierownicy robót;
  • Kierownicy budowy;
  • Kierownicy projektów – szczególnie z doświadczeniem w sektorze przemysłowym i energetycznym (linie i stacje WN, projekty SN/nn);
  • Specjalizacje kolejowe i teletechniczne przy dużych projektach infrastrukturalnych.

Stanowiska związane z przygotowaniem i kontrolą projektów:

  • Kosztorysanci obsługujący przetargi publiczne;
  • Specjaliści od roszczeń;
  • Planiści pracujący na harmonogramach projektowych, m.in. w Oracle Primavera P6.

Kompetencje cyfrowe i techniczne na wagę złota

Wspólnym mianownikiem poszukiwanych ról jest praca przy inwestycjach o większej skali organizacyjnej, technicznej i formalnej. Dlatego firmy zwracają uwagę na:

  • Doświadczenie projektowe;
  • Kompetencje cyfrowe i dokumentacyjne;
  • Znajomość BIM (Building Information Modeling);
  • Znajomość automatyzacji i prefabrykacji;
  • Znajomość wymagań ESG (Environmental, Social, Governance).

Przy takich realizacjach liczy się też często:

  • Umiejętność koordynacji wielu uczestników procesu budowlanego;
  • Kontrola budżetu i terminów;
  • Prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami jakościowymi i formalnymi.

Energetyka premiuje specjalistyczne doświadczenie

Projekty energetyczne są jednym z głównych źródeł popytu na specjalistów w budownictwie. Modernizacja sieci elektroenergetycznych, rozwój OZE czy inwestycje w infrastrukturę wysokiego napięcia przesuwają akcent z samej realizacji prac na doświadczenie w prowadzeniu złożonych projektów technicznych.

„Energetyka wprowadza do budownictwa inną skalę odpowiedzialności. Projekty sieciowe czy rozruchowe wymagają bardzo dobrej organizacji budowy, znajomości i rozumienia norm, procedur odbiorowych, zasad bezpieczeństwa pracy i konsekwencji technicznych każdej decyzji. To zawęża pulę kandydatów – doświadczenie zdobyte w prostszych projektach nie zawsze wystarcza przy inwestycjach energetycznych" – komentuje Ewa Gumbarewicz, ekspertka ds. rekrutacji w Grafton Recruitment.

Ile zarabiają specjaliści w budownictwie? Zestawienie wynagrodzeń 2026 w tabelach

Najwyższe zarobki – energetyka i kontrakty [TABELA]

Stanowisko

Wynagrodzenie brutto miesięczne

Kierownik ds. uruchomień:

26 000 - 36 000 zł

Dyrektor kontraktów:

29 000 - 35 000 zł

Kierownik budowy WN (Wysokich Napięć):

24 000 - 30 000 zł

Kierownik kontraktu/projektu:

19 000 - 26 000 zł

Kierownik robót WN:

19 000 - 25 000 zł

W 2026 roku widełki na tych stanowiskach pozostały na poziomach z poprzedniego roku, utrzymując je w górnej części siatki płac dla budownictwa

Jakościowcy też mogą liczyć na wysokie zarobki [TABELA]

Stanowisko

Wynagrodzenie brutto miesięczne

Koordynator jakości:

19 000 - 23 000 zł

Specjalista ds. jakości

11 000 - 16 000 zł

Kierownicy robót i budowy - zarobki [TABELA]

Stanowisko

Wynagrodzenie brutto miesięczne

Kierownik robót elektrycznych:

14 000 - 21 000 zł

Kierownik robót mostowych/drogowych:

14 000 - 20 000 zł

Kierownik robót sanitarnych:

12 000 - 18 000 zł

Kierownik budowy (budownictwo ogólne):

16 000 - 20 000 zł

Za takimi stawkami stoi jednak odpowiedzialność za harmonogram, bezpieczeństwo, współpracę z podwykonawcami i bieżące decyzje na placu budowy. Przy dużych inwestycjach opóźnienia czy błędy organizacyjne mogą bezpośrednio zwiększyć koszt projektu.

Projektanci i inżynierowie - zarobki [TABELA]

Stanowisko

Wynagrodzenie brutto miesięczne

Projektant stacji WN i linii WN:

18 000 - 26 000 zł

Projektant infrastruktury:

12 500 - 21 000 zł

Projektant instalacji elektrycznych:

12 000 - 19 000 zł

Projektant kubaturowy:

11 000 - 18 000 zł

Projektant instalacji sanitarnych:

10 000 - 16 000 zł

Wyższe widełki widać tam, gdzie kompetencje techniczne łączą się z odpowiedzialnością projektową. Rynek wyżej wycenia role powiązane z infrastrukturą i instalacjami, czyli obszarami szczególnie istotnymi przy projektach energetycznych, sieciowych i modernizacyjnych" – zauważa Danuta Protasewicz.

Inżynierowie budowy - zarobki [TABELA]

Stanowisko

Wynagrodzenie brutto miesięczne

Inżynier budowy elektryczny:

9 500 - 13 000 zł

Inżynier budowy:

9 000 - 12 000 zł

Inżynier budowy sanitarny:

8 000 - 11 000 zł

Inne stanowiska w budownictwie - zarobki [TABELA]

Stanowisko

Wynagrodzenie brutto miesięczne

Specjalista ds. wycen drogowych:

9 000 - 17 000 zł

Specjalista ds. wycen:

9 000 - 12 000 zł

Brygadzista/Koordynator prac budowlanych:

8 000 - 10 000 zł

Edukacja techniczna odbija w górę, ale rynek szybciej zgłasza potrzeby

Po kilku latach spadków liczba studentów na kierunkach technika, przemysł i budownictwo wzrosła w roku akademickim 2024/2025 o 0,8% r/r. To zmiana po spadkach:

  • 3,5% w roku 2023/2024;
  • 5% w roku 2022/2023.

Gdzie widać największy wzrost?

Największy wzrost liczby studentów kierunków technicznych odnotowano w województwach:

  • Śląskim: +6%;
  • Zachodniopomorskim: +6%;
  • Lubuskim: +4%.
Ważne

Ogólna liczba studentów w Polsce zwiększyła się w tym samym czasie o 2,8%.

„Najtrudniej pozyskać specjalistów, których kompetencje buduje się przez kilka lat. Młody inżynier może stosunkowo szybko dołączyć do zespołu projektowego lub wykonawczego, jednak samodzielne prowadzenie inwestycji wymaga znacznie większego doświadczenia. Dlatego wzrost liczby studentów nie rozwiąże w krótkim czasie problemu niedoboru kadr. Branża potrzebuje dobrze zorganizowanych staży, mentoringu, wsparcia w zdobywaniu uprawnień oraz ścisłej współpracy firm z uczelniami i szkołami technicznymi" – ocenia Ewa Gumbarewicz.

Wyzwanie branży: utrzymać specjalistów przy dużych projektach

Firmy budowlane konkurują dziś o ograniczoną grupę doświadczonych kierowników, projektantów, inżynierów i specjalistów technicznych. Część z nich wybiera inne branże, m.in. energetykę lub sektor zbrojeniowy, gdzie realizowane są równie atrakcyjne projekty, często przy jeszcze bardziej konkurencyjnych wynagrodzeniach.

W najbliższych latach przewagę zbudują firmy, które będą potrafiły przyciągnąć i zatrzymać doświadczone kadry oraz stworzyć ścieżkę rozwoju dla młodszych specjalistów. Dla kandydatów liczy się realna perspektywa: atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość zdobywania uprawnień oraz perspektywy rozwoju zawodowego" – podsumowuje Ewa Gumbarewicz.

Zarobki w budownictwie 2026 - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Ile zarabia kierownik budowy?

Kierownik budowy w budownictwie ogólnym zarabia 16-20 tys. zł brutto miesięcznie, kierownik budowy WN 24-30 tys. zł.

Które stanowiska w budownictwie są najlepiej płatne?

Najwyższe zarobki osiągają kierownicy ds. uruchomień (26-36 tys. zł), dyrektorzy kontraktów (29-35 tys. zł) i kierownicy budowy WN (24-30 tys. zł).

Czy w budownictwie jest duży popyt na pracowników?

Tak. W I kwartale 2026 r. indeks popytu na pracowników w budownictwie wyniósł 1,39 – najwyższy spośród wszystkich segmentów przemysłu.

Ile zarabia inżynier budowy?

Inżynier budowy zarabia 9-12 tys. zł, inżynier budowy elektryczny 9,5-13 tys. zł, a inżynier budowy sanitarny 8-11 tys. zł brutto miesięcznie.

Jakie kompetencje są najbardziej poszukiwane?

Doświadczenie w projektach energetycznych, znajomość BIM, umiejętność pracy w programie Primavera P6, wiedza z zakresu automatyzacji i prefabrykacji oraz wymagań ESG.

O raporcie:

„Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026" to już 10. edycja cyklicznego opracowania przygotowanego przez ekspertów Grafton Recruitment. Zawiera zestawienia wynagrodzeń pracowników wszystkich szczebli (fizycznych, specjalistów, aż po kadrę menedżerską) w różnych gałęziach przemysłu. Badanie wynagrodzeń zostało przeprowadzone od marca do kwietnia 2026 roku na próbie 9345 kandydatów pracujących w sektorze przemysłowym oraz 178 firm. Link do pełnego raportu: https://pl.grafton.com/pl/raport-wynagrodzen-w-sektorze-przemyslowym-2026 .

Źródło: Grafton Recruitment

Grafton Recruitment to międzynarodowa agencja doradztwa personalnego. Wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne i kierownicze średniego szczebla w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO. Wachlarz usług dopełnia doradztwo inwestycyjne, opracowywanie analiz i cyklicznych raportów rynkowych. Grafton Recruitment jest też wyłącznym dostawcą narzędzi Thomas International w Polsce. Marka została założona w 1982 r. w Irlandii, na polskim rynku jest obecna od 30 lat. Od 2018 r. jest częścią Gi Group Holding, międzynarodowej agencji pracy należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych i działającej w 37 krajach w Europie, Azji i Amerykach. Więcej: pl.grafton.com

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Źródło: INFOR
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